Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, RTX Spark’ı tanıttı: "Şimdiye kadarki en verimli PC yongası"

    Nvidia, ARM tabanlı yeni RTX Spark platformuyla PC işlemci pazarına giriş yaptı. 20 çekirdekli CPU, 128 GB birleşik bellek ve yapay zeka odaklı özellikler dikkat çekiyor.

    Nvidia RTX Spark nedir Tam Boyutta Gör
    Nvidia, uzun süredir çeşitli sızıntı ve iddialarla gündeme gelen N1 ve N1X işlemcilerinin resmi adını duyurdu. Şirket, GTC Taipei etkinliğinde gerçekleştirdiği tanıtımla birlikte yeni platformunun RTX Spark adını taşıdığını açıkladı. Nvidia ve MediaTek iş birliğiyle geliştirilen bu yeni platform şirketin PC pazarındaki en iddialı hamlesi olarak öne çıkıyor. RTX Spark ile Nvidia, doğrudan PC işlemcisi üreten Intel, AMD, Apple ve Qualcomm’un arasına katılıyor.

    Windows on ARM platformu için geliştirilen RTX Spark, Nvidia’nın GPU teknolojileri, yapay zeka altyapısı ve işlemci tasarımını tek bir pakette bir araya getiriyor. Şirket, yeni platformun geleneksel bilgisayar deneyiminin yanı sıra aynı zamanda yapay zeka destekli kişisel bilgisayar kavramını da yeniden şekillendireceğini savunuyor.

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, RTX Spark’ın şirketin yaklaşık 30 yıllık teknolojik birikiminin sonucu olduğunu belirterek CUDA, RTX ve yapay zeka teknolojilerinin ilk kez bu ölçekte tek bir tüketici ürününde buluştuğunu ifade etti.

    NVIDIA Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Mark Aevermann, yeni platformu “şimdiye kadar üretilmiş en verimli PC çipi” olarak tanımlasa da bu iddiayı destekleyen ayrıntılı performans verileri veya karşılaştırmalı test sonuçları henüz paylaşılmış değil.

    20 çekirdekli Grace işlemci ve Blackwell mimarili RTX GPU

    RTX Spark aslında Nvidia’nın geçen yıl tanıttığı DGX Spark kişisel yapay zeka süper bilgisayarında kullanılan GB10 çipinin tüketici odaklı versiyonu olarak dikkat çekiyor.

    Nvidia RTX Spark özellikleri Tam Boyutta Gör
    RTX Spark’ın merkezinde MediaTek desteğiyle geliştirilen ve 20 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen Grace CPU bulunuyor. Nvidia, işlemcinin hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında önemli kazanımlar sunduğunu dile getiriyor.

    Grafik tarafında ise Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı RTX GPU’su görev yapıyor. Bu grafik birimi 6.144 CUDA çekirdeği içeriyor ve yapay zeka işlemlerinde 1 petaFLOP seviyesine ulaşan performans sunabiliyor. Sektördeki bazı tahminler GPU performansının dizüstü bilgisayarlarda kullanılan GeForce RTX 5070 seviyesine yakın olabileceğini öne sürse de gerçek performans değerlendirmeleri ticari cihazların piyasaya çıkmasıyla netleşecek.

    RTX Spark’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de gelişmiş bellek mimarisi. Platform, 128 GB’a kadar LPDDR5X birleşik bellek desteği sunuyor. Bu yapı sayesinde işlemci ve grafik birimi aynı bellek havuzunu kullanabiliyor. Nvidia ayrıca 16 GB RAM’e kadar düşen farklı RTX Spark modellerinin de piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

    Bellek sisteminin sunduğu 600 GB/s bant genişliği, büyük veri setleriyle çalışan yapay zeka uygulamaları ve profesyonel içerik üretim senaryoları için önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca sistemde beş adet PCIe Gen 5 hattı da yer alıyor.

    Bu birleşik bellek mimarisinin temelinde Nvidia’nın NVLink C2C teknolojisi bulunuyor. Bu Apple’ın UltraFusion teknolojisine benzer bir yaklaşım gibi görünüyor. Böylece işlemci ve grafik birimi arasında daha yüksek hızda ve düşük gecikmeli veri alışverişi mümkün hale geliyor.

    RTX Spark, TSMC’nin 3 nanometre üretim teknolojisiyle üretiliyor ve bünyesinde yaklaşık 70 milyar transistör barındırıyor.

    Oyuncular ve içerik üreticileri de hedefte

    Nvidia, yeni platformun özellikle Max-Q sınıfı ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağını ve gün boyu pil ömrü sağlayabilecek enerji verimliliğine sahip olduğunu ifade ediyor.

    Nvidia, RTX Spark’ın aynı zamanda profesyonel içerik üreticileri ve oyuncular için de geliştirildiğini vurguluyor.

    Şirketin verdiği bilgilere göre platform, 90 GB büyüklüğündeki üç boyutlu sahneleri işleyebiliyor, 12K çözünürlüklü video düzenleme görevlerini gerçekleştirebiliyor ve ışın izleme ile DLSS teknolojileri etkin durumdayken 1440p çözünürlükte 100 FPS seviyesinde AAA oyun deneyimi sunabiliyor. Bu bahsedilen oyun ise Indiana Jones and the Great Circle.

