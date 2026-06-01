Nvidia, RTX Spark’ı tanıttı: "Şimdiye kadarki en verimli PC yongası"

Tam Boyutta Gör Nvidia, uzun süredir çeşitli sızıntı ve iddialarla gündeme gelen N1 ve N1X işlemcilerinin resmi adını duyurdu. Şirket, GTC Taipei etkinliğinde gerçekleştirdiği tanıtımla birlikte yeni platformunun RTX Spark adını taşıdığını açıkladı. Nvidia ve MediaTek iş birliğiyle geliştirilen bu yeni platform şirketin PC pazarındaki en iddialı hamlesi olarak öne çıkıyor. RTX Spark ile Nvidia, doğrudan PC işlemcisi üreten Intel, AMD, Apple ve Qualcomm’un arasına katılıyor.

Windows on ARM platformu için geliştirilen RTX Spark, Nvidia’nın GPU teknolojileri, yapay zeka altyapısı ve işlemci tasarımını tek bir pakette bir araya getiriyor. Şirket, yeni platformun geleneksel bilgisayar deneyiminin yanı sıra aynı zamanda yapay zeka destekli kişisel bilgisayar kavramını da yeniden şekillendireceğini savunuyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, RTX Spark’ın şirketin yaklaşık 30 yıllık teknolojik birikiminin sonucu olduğunu belirterek CUDA, RTX ve yapay zeka teknolojilerinin ilk kez bu ölçekte tek bir tüketici ürününde buluştuğunu ifade etti.

NVIDIA Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Mark Aevermann, yeni platformu “şimdiye kadar üretilmiş en verimli PC çipi” olarak tanımlasa da bu iddiayı destekleyen ayrıntılı performans verileri veya karşılaştırmalı test sonuçları henüz paylaşılmış değil.

20 çekirdekli Grace işlemci ve Blackwell mimarili RTX GPU

RTX Spark aslında Nvidia’nın geçen yıl tanıttığı DGX Spark kişisel yapay zeka süper bilgisayarında kullanılan GB10 çipinin tüketici odaklı versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör RTX Spark’ın merkezinde MediaTek desteğiyle geliştirilen ve 20 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen Grace CPU bulunuyor. Nvidia, işlemcinin hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında önemli kazanımlar sunduğunu dile getiriyor.

Grafik tarafında ise Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı RTX GPU’su görev yapıyor. Bu grafik birimi 6.144 CUDA çekirdeği içeriyor ve yapay zeka işlemlerinde 1 petaFLOP seviyesine ulaşan performans sunabiliyor. Sektördeki bazı tahminler GPU performansının dizüstü bilgisayarlarda kullanılan GeForce RTX 5070 seviyesine yakın olabileceğini öne sürse de gerçek performans değerlendirmeleri ticari cihazların piyasaya çıkmasıyla netleşecek.

RTX Spark’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de gelişmiş bellek mimarisi. Platform, 128 GB’a kadar LPDDR5X birleşik bellek desteği sunuyor. Bu yapı sayesinde işlemci ve grafik birimi aynı bellek havuzunu kullanabiliyor. Nvidia ayrıca 16 GB RAM’e kadar düşen farklı RTX Spark modellerinin de piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

Bellek sisteminin sunduğu 600 GB/s bant genişliği, büyük veri setleriyle çalışan yapay zeka uygulamaları ve profesyonel içerik üretim senaryoları için önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca sistemde beş adet PCIe Gen 5 hattı da yer alıyor.

Bu birleşik bellek mimarisinin temelinde Nvidia’nın NVLink C2C teknolojisi bulunuyor. Bu Apple’ın UltraFusion teknolojisine benzer bir yaklaşım gibi görünüyor. Böylece işlemci ve grafik birimi arasında daha yüksek hızda ve düşük gecikmeli veri alışverişi mümkün hale geliyor.

RTX Spark, TSMC’nin 3 nanometre üretim teknolojisiyle üretiliyor ve bünyesinde yaklaşık 70 milyar transistör barındırıyor.

Oyuncular ve içerik üreticileri de hedefte

Nvidia, yeni platformun özellikle Max-Q sınıfı ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağını ve gün boyu pil ömrü sağlayabilecek enerji verimliliğine sahip olduğunu ifade ediyor.

Nvidia, RTX Spark’ın aynı zamanda profesyonel içerik üreticileri ve oyuncular için de geliştirildiğini vurguluyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre platform, 90 GB büyüklüğündeki üç boyutlu sahneleri işleyebiliyor, 12K çözünürlüklü video düzenleme görevlerini gerçekleştirebiliyor ve ışın izleme ile DLSS teknolojileri etkin durumdayken 1440p çözünürlükte 100 FPS seviyesinde AAA oyun deneyimi sunabiliyor. Bu bahsedilen oyun ise Indiana Jones and the Great Circle.

