Denon, müzik tutkunlarına özel hazırladığı kulaklığı AH-D7100'ü tanıttı

Ses uzmanı Denon, müzik tutkunlarına özel hazırladığı kulaklığı AH-D7100'ün tanıtımını gerçekleştirdi. AH-D7100'ün içinde bulunduğu serinin ''Müzik Manyağı'' olarak isimlendirildiğini belirtelim.







Kablo hariç 370 gram ağırlığında tasarlanan yeni kulaklığa 50 mm'lik nano fiber sürücü birimleri, 5 - 45.000 Hz frekans tepki aralığı, 25 ohm'luk empedans değeri ve 110 dB ses hassasiyeti gibi özellikler eşlik ediyor. Nano fiber sürücü teknolojisi zengin olduğu kadar derin sesler vadediyor.





Beşgen kulaklık pedlerine sahip kulaklığın kablosu istendiği takdirde çıkarılabiliyor. Kulaklıkla beraber iki farklı Y tipi kablo sunulmuş durumda. Birinci kablo 3 metre uzunluğunda, ikinci kablo ise 1.3 metre uzunluğunda. Dışarıda kullanıma uygun ikinci kablonun üzerinde kumanda da bulunuyor. (iPhone ile uyumlu)







Denon AH-D7100'e sahip olmak isteyenler bütçelerini zorlayıp yaklaşık 1.514$'ı gözden çıkarmak zorunda.

