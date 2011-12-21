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Dente Gamezone 7000 oyuncu bilgisayarı video inceleme

7 yıl
110,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Dente'nin Oyunculara yönelik bilgisayar serisi olan Gamezone'un en güçlü üyesi olan Gamezone 7000'i inceliyoruz.



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Annalyze 7 yıl en beğenilen
6000TL fiyat etiketi var.. aynı paraya çok daha iyi bir sistem toplanır ve yanına 24 veya 27 inç monitör bile alınır..
1 Yanıt Yanıtla +22
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zeytunk 7 yıl
böle sistem kolay koly satılmaz iyi ama ayrı ayrı parcaları alıp kendim takmak daha eglenceli ve mantıklı olur bence
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1 Avatar
Doppelgangbanger 5 yıl
saxblue
Bu bir oyuncu bilgisayarı olduğundan Nvidia nın bilmem ne kartı kullanılmış dedi videodaki arkadaş. demekki oyuncu bilgisayarlarında AMD ekran kartı olmazmış bu videodan ben bunu öğrendim.

Orada demek istediği kartın markasının nVidia olması değil, kartın modelinin iyi olması. Yani orada vurgu yapılan şey kartın markası değil, modeli. Kartın markasını ise, modelin hangi markaya ait olduğunu belirtmek için söylüyor.
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metebyr 5 yıl
yılına göre çok esktrem fiyatmış ama soğutma çözümleri göze de hoş geliyor. yan kapak şeffaf olsa içindeki o güzel detaylar da görünürmüş
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Doppelgangbanger 5 yıl
Stanislas Xavier
Böyle yüksek model bir pc de tamamen ssd kullanılmalıydı evet fiyat artardı ama zaten bunu alacak adamın parası vardır..keşke videoda fiyat bilgisini de açıklasaydınız..

SSD var zaten kardeşim görmüyor musun?
prntscr.com/...
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Doppelgangbanger 5 yıl
O değil de şu linkte 3x 6990 yazıyor. Benim bildiğim mevcut sistemler en fazla 4 GPU destekliyor. 6990 da çift GPU'lu olduğuna göre, toplamda 6 GPU yapıyor. Bunlar kafayı mı yemiş?
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DH Misafiri 7 yıl
bu kasa ve içindeki parçaları kendim listeledim.toplama yaptırdım,kasayı eve getirdiğim ilk gün ben delimiyim 94-95 model doğan parası verdim dedim :) ama sonraları keşke daha önce alsaymışım dedim 4 günlük işi 1 günde yapıyorum 3 gün bana kalıyor.oyun için bilmem ama iş için düşünene kesinlikle tavsiye ederim
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DH Misafiri 7 yıl
O topladığınız fiyatlara %18 KDV de ekleyinde bakın ne oluyor. Toplamak mantıklı satmadığınız için üzerine KDV koyma gibi bir şansınız yok.. Adamlar ne yapsın ürünü satacaklar %18 KDV + Kar payı sonrasındada ortaya böyle bir fiyat çıkıyor ((:
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Ruhe 7 yıl
ben cok anlamam u işlerden . o yüzden vatandan direk fiyatlara baktım yazdım tek tek 4566 tl ediyor.sanırım biraz abartmışlar :D
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xLmNt13 7 yıl
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sistemim bu ekran kartı hariç o sistemden pek farklı değil benim sistem yaklaşık 4500 liraya malolur şu an toplasak. fiyatı biraz pahalı gibi
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DH Misafiri 7 yıl
Bu zamanda artık dünya kadar para verip ekran kartı yok işlemcidi yok ram di almak bence gereksiz zaten en son modelde alsan gideceği 2 sene sonrasında ise topu topu çalıştıracağı 4-5 tane oyun için bu kadar para dökmek anlamsız gidin konsol alın bence bu gün xbox360 yada ps3 2006 da çıktı sayılır hala hem oyun yalpezesi bakımından hemde donanım açısından çok öndeler 2006 da ilk çıktığında konsola misal 1000 tl para verenler şu an bütün oyunları oynamakta ve daha en az 2 bilemedin 4 sene daha oynarlar ama bir pc sistemine 2009 da misal 1500 tl para verip alanlar hem az çeşit oyunla hemde siteminin yeni oyunları kaldıraması gibi sorunlarla karşılacaktır diyeceğim o ki sırf 4-5 tane pc de oynayabileceğin popüler oyun için bu kadar para dökmek bence anlamsız yazılım olmadan donanım bana göre istediği kadar hız aşırtsın hiç birşeydir
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captaincato 7 yıl
heh ben daha ii sistem sattım üstelik 4.2 değil 5.2 ghz oc yaptık bu kadarda uçuk değil çıkan fiyat....
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despair 7 yıl
Dikkatlice bakarsanız Sistem özelliklerinde 120 Gb birimlik bir ssd kullanılmış. Yalnız özellikle dikkatini çekmek istediğim nokta Ramler Cl9 hızlarında, sadece bu yüzden bile sisteme bu ücreti ödememek için yeterli bir sebep benim için.
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