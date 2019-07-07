Denizlerdeki yabancı cisimlere dolanan hayvanların hayatı risk altında

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Exeter Üniversitesinde görev yapan bilim insanları, deniz canlılarının denizlerdeki plastik atıklara dolanarak zarar göme ve hayatlarını kaybetme riskleri kapsamında yürüttükleri çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Köpek balıkları ile vatozların denize bırakılmış kullanılmayan balık ağları ve plastik atıklara dolanmaları hakkında Twitter ve diğer mecralarda yapılan paylaşımları tarayan araştırmacılar, 1,000’den fazla hayvanın bu durumdan etkilendiğini tespit etmiş. Ancak bilim inşaları söz konusu sayının sanılandan çok daha fazla olabileceği endişesini de dile getirmiş.

Denizdeki yabancı bir cisme dolanma hadisesinin bahsi geçen hayvanlara ticari balıkçılıktan daha az zarar verdiğine dikkat çeken araştırma ekibi, bu konunun yine de hayvan sağlığı için ciddi bir sorun olduğunu vurguluyor. Aynı üniversitede görev yapan Kristian Parton adlı araştırmacı, “Örneğin, gelişigüzel bırakılmış balık ağına atılan bir dik burun köpekbalığı dolandığı ağla birlikte büyümek durumunda kalmış. Kabuklu deniz canlılarıyla kaplanmış olan bu ağ yıllar içinde hayvanın derisini yırtarak hayvanın omurgasına zarar vermiş.” sözleriyle durumun vahametini gözler önüne sermiş.

Dolanma hususu yeteri kadar dikkat çekmeyebiliyor

Aynı çalışmada yer alan bir başka bilim insanı Prof. Brendan Godley ise bir cisme dolanma olayının söz konusu hayvanların aşırı avlanması ya da farklı tür hayvanların avlanması sırasında tesadüfen yakalanmaları hadiseleri sebebiyle dikkatlerden kaçtığını belirtiyor. Araştırmacı, bu konuda yapılan çalışmanın bir ilk olduğunu ve bu sayede farkındalık yaratılabileceğini umduğunu dile getiriyor.

Araştırmacılar, taradıkları akademik makalelerde 34 türden 557 ve Twitter üzerinde yaptıkları aramalarda ise 26 türden 559 köpek balığı ile vatozun yabancı bir cisme dolanma olayıyla ilgili bilgiye ulaşmış. Yapılan açıklamada, hayvanların yaşadıkları bölge, göç yolları ile vücut şekillerinin onları “dolanma” konusunda riskli grubu soktuğu ifade ediliyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190704191427.htm