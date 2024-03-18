Yeni 2024 Toyota C-HR inceleme - Şehir içinde yakıt cimrisi

Otomobil inceleme bölümünde bu kez yeni Toyota C-HR konuğumuz oldu. Şehirde ve uzun yolda bin kilometreye varan yolculuk sonrası C-HR ile ilgili izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktardık. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, yorum yaparak ve beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:32 - Dış tasarım
07:45 - Bagaj
09:35 - İç mekan (arka bölüm)
11:48 - İç mekan (ön bölüm)
18:32 - Teknik bilgiler
19:09 - Performans
22:50 - Yalıtım (motor, rüzgar sesi vs.)
24:05 - Sürüş asistanları
26:01 - Yakıt tüketimi
28:08 - Konfor
29:20 - Fiyatlar
39:50 - Kapanış