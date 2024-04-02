DH'deki Clio 4 sahipleri makyajlı Clio 5'i denedi - Renault Clio E-TECH Full Hybrid

Otomobil test videolarımızda bu kez farklı bir konsept denedik ve bizzat ofisimizin Clio 4 kullanıcılarına "Makyajlı Clio 5'e geçilir mi?" sorusunu yönlendirdik.

Otomobil test videolarımızda bu kez farklı bir konsept denedik ve bizzat ofisimizin Clio 4 kullanıcılarına "Makyajlı Clio 5'e geçilir mi?" sorusunu yönlendirdik. Bu videoda yeni Renault Clio E-TECH Full Hybrid'in tasarımı, yakıt tüketimi, standart donanımları ve teknik detayları gibi birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:54 - Tasarım

08:40 - Bagaj

13:00 - Test sürüşleri

14:49 - 0-100 km/s süresi

15:05 - Standart donanımlar

17:22 - Motor, şanzıman, yakıt tüketimi vs. teknik detaylar

22:00 - Fiyatlar

22:41 - Özet

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