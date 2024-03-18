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    Yeni 2024 Toyota C-HR inceleme - Şehir içinde yakıt cimrisi

    Otomobil inceleme bölümünde bu kez yeni Toyota C-HR konuğumuz oldu. Şehirde ve uzun yolda bin kilometreye varan yolculuk sonrası C-HR ile ilgili izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktardık.

    Otomobil inceleme bölümünde bu kez yeni Toyota C-HR konuğumuz oldu. Şehirde ve uzun yolda bin kilometreye varan yolculuk sonrası C-HR ile ilgili izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktardık. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, yorum yaparak ve beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:32 - Dış tasarım

    07:45 - Bagaj

    09:35 - İç mekan (arka bölüm)

    11:48 - İç mekan (ön bölüm)

    18:32 - Teknik bilgiler

    19:09 - Performans

    22:50 - Yalıtım (motor, rüzgar sesi vs.)

    24:05 - Sürüş asistanları

    26:01 - Yakıt tüketimi

    28:08 - Konfor

    29:20 - Fiyatlar

    39:50 - Kapanış

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