Nvidia, RTX Spark’ı tanıttı: "Şimdiye kadarki en verimli PC yongası"

Windows on ARM platformu için geliştirilen RTX Spark, Nvidia’nın GPU teknolojileri, yapay zeka altyapısı ve işlemci tasarımını tek bir pakette bir araya getiriyor. Şirket, yeni platformun geleneksel bilgisayar deneyiminin yanı sıra aynı zamanda yapay zeka destekli kişisel bilgisayar kavramını da yeniden şekillendireceğini savunuyor.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, RTX Spark’ın şirketin yaklaşık 30 yıllık teknolojik birikiminin sonucu olduğunu belirterek CUDA, RTX ve yapay zeka teknolojilerinin ilk kez bu ölçekte tek bir tüketici ürününde buluştuğunu ifade etti.
NVIDIA Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Mark Aevermann, yeni platformu “şimdiye kadar üretilmiş en verimli PC çipi” olarak tanımlasa da bu iddiayı destekleyen ayrıntılı performans verileri veya karşılaştırmalı test sonuçları henüz paylaşılmış değil.
20 çekirdekli Grace işlemci ve Blackwell mimarili RTX GPU
RTX Spark aslında Nvidia’nın geçen yıl tanıttığı DGX Spark kişisel yapay zeka süper bilgisayarında kullanılan GB10 çipinin tüketici odaklı versiyonu olarak dikkat çekiyor.
Grafik tarafında ise Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı RTX GPU’su görev yapıyor. Bu grafik birimi 6.144 CUDA çekirdeği içeriyor ve yapay zeka işlemlerinde 1 petaFLOP seviyesine ulaşan performans sunabiliyor. Sektördeki bazı tahminler GPU performansının dizüstü bilgisayarlarda kullanılan GeForce RTX 5070 seviyesine yakın olabileceğini öne sürse de gerçek performans değerlendirmeleri ticari cihazların piyasaya çıkmasıyla netleşecek.
RTX Spark’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de gelişmiş bellek mimarisi. Platform, 128 GB’a kadar LPDDR5X birleşik bellek desteği sunuyor. Bu yapı sayesinde işlemci ve grafik birimi aynı bellek havuzunu kullanabiliyor. Nvidia ayrıca 16 GB RAM’e kadar düşen farklı RTX Spark modellerinin de piyasaya sürüleceğini belirtiyor.
Bellek sisteminin sunduğu 600 GB/s bant genişliği, büyük veri setleriyle çalışan yapay zeka uygulamaları ve profesyonel içerik üretim senaryoları için önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca sistemde beş adet PCIe Gen 5 hattı da yer alıyor.
Bu birleşik bellek mimarisinin temelinde Nvidia’nın NVLink C2C teknolojisi bulunuyor. Bu Apple’ın UltraFusion teknolojisine benzer bir yaklaşım gibi görünüyor. Böylece işlemci ve grafik birimi arasında daha yüksek hızda ve düşük gecikmeli veri alışverişi mümkün hale geliyor.
RTX Spark, TSMC’nin 3 nanometre üretim teknolojisiyle üretiliyor ve bünyesinde yaklaşık 70 milyar transistör barındırıyor.
Oyuncular ve içerik üreticileri de hedefte
Nvidia, yeni platformun özellikle Max-Q sınıfı ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağını ve gün boyu pil ömrü sağlayabilecek enerji verimliliğine sahip olduğunu ifade ediyor.
Nvidia, RTX Spark’ın aynı zamanda profesyonel içerik üreticileri ve oyuncular için de geliştirildiğini vurguluyor.
Şirketin verdiği bilgilere göre platform, 90 GB büyüklüğündeki üç boyutlu sahneleri işleyebiliyor, 12K çözünürlüklü video düzenleme görevlerini gerçekleştirebiliyor ve ışın izleme ile DLSS teknolojileri etkin durumdayken 1440p çözünürlükte 100 FPS seviyesinde AAA oyun deneyimi sunabiliyor. Bu bahsedilen oyun ise Indiana Jones and the Great Circle.
Bu özellikler RTX Spark tabanlı dizüstü bilgisayarların hem profesyonel iş yüklerinde hem de yüksek performans gerektiren oyun senaryolarında kullanılabileceğini gösteriyor.
Yine de RTX Spark’ın en büyük odak noktalarından biri ise yapay zeka performansı. Nvidia’ya göre yeni platform, tam kapsamlı bir yapay zeka yazılım yığınıyla birlikte 120 milyar parametreye sahip modelleri yerel olarak çalıştırabilecek kapasiteye sahip.
Şirket ayrıca sistemin 1 milyon bağlam (context) uzunluğuna sahip yapay zeka modellerini destekleyebildiğini belirtiyor. Bu kapasite büyük dil modelleri, yerel yapay zeka ajanları ve gelişmiş üretken yapay zeka uygulamaları için önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.
Emülatör yine masada
Henüz yeni platform için kesin söylemler kullanmak için erken. Ancak belirtmek gerekiyor ki Apple Silicon ve Qualcomm Snapdragon X serilerinde olduğu gibi RTX Spark da ARM tabanlı bir mimari kullanıyor. Bu nedenle Intel ve AMD’nin x86 mimarisi için geliştirilen eski Windows uygulamalarının emülasyon katmanı üzerinden çalıştırılması gerekiyor.
Oyun tarafında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Riot Games’in League of Legends ve Valorant’ı Windows on ARM platformuna getireceği belirtilirken, Krafton da PUBG desteği üzerinde çalışıyor. Nvidia ayrıca Easy Anti-Cheat, BattlEye ve Denuvo kullanan daha fazla oyun geliştiricisiyle iş birliği yaptığını açıkladı.
İlk modeller belli oldu
Bununla birlikte Nvidia, ortaklarının halihazırda 30’dan fazla dizüstü bilgisayar ve 10’dan fazla masaüstü sistem üzerinde çalıştığını açıkladı. Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo ve MSI’ın bu projelerde yer aldığı belirtiliyor.
Fiyat ve pil ömrü belirsiz
RTX Spark tabanlı bilgisayarların fiyatlandırması henüz açıklanmadı. NVIDIA yalnızca ilk ürünlerin üst segment kullanıcıları hedefleyeceğini belirtiyor. Pil ömrü konusunda ise şirket, yeni platformun mevcut RTX dizüstü bilgisayarlardan belirgin şekilde daha uzun kullanım süresi sunacağını ifade ediyor. Nvidia’ya göre çip düşük yük altında tek haneli watt seviyelerine kadar inebiliyor, yoğun kullanımda ise 80 watt seviyesine çıkabiliyor.
Ek olarak Nvidia ayrıca RTX Spark’ın ek harici ekran kartlarıyla birlikte kullanılmayacağını doğruladı. Bu durum özellikle masaüstü sistemlerde genişleme seçeneklerini sınırlayabilir. Şirket, Linux sürücü desteği veya gelecekte el konsolu benzeri cihazlarda kullanılıp kullanılmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındıKaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-microsoft-windows-pcs-agents-rtx-spark https://wccftech.com/nvidia-enters-pc-space-with-rtx-spark/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.