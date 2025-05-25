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    3.1K dokunmatik OLED ekranlı HONOR MagicBook Pro 14 tanıtıldı

    Honor, profesyoneller, öğrenciler ve içerik üreticileri için tasarlanmış dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. HONOR MagicBook Pro 14, 14.6 inç dokunmatik ekran, 32GB RAM, 1TB depolamayla geliyor.

    Honor MagicBook Pro 14 laptop tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    HONOR, performans ve cihazlar arası uyumluluk arayan profesyonellere, öğrencilere ve içerik üreticilerine yönelik yeni laptopunu tanıttı. HONOR MagicBook Pro 14 özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Honor MagicBook Pro 14 neler sunuyor?

    Honor MagicBook Pro 14 ekran, işlemci, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor MagicBook Pro 14, Intel Core Ultra 5 225 işlemciyle geliyor. Bu işlemci, 14 çekirdek ve 14 iş parçacığına sahip. Honor, yeni dizüstü bilgisayarında şimdiye kadarki en büyük kapasiteli pil (92 Wh lityum polimer) kullandığını söylüyor. Laptop, 12 saate kadar kullanım sunuyor ve 100W hızlı şarj ve USB-C üzerinden ters şarjı destekleyerek kullanıcıların uyumlu HONOR telefonlarını ve tabletlerini şarj etmelerini de sağlıyor.

    Dizüstü bilgisayar, cihazlar arası kolay paylaşım sağlıyor. Kullanıcıların iOS, Android ve Windows cihazları arasında kablo kullanmadan dosya aktarmasını sağlayan Cross-OS Connectivity özelliğine sahip. HONOR Share artık iPhone’larla da çalışıyor. HONOR Workstation, Global Favourites, HONOR Notes ve Device Clone gibi araçlar kullanıcıların birden fazla ekranda içerikleri yönetmesine yardımcı oluyor.

    MagicBook Pro 14, 14.6 inç FullView dokunmatik ekrana sahip. Ekran, 3.1K (3120 x 2080 piksel) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve %91,5 ekran-gövde oranı sunuyor. Ayrıca 4320 Hz PWM karartma, Dinamik Karartma ve E-Kitap Modu ve göz yorgunluğunu azaltmak için Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz görüntüleme için TÜV Rheinland sertifikası mevcut. Dizüstü bilgisayar 1.37 kg ağırlığında, 15.9 mm kalınlığında.

    Honor MagicBook Pro 14 fiyatı ne kadar?

    HONOR MagicBook Pro 14, 32 GB RAM, 1 TB depolama alanıyla geliyor. MagicBook Pro 14 fiyatı 1182 dolar.

    Honor MagicBook Pro 14 özellikleri

    Honor MagicBook Pro 14 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 14.6 inç, 3120x2080, 700 nit, Eye Comfort Mode, OLED dokunmatik
    • İşlemci: Intel Core Ultra 5 Processor 225H / Intel Core Ultra 9 Processor 285H /
    • Ekran kartı: Intel Arc 130T GPU / Intel Arc 140T GPU
    • Bellek: 32 GB RAM (LPDDR5x 8400 MT/s)
    • Depolama: 1 TB
    • Batarya: 92Wh (32 dakikada %47 şarj, 68 dakikada tam şarj)
    • Portlar: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 2.1 ve 3.5mm kulaklık
    • Güvenlik: Güç tuşunda parmak izi okuyucu
    • Ön kamera: 1080P FHD
    • Bağlanabilirlik: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, NFC
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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