Yeni 2024 Toyota C-HR inceleme - Şehir içinde yakıt cimrisi

Otomobil inceleme bölümünde bu kez yeni Toyota C-HR konuğumuz oldu. Şehirde ve uzun yolda bin kilometreye varan yolculuk sonrası C-HR ile ilgili izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktardık.

Otomobil inceleme bölümünde bu kez yeni Toyota C-HR konuğumuz oldu. Şehirde ve uzun yolda bin kilometreye varan yolculuk sonrası C-HR ile ilgili izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktardık. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, yorum yaparak ve beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:32 - Dış tasarım

07:45 - Bagaj

09:35 - İç mekan (arka bölüm)

11:48 - İç mekan (ön bölüm)

18:32 - Teknik bilgiler

19:09 - Performans

22:50 - Yalıtım (motor, rüzgar sesi vs.)

24:05 - Sürüş asistanları

26:01 - Yakıt tüketimi

28:08 - Konfor

29:20 - Fiyatlar

39:50 - Kapanış

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