Bu özellikler RTX Spark tabanlı dizüstü bilgisayarların hem profesyonel iş yüklerinde hem de yüksek performans gerektiren oyun senaryolarında kullanılabileceğini gösteriyor.

Yine de RTX Spark’ın en büyük odak noktalarından biri ise yapay zeka performansı. Nvidia’ya göre yeni platform, tam kapsamlı bir yapay zeka yazılım yığınıyla birlikte 120 milyar parametreye sahip modelleri yerel olarak çalıştırabilecek kapasiteye sahip.

Şirket ayrıca sistemin 1 milyon bağlam (context) uzunluğuna sahip yapay zeka modellerini destekleyebildiğini belirtiyor. Bu kapasite büyük dil modelleri, yerel yapay zeka ajanları ve gelişmiş üretken yapay zeka uygulamaları için önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Emülatör yine masada

Henüz yeni platform için kesin söylemler kullanmak için erken. Ancak belirtmek gerekiyor ki Apple Silicon ve Qualcomm Snapdragon X serilerinde olduğu gibi RTX Spark da ARM tabanlı bir mimari kullanıyor. Bu nedenle Intel ve AMD’nin x86 mimarisi için geliştirilen eski Windows uygulamalarının emülasyon katmanı üzerinden çalıştırılması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Bu durum bazı yazılımlarda performans kaybı yaratabilse de Microsoft’un son yıllarda Windows on ARM ve Prism emülatörü üzerinde yaptığı geliştirmeler sayesinde uyumluluk tarafında önemli ilerleme sağlandığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın verdiği bilgilere göre Blender, DaVinci Resolve, Maxon Cinema4D, Redshift, Topaz Photo, CapCut, Cubase, Bitwig Studio ve Affinity gibi birçok profesyonel uygulama ARM mimarisinde yerel olarak çalışabiliyor. Adobe ise Premiere Pro ve Photoshop için RTX Spark’a özel optimizasyonlar hazırlıyor.

Oyun tarafında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Riot Games’in League of Legends ve Valorant’ı Windows on ARM platformuna getireceği belirtilirken, Krafton da PUBG desteği üzerinde çalışıyor. Nvidia ayrıca Easy Anti-Cheat, BattlEye ve Denuvo kullanan daha fazla oyun geliştiricisiyle iş birliği yaptığını açıkladı.

İlk modeller belli oldu

Tam Boyutta Gör RTX Spark platformu için şimdiden çok sayıda üretici destek vermiş durumda. Sonbaharda piyasaya çıkması planlanan ilk cihazlar arasında Asus ProArt P14 ve P16, Dell XPS 16, HP OmniBook X14 ve Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9N, MSI Prestige N16 Flip AI ve Microsoft Surface Laptop Ultra bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft Surface Başkanı Andrew Hill, yeni Surface Laptop Ultra modelini “şimdiye kadar geliştirdikleri en güçlü Surface cihazı” olarak tanımlıyor. Bu modele ayrı haberde değineceğiz.

Bununla birlikte Nvidia, ortaklarının halihazırda 30’dan fazla dizüstü bilgisayar ve 10’dan fazla masaüstü sistem üzerinde çalıştığını açıkladı. Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo ve MSI’ın bu projelerde yer aldığı belirtiliyor.

Fiyat ve pil ömrü belirsiz

RTX Spark tabanlı bilgisayarların fiyatlandırması henüz açıklanmadı. NVIDIA yalnızca ilk ürünlerin üst segment kullanıcıları hedefleyeceğini belirtiyor. Pil ömrü konusunda ise şirket, yeni platformun mevcut RTX dizüstü bilgisayarlardan belirgin şekilde daha uzun kullanım süresi sunacağını ifade ediyor. Nvidia’ya göre çip düşük yük altında tek haneli watt seviyelerine kadar inebiliyor, yoğun kullanımda ise 80 watt seviyesine çıkabiliyor.

Ek olarak Nvidia ayrıca RTX Spark’ın ek harici ekran kartlarıyla birlikte kullanılmayacağını doğruladı. Bu durum özellikle masaüstü sistemlerde genişleme seçeneklerini sınırlayabilir. Şirket, Linux sürücü desteği veya gelecekte el konsolu benzeri cihazlarda kullanılıp kullanılmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı

