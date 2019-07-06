MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan araştırmacılar, “Gen” adını verdikleri bir yapay zekâ programlama dili geliştirdiklerini duyurdular. Araştırmacılara göre Gen’i özel kılan nokta ise yapay zekâ programlama dünyasına yeni adım atmış programcıların bile yeni programlama dilini rahatlıkla kullanabilecek olmaları.

Geliştirici ekip, olasılığa dayalı bir programlama dili olan Gen’i geçtiğimiz hafta düzenlenen Programlama Dili Tasarımı ve Uygulamaları konferansında da tanıtmayı ihmal etmemiş.

Gen, kullanıcılara; yapay zekâ tekniklerinin kullanıldığı robotik ve istatistik gibi çoklu alanlarda model ve algoritmalar yazma imkânı sunuyor. Geliştiricilerin burada dikkat çektikleri nokta ise programcıların karmaşık denklemleri çözümleme veya yüksek performans sergileyen bir kodu manuel olarak yazmalarına gerek duymayacakları olmuş.

Uzman programcılar için de yeni özellikler getiren Gen, daha önceleri çok karmaşık olan komplike model ve çıkarım algoritmaları için kod yazım sürecini kolaylaştırıyor.

Gen sayesinde grafik işleme, derin öğrenme ve olasılık simülasyonlarının çok daha az kod yazarak işleme sokulabilecek ve bu da programcılara inanılmaz zaman tasarrufu sağlayacak.

Gen projesinde yer alan doktora öğrencisi Marco Cusumano-Towner programlama dile kapsamında yaptığı açıklamada, “Proje için bizi motive eden unsurlardan biri de yapay zekâ işlemlerinin otomatik olarak yapılması sürecini tabana yayma isteğiydi. Böylece bilgisayar bilimi ve matematik konularında uzman olmayan insanların da bu alanda söz sahibi olmasını sağlayabilecektik.” ifadelerini kullanmış.

Sadece olumlu yönden değerlendirilen bu gelişmenin olumsuz yönleri de olabileceğini göz ardı etmemek gerek. Söylendiği kadar basitse ileride Gen’i kötü niyetli amaçlar için kullanmak isteyen şahıslar da çıkabilir.

https://interestingengineering.com/mit-says-their-new-ai-programming-language-makes-ai-more-accessible-to-everyone