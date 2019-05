Dijital Perde : 28 Ağustos'da vizyona girecek filmler ve fazlası

Herkese merhaba ben Yunus, Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz. 28 Ağustos haftasında vizyona girecek olan 9 filmi sizler için değerlendirdik. Bu hafta yabancı yapımların yanında, usta oyuncu Erkan Can'ında oynadığı En Güzeli ve 1915 Anadolu'sunda geçen Yitik Kuşlar'da vizyona giriyor. O zaman Dijital Perde, En Güzeli ile başlıyor.





En Güzeli (Komedi – 92 Dakika)





Çekimleri Antalya'da gerçekleştirilen ve oyuncu kadrosunda Erkan Can'ın bulunduğu En Güzeli'nde, İstanbul'da iş bulamayıp güneye, bir otelde çalışmaya giden Şafak, Doğan ve Güneş'in komik hikayesi anlatılıyor. Bir türlü dikiş tutturamayan bu 3 arkadaş güneyde bir otele gelir ve bu üçlüden Şafak, otelde aşcı olarak çalışmaya başlar. Doğan ile Güneş ise otelin, tatilin ve kızların hastası olur ve çapkınlık peşine düşerler. Aynı zamanda bulundukları otelde bir güzellik yarışması da düzenlenecektir. Sessiz, sakin ve kendi halinde olan Şafak'da o gece ikiliye katılır ve güzellik yarışmasında adaylardan biri olan Tuğçe'ye aşık olur. Otelde ayrıca baş belası bir mafya grubuda vardır. Yapımcılığını Yayla Sanat Medya'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda usta oyuncu Erkan Can, Tuvana Türkay, Mehmet Özgür ve Tarık Papuçcuoğlu gibi isimler bulunuyor.









American Ultra (Aksiyon,Komedi – 96 Dakika)









Küçük bir kasabada yaşayan Mike ve Phoebe son derece sakin ve bi o kadarda sıkıcı bir hayat sürmektedir. Bir markette çalışan Mike yakın bir zamanda sevgilisine evlenme teklifi etmeyi planlarken, öğrenecekleri gizli bir sır tüm hayatlarını değiştirecektir. Mike aslında hükümet adına görev alan bir gizli ajandır ve üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle görevden alınır. Hükümet tarafından yok edilmeye çalışan Mike, Phoebe'ıda yanına alarak kaçmak için yola koyulur. Fakat Mike'da kendisinin bile inanamadığı ajan güçleri vardır ve bunları yeni yeni keşfedecektir. Sinema kariyerine Project X filmiyle adım adam Nime Nourizadeh'in yönettiği American Ultra filminin başrollerinde Jesste Eisenberg, Kristen Stewart,Walton Goggings ve Connie Britton bulunuyor.









Aşk ve Merhamet (Biyografi, Dram – 120 Dakika)





Amerikalı müzisyen Brian Wilson'un hayatını anlatan film, sanatçının 1960'lı yıllardaki kariyerinden ve The Beach Boys günlerine uzanan bir kesitte ilerliyor. Yaşadığı psikolojik sıkıntılar ve buhranların yanı sıra söz yazarlığı ve solistlik yapması filmin ana noktalarından birisi. Gençliğini Paul Dano'nun, ileri yaş dönemini ise John Cusack'ın canlandırdığı filmde babasının yol açtığı travmaların etkilerini uzun yıllar boyu taşıyan Wilson'un gördüğü tedavileri ve Melinde Ledbetter ile yaşadığı aşkıda ele alan film dikkatleri üzerine çekiyor. Senaryosunu The Messenger ve I'am Not There gibi işlere imza atan Oren Moverman'ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Bill Pohlad bulunuyor.









Aşkın Ritmi (Dram, Müzik, Romantik – 96 Dakika)





Zengin oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Aşkın Ritmi'nde 4 başarılı DJ Cole Carter, Mason, Paige ve Ollie'nin hareketli hikayesi anlatılıyor. Amaçları insanları eğlendirmenin yanı sıra daha iyi bir DJ olmaktır. Elektronik müzik dünyasında adını kalıcı hale getirmek isteyen Cole'un hayatı, karizması ile dikkat çeken ünlü DJ James ile tanışmasıyla beraber değişime uğrar. Piyasada çok iyi tanınan James, genç Cole'u kanatları altına alır ancak Cole, gitgide James'in sevgilisine aşık olmaya başlar. Bu durum ise Cole'u zor bir seçim ortamına düşürür. Yönetmenliğini Max Joseph'in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda başı Zac Efron çekerken kendisine Emily Ratajkowski, Jonny Weston, Jon Bernthal ve Wes Bentley Eşlik ediyor.









