Dell'in sıradaki tableti 7-inç boyutundaki Streak 7 olacak

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, yeni nesil akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarla tüketici elektroniği arenasında iddiasını arttırmayı planlıyor. Streak adını verdiği 5-inç boyutundaki melez tasarımlı tablet/telefon modeliyle dikkatleri üzerine çeken firma, tablet bilgisayar arenasındaki ikinci modelini kullanıma sunmayı hazırlanıyor. Streak 7 olarak lanse edilmesi beklenen model, adından da anlaşılabileceği üzere 7-inç boyutunda ekrana sahip olacak ve bu açıdan Samsung Galaxy Tab ve muhtemelen iPad 2'ye rakip olacak.

Tasarım olarak mevcut Streak dizaynının 7-inç ekran boyutuna uyarlanmış versiyonuna sahip olacak cihaz için ortaya çıkan ilk görüntüler, ekranın sağ tarafında kapasitif dokunmatik butonlara yer verildiğini gösteriyor. Henüz Dell tarafından doğrulanmış olmasa bile Streak 7'nin merkezinde, ilk modelden farklı olarak Qualcomm'un tek çekirdekli Snapdragon platformu yerine 3D grafik hızlandırma ve HD video oynatma konusunda şu an için en iyi çözüm olduğu belirtilen Nvidia Tegra 2 platformuna yer verilebilir.

Android 2.2 işletim sistemi üzerinde mevcut Streak modelindeki görsel arabiriminin optimize edilmiş versiyonuna yer verilmesi beklenen Streak 7'nin kısa süre içerisinde Android 2.3 güncellemesi alması bekleniyor. Bu arada bilindiği üzere üreticilerin Android 2.2'ye adapte olma süreci tahminlerden daha uzun sürmüştü. Ancak Android 2.3'te böyle bir durumun yaşanması beklenmiyor. Google konuyla ilgili olarak, Android 2.3'ün, Android 2.2'li tüm sistemlerde çalışacağını üstelik daha fazla performans sunacağını söyledi.

Dell Streak 7'nin, 6 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) tanıtılması ve takip eden süreçte satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz netleşmedi.