Plastik atık krizine yeni çözüm: Deniz suyunda hızlıca eriyen yeni nesil plastik

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Tam Boyutta Gör Japon bilim insanları, deniz suyuna maruz kaldığında yalnızca birkaç saat içinde tamamen çözünebilen yeni bir plastik türü geliştirdiklerini duyurdu. RIKEN Emergent Matter Bilim Merkezi ve Tokyo Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen bu yeni nesil plastik, mevcut biyobozunur plastiklerin ötesine geçerek iz bırakmadan doğaya karışabiliyor. Bu da çevre uzmanlarını kaygılandıran plastik atık sorununa kalıcı bir çözüm sunabileceği anlamına geliyor..

Bu Yeni Malzeme, Plastik Atık Sorununa Çözüm Getirebilir

Tokyo yakınlarındaki Wako kentinde yürütülen çalışmada, küçük bir plastik parçasının tuzlu su içinde karıştırıldıktan sonra yaklaşık bir saat içinde gözle görülür biçimde yok olduğu gözlemlendi. Bu yeni nesil plastiğin yaygın kullanıma sunulması için henüz somut adımlar atılmamış olsa da projenin başında yer alan Profesör Takuzo Aida, özellikle ambalaj sektörünün bu projeye büyük ilgi gösterdiğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, 2040 yılına kadar okyanuslara her yıl 23 ila 37 milyon ton plastik atığın karışacağı uyarısını yaparken, dünya genelinde bilim insanları bu krize sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışıyor. Yeni geliştirilen bu plastik türü, sadece dayanıklı ve işlevsel olmakla kalmıyor, aynı zamanda çözündüğünde mikroplastik üretmiyor ve çevreye toksik madde salmıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni malzeme, polimer zincirlerinin belirli kimyasal bağlarla birbirine tutunduğu bir yapıya sahip. Ancak bu bağlar, sodyum klorür (tuz) içeren ortamlarda su molekülleriyle etkileşime girerek hızla parçalanıyor. Malzeme çözündükten sonra geride kalan organik bileşenler ise doğadaki bakteriler tarafından sindirilebiliyor. Bu sayede plastik, doğrudan biyolojik döngüye katılarak geri dönüşümsüz bir atık hâline gelmeden doğayla uyumlu şekilde yok oluyor.

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Profesör Takuzo Aida, tuzun yalnızca deniz suyunda değil, toprakta da bulunduğuna dikkat çekiyor. Aida'ya göre bu plastiğin 5 cm'lik bir parçası toprakta yaklaşık 200 saat içinde çözünüyor. Üstelik malzeme, karbon salımı yapmıyor, yanıcı değil ve toksik etki göstermiyor.

Bu malmezeyi geliştiren uzmanlara göre bu yeni malzeme, küresel üretim ve ambalaj stratejilerini etkileyebilecek nitelikte. Elde edilen sonuçlar, sürdürülebilir teknolojilerin yalnızca çevre dostu olmakla kalmayıp, geleneksel malzemelerle rekabet edebilecek verimliliğe de sahip olabileceğini gösteriyor. Bu da bu projenin yaygın şekilde kullanılacak bir çözüm üretmesi konusunda umut vadediyor.

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Deniz suyunda hızlıca eriyen yeni nesil plastik geliştirildi

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