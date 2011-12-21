Dente Gamezone 7000 oyuncu bilgisayarı video inceleme

Bu videomuzda Dente'nin Oyunculara yönelik bilgisayar serisi olan Gamezone'un en güçlü üyesi olan Gamezone 7000'i inceliyoruz.
saxblue Bu bir oyuncu bilgisayarı olduğundan Nvidia nın bilmem ne kartı kullanılmış dedi videodaki arkadaş. demekki oyuncu bilgisayarlarında AMD ekran kartı olmazmış bu videodan ben bunu öğrendim.
Stanislas Xavier Böyle yüksek model bir pc de tamamen ssd kullanılmalıydı evet fiyat artardı ama zaten bunu alacak adamın parası vardır..keşke videoda fiyat bilgisini de açıklasaydınız..
Orada demek istediği kartın markasının nVidia olması değil, kartın modelinin iyi olması. Yani orada vurgu yapılan şey kartın markası değil, modeli. Kartın markasını ise, modelin hangi markaya ait olduğunu belirtmek için söylüyor.
SSD var zaten kardeşim görmüyor musun?
prntscr.com/...
MSI P67A-C45(B3) Intel P67 Soket 1155 DDR3 2133MHz(O.C) SATA 3.0 USB 3.0
MSI GTX570 Twin FrozrII/OC GDDR5 1280MB 320Bit Nvidia GeForce DX11 Graphics Card
G.SKILL SNIPER F3-12800CL7D-8GBSR 8GB DDR3 1600Mhz CL7 (2x4GB)
Team Xtreem S3 120GB 550-500MB/sn 2.5" Sata3 SSD
HIGH POWER Absolute 850 Watt Power supply
1 TB seagate hdd 7200 rpm sata3 32mb
Western Digital Caviar Black 1TB (7200rpm) SATA 3- 6Gb/s 64MB
LG GH22NS50 DVD Writer
Dark Knight USB 3.0 tower
Samsung XL2370 Monitor
Creative T6200 5+1 speaker
A4 tech x7 g800 keyboard
Logitech G500 Gamer Mouse
sistemim bu ekran kartı hariç o sistemden pek farklı değil benim sistem yaklaşık 4500 liraya malolur şu an toplasak. fiyatı biraz pahalı gibi