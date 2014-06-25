Digitalmarket’ten Her Hafta Hediye Zopo Zp700 Telefon!

En iyi videoyu çeken 1 kişiye ZP700 hediye! Tek yapman gereken yaratıcılığını konuşturmak ve kayıt tuşuna basmak!

Kazanan kişi 4.7 inç boyutunda, çift sim kartlı, 1 GB Ram 4 GB dahili bellek özelliklerine sahip ZP700 model Zopo telefonun sahibi olacak. Her hafta ayrı bir konu belirlenecek olan yarışmamızın bu haftaki konusunda serbestsiniz!

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Videonun süresi 6 ile 20 saniye aralığında olmalıdır. Her pazartesiden cumartesi gününe kadar bu konunun altında videonu paylaş, pazar günleri açıklanacak talihlilerden biri sen ol!