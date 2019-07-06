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MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi

MIT'nin Gen adını verdiği yapay zekâ programlama dili, programcılara çok az kod yazarak istediklerini gerçekleştirme şansı tanıyor. Böylece inanılmaz zaman tasarrufu sağlanabilecek.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Diğer Yazılım
Gökhan G.
Editör
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MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan araştırmacılar, “Gen” adını verdikleri bir yapay zekâ programlama dili geliştirdiklerini duyurdular. Araştırmacılara göre Gen’i özel kılan nokta ise yapay zekâ programlama dünyasına yeni adım atmış programcıların bile yeni programlama dilini rahatlıkla kullanabilecek olmaları.

Geliştirici ekip, olasılığa dayalı bir programlama dili olan Gen’i geçtiğimiz hafta düzenlenen Programlama Dili Tasarımı ve Uygulamaları konferansında da tanıtmayı ihmal etmemiş.

Gen, kullanıcılara; yapay zekâ tekniklerinin kullanıldığı robotik ve istatistik gibi çoklu alanlarda model ve algoritmalar yazma imkânı sunuyor. Geliştiricilerin burada dikkat çektikleri nokta ise programcıların karmaşık denklemleri çözümleme veya yüksek performans sergileyen bir kodu manuel olarak yazmalarına gerek duymayacakları olmuş.

Uzman programcılar için de yeni özellikler getiren Gen, daha önceleri çok karmaşık olan komplike model ve çıkarım algoritmaları için kod yazım sürecini kolaylaştırıyor.

Gen sayesinde grafik işleme, derin öğrenme ve olasılık simülasyonlarının çok daha az kod yazarak işleme sokulabilecek ve bu da programcılara inanılmaz zaman tasarrufu sağlayacak.

Gen projesinde yer alan doktora öğrencisi Marco Cusumano-Towner programlama dile kapsamında yaptığı açıklamada, “Proje için bizi motive eden unsurlardan biri de yapay zekâ işlemlerinin otomatik olarak yapılması sürecini tabana yayma isteğiydi. Böylece bilgisayar bilimi ve matematik konularında uzman olmayan insanların da bu alanda söz sahibi olmasını sağlayabilecektik.” ifadelerini kullanmış.

Sadece olumlu yönden değerlendirilen bu gelişmenin olumsuz yönleri de olabileceğini göz ardı etmemek gerek. Söylendiği kadar basitse ileride Gen’i kötü niyetli amaçlar için kullanmak isteyen şahıslar da çıkabilir.

 

https://interestingengineering.com/mit-says-their-new-ai-programming-language-makes-ai-more-accessible-to-everyone Yorum Yaz
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serafon 11 sa.
Zaten program yazma ve matematik şu an için çok zor aslında. Bunları hayatla bütünleştirmek için çok uzman insanlar, bütçe ve zaman gerekiyor. O da uygulamaların sınırlı kalmasını sağlıyor, insanlar amaçtan çok araçlara zaman ayırmak zorunda kalıyor. Ben hep bu araçların çok gelişeceği ve her alanda çalışan insanların bu araçların kullanım zorluğuna takılmadan ve hayattan kopmadan işlerini gelişmiş imkanlarla insan doğasına uygun şekilde yapabileceğini hayal etmişimdir ki başka da seçenek görünmüyor
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a_y_k_u_t 11 sa.
Python o kadar başarılı oldu ki mit bile python benzeri bir dil geliştirmiş. Helal olsun python'a. Boynuma dola Guido reis :))
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SEO-Uzmanı 21 sa.
süper fikirleri olup ta ;
yazılım anlamıyla yetersiz olanlar,
daha doğrusu yazılım anlamıyla
insan kendini geliştirince
insan beyninin duygusal kısmının ürettiği arzular
bir nokta sonra alınan programlama
yani mantık eğitiminden sonra ;
mantıksız heyecanlar için program yazmak mı ?
saçmalama diye kendi içinde çatışan bir beyine dönüyor.
dikkat edin bilgisayarı insancıllaştıran tiplerin hiç biri
programlama ve mantık düşüncesiyle hareket etmemiş
varsa yoksa insanın duygusal arzularını tatmin etmek için
programcıları şekillendirmiş kişilerdir.
steve jobs :)
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SEO-Uzmanı 21 sa.
evet bu haber çok hoşuma gitti !
kendi kendini derleye bilen bir program
üzerinde insan hatası içeren mantık hatalı kodlar kendi kendine değiştirip daha iyi hale getirip kendini iyileştiren bir program :D
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denizbay1 1 gün
Benim düşüncem, ne yazık ki tüm teknolojik cihazlar da olduğu gibi bu yapay zeka da biz insanlara değil, egemen güçlere hizmet eder noktaya gelecek. Öyle ki, teknoloji şu an da insan yararından daha çok insana tükettirmek üzerine kurulu. Bu da böyle olacak. Fakat bu çok daha tehlikeli ve riskli! Üstelik hepimiz aynı global sistemde, kapital zihin haritasında şekillenmiş beyinlere ve güdüleri sahibiz. İşte bu sebeple, bu yapay zekayı tasarlayanlar da, zihnimizdeki bir çok hastalığı ona taşıyacaklar. Yapay zeka gibi bağımsız düşünebilme ve hareket edebilme kabiliyeti olan bir şey çok tehlikeli bir şeye dönüşebilir; Onu üreten canlının, biz insanların sayesinde! Umarım yanılırım.
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sinkafedeyimki 1 gün yeni yorumcu
İlginç. Acaba birkaç on yıl sonra, programcılara ihtiyaç kalmayacak mı ? her şey, built in function/methodlarla halledilebilecek mi ? Bu dünyada hiçbir şey belli olmuyor.
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El-Kira 1 gün sinkafedeyimki
Hakikaten öyle bikaç senedir geleceğin mesleği yazılımcılık, ilkokullarda bile öğretilmeli denilirken bi anda yok olabilir.
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