Geçmişin Laneti (Gerilim – 88 Dakika)





Bir trafik kazası sonucu bir çocuğun ölümüne tanık olan David ve Eveligh, psikolojik olarak etkilenir ve travmayı üstlerinden atamazlar. Yaşadıkları yeri terkedip küçük bir kasabaya taşınmaya karar veren çifti bu kasabada akıl almayacak şeyler beklemektedir. Hamile olan Eveligh zaman içersinde yeni evlerinde ve çevresinde birtakım olağan dışı ses ve görüntülerle karşılaşmaya başlar. Aynı zamanda kasaba sakinlerinden duyduğu hikayelerle dehşete kapılan Eveleigh, yaşadığı olayları kimseye kanıtlayamaz. Talihsiz kadın parçaları ufak ufak birleştirmeye ve bu yaşananların arkasındaki nedeni bulmaya çalışırken, bebeğinin ve ailesinin hayatını tehlikeye atacak bir takım ölümcül labirentin içine düşer. Başrollerini Bing Bang Theory dizisinden tanıdığımız Jim Parsons, Isla Fisher ve Anson Mount'un paylaştığı filmin yönetmenlik koltuğunda Testere serisinden tanıdığımız Kevin Gerutert bulunuyor.









Kaçış Yok (Gerilim, Aksiyon – 103 Dakika)





Okyanus ötesinde bir ülkeye taşınan Amerikalı Dwyer ailesi, yeni bir başlangıç ve hayata adım atmak ister. Fakat taşındıkları bu yeni ülkede işler yolunda gitmeyecektir. Ülkede darbe olur ve cuntanın başındakiler ülkedeki yabancılara karşı dehşet verici eylemlere başlar. Buldukları tüm yabancıları tek tek infaz eden bu darbeciler karşısında Dwyer ailesinin müdacelesi çok zordur. Tam bir savaş alanının ortasında kalan aile çetin bir mücadeleye başlar. Başrollerinde Owen Wilson, Pierce Brosnan ve Lake Bell'in oynadığı filmin yönetmen koltuğunda ise John Erich Dowdle bulunuyor.









Kod Adı : U.N.C.L.E. (Casusluk, Aksiyon, Komedi – 117 Dakika)





Yönetmenlik koltuğunda Guy Ritchie'nin oturduğu Uncle, 1690 yılında soğuk savaş döneminde geçen bir casusluk hikayesini anlatıyor. Aralarındaki husümet sebebiyle uzun süredir çeşitli olaylarda karşı karşıya savaşmış olan CIA ajanı Solo ile KGB çalışanı Kuryakin, baş belası bir örgütü çökertmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorlu davada ellerindeki tek ipucu ise Alman bir bilimadamının kızına ulaştıkları takdirde ilerleyecek olmalarıdır. Bu ikilinin yapacağı mücadele sayesinde dünya büyük bir felaketten kurtulacaktır. 1690'lı yılların popüler dizisinden uyarlanan filmin başrollerinde ise Henry Cavill ve Arnie Hammer bulunuyor.









Şeytanın Gözleri (Korku – 100 Dakika)





Bu hafta vizyona giren yapımlar arasındaki tek korku filmi olan Şeytanın Gözleri'nde ev temizlikleri ve gündelik işler ile para kazanmaya çalışan Sarah Walker'ın en büyük hayellerinden birisi iyi bir oyuncu olmaktır. Bu hayali yüzünden bir çok kez oyuncu seçmelere katılmış olsa da hiç birinde başarılı olamamıştır. Son başvurduğu filmlerden birinden nihayet kabul görür ve artık şansının yaver gideceğini düşünür. Fakat bu film, her ayrıntısı ile biraz tuhaftır. Zira prodüksiyon hakkında bilgi verilmemiş ve film hakkında herşey gizemli bi şekilde saklanmaktadır. Sarah bunlara rağmen hayallerinden peşinden gitmek için kontrat imzalamayı kabul eder. Fakat an itibariyle ile Sarah'ın hayatında farklı deneyimler olmaya başlar. Fiziksel ve ruhsal olarak Sarah, sanki bir şekilde ele geçilirmiş gibidir. Başrollerinde Alex Essoe, Amanda Fuller ve Noah Segan'ın oynadığı filmin yönetmenlik koltuğunda Kevin Kolsch bulunuyor.









Yitik Kuşlar (Tarihi, Dram – 90 Dakika)





1915 yılında Anadolu'da bir Ermeni köyünde varlıklı bir ailede büyüyen iki kardeş Maryam ve Bedo, zamanlarının çoğunu herkesten gizledikleri güvercinlikte oynayarak geçirmektedir. Bu iki kardeş bir gün ormanda gezerken adını Baçik koyacakları bir mavi kuş bulurlar ve bakmak için onu alıp güvercinliklerine giderler. Evlerine geri döndüklerinde ise işler yolunda değildir. Evde kimseyi göremedikleri gibi, köydede hiç kimse kalmamıştır. İki kardeşi ailelerini bulmak yolunda çetin bir mücadele beklemektedir. Yönetmenliğini Aren Perdeci ve Ela Alyamaç'ın üstlendiği filmin başrollerinde Heros Agopyan ve Dila Uluca bulunuyor.





Evet, 28 Ağustos haftası vizyona girecek yeni filmler bunlardı, filmler hakkındaki görüşlerinizi, alt kısımdaki yorum bölümünden bize iletebilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşcakalın.