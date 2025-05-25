3.1K dokunmatik OLED ekranlı HONOR MagicBook Pro 14 tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör HONOR, performans ve cihazlar arası uyumluluk arayan profesyonellere, öğrencilere ve içerik üreticilerine yönelik yeni laptopunu tanıttı. HONOR MagicBook Pro 14 özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

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Honor MagicBook Pro 14 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Honor MagicBook Pro 14, Intel Core Ultra 5 225 işlemciyle geliyor. Bu işlemci, 14 çekirdek ve 14 iş parçacığına sahip. Honor, yeni dizüstü bilgisayarında şimdiye kadarki en büyük kapasiteli pil (92 Wh lityum polimer) kullandığını söylüyor. Laptop, 12 saate kadar kullanım sunuyor ve 100W hızlı şarj ve USB-C üzerinden ters şarjı destekleyerek kullanıcıların uyumlu HONOR telefonlarını ve tabletlerini şarj etmelerini de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar, cihazlar arası kolay paylaşım sağlıyor. Kullanıcıların iOS, Android ve Windows cihazları arasında kablo kullanmadan dosya aktarmasını sağlayan Cross-OS Connectivity özelliğine sahip. HONOR Share artık iPhone’larla da çalışıyor. HONOR Workstation, Global Favourites, HONOR Notes ve Device Clone gibi araçlar kullanıcıların birden fazla ekranda içerikleri yönetmesine yardımcı oluyor.

MagicBook Pro 14, 14.6 inç FullView dokunmatik ekrana sahip. Ekran, 3.1K (3120 x 2080 piksel) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve %91,5 ekran-gövde oranı sunuyor. Ayrıca 4320 Hz PWM karartma, Dinamik Karartma ve E-Kitap Modu ve göz yorgunluğunu azaltmak için Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz görüntüleme için TÜV Rheinland sertifikası mevcut. Dizüstü bilgisayar 1.37 kg ağırlığında, 15.9 mm kalınlığında.

Honor MagicBook Pro 14 fiyatı ne kadar?

HONOR MagicBook Pro 14, 32 GB RAM, 1 TB depolama alanıyla geliyor. MagicBook Pro 14 fiyatı 1182 dolar.

Honor MagicBook Pro 14 özellikleri

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Ekran : 14.6 inç, 3120x2080, 700 nit, Eye Comfort Mode, OLED dokunmatik

: 14.6 inç, 3120x2080, 700 nit, Eye Comfort Mode, OLED dokunmatik İşlemci : Intel Core Ultra 5 Processor 225H / Intel Core Ultra 9 Processor 285H /

: Intel Core Ultra 5 Processor 225H / Intel Core Ultra 9 Processor 285H / Ekran kartı: Intel Arc 130T GPU / Intel Arc 140T GPU

Intel Arc 130T GPU / Intel Arc 140T GPU Bellek : 32 GB RAM (LPDDR5x 8400 MT/s)

: 32 GB RAM (LPDDR5x 8400 MT/s) Depolama : 1 TB

: 1 TB Batarya : 92Wh (32 dakikada %47 şarj, 68 dakikada tam şarj)

: 92Wh (32 dakikada %47 şarj, 68 dakikada tam şarj) Portlar : 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 2.1 ve 3.5mm kulaklık

: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 2.1 ve 3.5mm kulaklık Güvenlik : Güç tuşunda parmak izi okuyucu

: Güç tuşunda parmak izi okuyucu Ön kamera : 1080P FHD

: 1080P FHD Bağlanabilirlik : WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, NFC

: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, NFC İşletim sistemi: Windows 11 Home

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HONOR MagicBook Pro 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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