    Bu özellikler RTX Spark tabanlı dizüstü bilgisayarların hem profesyonel iş yüklerinde hem de yüksek performans gerektiren oyun senaryolarında kullanılabileceğini gösteriyor.

    Yine de RTX Spark’ın en büyük odak noktalarından biri ise yapay zeka performansı. Nvidia’ya göre yeni platform, tam kapsamlı bir yapay zeka yazılım yığınıyla birlikte 120 milyar parametreye sahip modelleri yerel olarak çalıştırabilecek kapasiteye sahip.

    Şirket ayrıca sistemin 1 milyon bağlam (context) uzunluğuna sahip yapay zeka modellerini destekleyebildiğini belirtiyor. Bu kapasite büyük dil modelleri, yerel yapay zeka ajanları ve gelişmiş üretken yapay zeka uygulamaları için önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

    Emülatör yine masada

    Henüz yeni platform için kesin söylemler kullanmak için erken. Ancak belirtmek gerekiyor ki Apple Silicon ve Qualcomm Snapdragon X serilerinde olduğu gibi RTX Spark da ARM tabanlı bir mimari kullanıyor. Bu nedenle Intel ve AMD’nin x86 mimarisi için geliştirilen eski Windows uygulamalarının emülasyon katmanı üzerinden çalıştırılması gerekiyor.

    Nvidia, RTX Spark’ı tanıttı: Üretilmiş en verimli PC yongası Tam Boyutta Gör
    Bu durum bazı yazılımlarda performans kaybı yaratabilse de Microsoft’un son yıllarda Windows on ARM ve Prism emülatörü üzerinde yaptığı geliştirmeler sayesinde uyumluluk tarafında önemli ilerleme sağlandığı belirtiliyor.
    Nvidia, RTX Spark’ı tanıttı: Üretilmiş en verimli PC yongası Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın verdiği bilgilere göre Blender, DaVinci Resolve, Maxon Cinema4D, Redshift, Topaz Photo, CapCut, Cubase, Bitwig Studio ve Affinity gibi birçok profesyonel uygulama ARM mimarisinde yerel olarak çalışabiliyor. Adobe ise Premiere Pro ve Photoshop için RTX Spark’a özel optimizasyonlar hazırlıyor.

    Oyun tarafında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Riot Games’in League of Legends ve Valorant’ı Windows on ARM platformuna getireceği belirtilirken, Krafton da PUBG desteği üzerinde çalışıyor. Nvidia ayrıca Easy Anti-Cheat, BattlEye ve Denuvo kullanan daha fazla oyun geliştiricisiyle iş birliği yaptığını açıkladı.

    İlk modeller belli oldu

    nvidia RTX Spark fiyat Tam Boyutta Gör
    RTX Spark platformu için şimdiden çok sayıda üretici destek vermiş durumda. Sonbaharda piyasaya çıkması planlanan ilk cihazlar arasında Asus ProArt P14 ve P16, Dell XPS 16, HP OmniBook X14 ve Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9N, MSI Prestige N16 Flip AI ve Microsoft Surface Laptop Ultra bulunuyor.
    Nvidia, RTX Spark’ı tanıttı: Üretilmiş en verimli PC yongası Tam Boyutta Gör
    Microsoft Surface Başkanı Andrew Hill, yeni Surface Laptop Ultra modelini “şimdiye kadar geliştirdikleri en güçlü Surface cihazı” olarak tanımlıyor. Bu modele ayrı haberde değineceğiz.

    Bununla birlikte Nvidia, ortaklarının halihazırda 30’dan fazla dizüstü bilgisayar ve 10’dan fazla masaüstü sistem üzerinde çalıştığını açıkladı. Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo ve MSI’ın bu projelerde yer aldığı belirtiliyor.

    Fiyat ve pil ömrü belirsiz

    RTX Spark tabanlı bilgisayarların fiyatlandırması henüz açıklanmadı. NVIDIA yalnızca ilk ürünlerin üst segment kullanıcıları hedefleyeceğini belirtiyor. Pil ömrü konusunda ise şirket, yeni platformun mevcut RTX dizüstü bilgisayarlardan belirgin şekilde daha uzun kullanım süresi sunacağını ifade ediyor. Nvidia’ya göre çip düşük yük altında tek haneli watt seviyelerine kadar inebiliyor, yoğun kullanımda ise 80 watt seviyesine çıkabiliyor.

    Ek olarak Nvidia ayrıca RTX Spark’ın ek harici ekran kartlarıyla birlikte kullanılmayacağını doğruladı. Bu durum özellikle masaüstü sistemlerde genişleme seçeneklerini sınırlayabilir. Şirket, Linux sürücü desteği veya gelecekte el konsolu benzeri cihazlarda kullanılıp kullanılmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı

    Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-microsoft-windows-pcs-agents-rtx-spark https://wccftech.com/nvidia-enters-pc-space-with-rtx-spark/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pastırma çiğ yenir mi 95 nerenin plakası lvs brands orjinal mi en iyi lor peyniri markası lada vega 1.5

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum