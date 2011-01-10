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Dell'in yeni dizüstü bilgisayarı XPS 17 3D, CES 2011'de tanıtıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, Intel'in Huron River kod adını taşıyan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil mobil platformunu kullandığı XPS 17 3D modelini de tanıttı. Adından da anlaşılabileceği üzere 17-inç ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, FHD WLED panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile geliyor. İsteğe bağlı seçenek olarak 3D panel alternatifine de sahip olan dizüstü bilgisayar, ikinci nesil Core i3, i5 ve i7 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

XPS 17 modelinde işlemci tercihini Intel'den yana kullanan Dell, ekran kartı olaraksa Nvidia'nın GeForce GT 555M GPU'sundan yana yapmış.1080p de dahil olmak üzere kablosuz video katarımına da olanak tanıyan WiDi ve işlemciye entegre grafik ile ayrık ekran kartının, ihtiyaç durumuna göre otomatik olarak çalışmasını sağlayan Optimus teknolojisine sahip olan Dell XPS 17'de, ciklet tipi klavye, JBL hoparlörler, Skype destekli HD kamera, 802.11n WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere yer veriliyor.

Dell tarafından 1 Şubat'ta satışa sunulacağı açıklanan XPS 17'nin yurt dışı fiyatı 1450$ civarında olacak.


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