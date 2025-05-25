3.1K dokunmatik OLED ekranlı HONOR MagicBook Pro 14 tanıtıldı

Honor MagicBook Pro 14 neler sunuyor?
Dizüstü bilgisayar, cihazlar arası kolay paylaşım sağlıyor. Kullanıcıların iOS, Android ve Windows cihazları arasında kablo kullanmadan dosya aktarmasını sağlayan Cross-OS Connectivity özelliğine sahip. HONOR Share artık iPhone’larla da çalışıyor. HONOR Workstation, Global Favourites, HONOR Notes ve Device Clone gibi araçlar kullanıcıların birden fazla ekranda içerikleri yönetmesine yardımcı oluyor.
MagicBook Pro 14, 14.6 inç FullView dokunmatik ekrana sahip. Ekran, 3.1K (3120 x 2080 piksel) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve %91,5 ekran-gövde oranı sunuyor. Ayrıca 4320 Hz PWM karartma, Dinamik Karartma ve E-Kitap Modu ve göz yorgunluğunu azaltmak için Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz görüntüleme için TÜV Rheinland sertifikası mevcut. Dizüstü bilgisayar 1.37 kg ağırlığında, 15.9 mm kalınlığında.
Honor MagicBook Pro 14 fiyatı ne kadar?
HONOR MagicBook Pro 14, 32 GB RAM, 1 TB depolama alanıyla geliyor. MagicBook Pro 14 fiyatı 1182 dolar.
Honor MagicBook Pro 14 özellikleri
- Ekran: 14.6 inç, 3120x2080, 700 nit, Eye Comfort Mode, OLED dokunmatik
- İşlemci: Intel Core Ultra 5 Processor 225H / Intel Core Ultra 9 Processor 285H /
- Ekran kartı: Intel Arc 130T GPU / Intel Arc 140T GPU
- Bellek: 32 GB RAM (LPDDR5x 8400 MT/s)
- Depolama: 1 TB
- Batarya: 92Wh (32 dakikada %47 şarj, 68 dakikada tam şarj)
- Portlar: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 2.1 ve 3.5mm kulaklık
- Güvenlik: Güç tuşunda parmak izi okuyucu
- Ön kamera: 1080P FHD
- Bağlanabilirlik: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, NFC
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
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