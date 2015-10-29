Dijital Perde: 30 Ekim'de vizyona girecek filmler

Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. 30 Ekim cuma günü vizyona girecek yeni filmleri sizler için değerlendirdik. Bu hafta Türk yapımlarının çokluğu dikkat çekiyor...

1. Mavi Gece (Komedi, Romantik)

Hayat dolu ve varlıklı bir adam olan Murat ile başarılı doktor Emel, mutlu bir çifttir. Bu çiftin en büyük sıkıntısı ise çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamamaktadırlar. Karısını hayattan bezdiren ve etrafındakilere sürekli zarar veren

Zeki ise Emel ile evlidir. Fakat tıpkı Murat ile Emel gibi onlarında çocukları olmamaktadır. Bir gece kaza yapan Zeki, Emel'in çalıştığı hastaneye götürülür. Zeki'ye elektroşok uygulandığı sırada, hayatlarını komple değiştirecek bir değişim yaşanır.

Başrollerde Fırat Tanış, Ayça Varlıer, Gökhan Mumcu ve Eda Bilgin'in olduğu filmin yönetmeni ise Ahmet Hoşsöyler.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt5138244/?ref_=fn_al_tt_1

2. Çok Pişmiş (Dram, Komedi, 100 Dakika)

Paris'te 2 Michelin yıldızlı restorant şefi olan Adam Jones, sorumsuz tavırları ve uyuşturucu bağımlısı olması sebebiyle işini ve mekanını kaybettikden sonra kariyeri ciddi anlamda tehlikeye girer ve dibe batar. Uzun buhran döneminin ardından

yeniden canlanmak ve kariyerini yükseltmek isteyen Jones, bir yıldız daha kazanmak istemektedir. Londra'da yeni ve yetenekli insanları toplayarak herşeye en baştan başlamaya karar veren Jones'ı büyük bir macera beklemektedir.

Yönetmen koltuğunda John Wells'in oturduğu filmin başrollerinde Bradley Cooper, Sienna Miller ve Daniel Brühl bulunuyor.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt2503944/?ref_=fn_al_tt_1

3. Afacan Takımı: Büyük Yarış (Animasyon, Aile)

Büyük ormanda yaşıyan tüm canlılar kışa hazırlık yapmaktadır. Yaz boyu topladıkları yiyecekleri kilerlere yerleştirerek tüm gün çalışmaktadırlar. Fakat herkes çalışırken, ortalıkda boş boş takılan ve sabun kutusundan yaptığı araba ile

ormanı alt üst eden biri vardır; afacan karga Çorap. Bir gün ormanda başka ormanlardan gelen şampiyon yarışcıların katılacağı büyük bir yarışın düzenleneceğini öğrenen Çorap oldukça heyecanlanır. Yarışma katılma planları yapan Çorap'ı arkadaşları yalnız bırakmayacaktır.

Türkçe seslendirmen kadrosunda Oya Küçükmen, Sinan Divrik ve Ferda Yalçın'ın bulunduğu filmin yönetmeni ise Sandor Jesse.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt3075214/?ref_=fn_al_tt_1

4. Abbas´ın Melekleri (Komedi)

Pısırık bir mafya babası olan Abbas, en sevdiği sağ kolu tarafından tufaya getirilip tuzağa düşürülür. Abbas'ın ise koruma olarak yanına aldığı dört sakar çocukluk arkadaşı kadın, olayları büyük bir maceraya sürükleyecektir.

Kadrosunda Cengiz Küçükayvaz, Sevil Uyar, Berrak Deniz, Doğan Akkaya, Sinan Bengier gibi isimlerin bulunduğu filmin yönetmeni ise Yusuf Atıcı.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt5122292/?ref_=fn_al_tt_1

5. Nefesim Kesilene Kadar (Dram)

Genç ve yetenekli sinemacı Emine Emel Balcı imzası taşıyan Nefesim Kesilene Kadar, tekstil atölyesinde yaşayan Serap'ın hikayesini ele alıyor. Sevmemesine rağmen mecburen ablası ve eniştesiyle aynı evi paylaşan Serap, bu evde bu ikiliyle yaşamaktan memnun değildir.

Tek umudu ise uzun yol şöförü olan babasıyla bir ev tutmaktır. Fakat Serap, bu umut için birikim yaparken, babasının bu olaya pekte hevesli olmadığını farkedecektir. Filmin başrollerinde ise Esme Madra, Gizem Denizci, Sema Keçik ve Uğur Uzunel bulunuyor.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt4466242/?ref_=fn_al_tt_1

6. Güneş Tepedeyken (Dram, 183 Dakika)

Yasak aşk kavramına bambaşka bir bakış açısı getiren Güneş Tepedeyken, yasak aşkın insanda yarattığı güçlü etkileri konu alıyor. 3 farklı aşk'ın bulunduğu filmde ilk hikaye, 1991 yılında birbirine düşman komşu köylerde yaşayan iki gencin imkansız aşkı konu alınıyor. 2001'de geçen ikinci

hikaye ise savaş sonrası anılarla yüzleşmeye çalışan iki gencin aşkı ele alınmış. Son hikaye ise 2011 yılında terk ettiği kadını ve onun yeni ailesini görmeye gelen bir adamın hikayesi anlatılmış. Dramın en ağır şekilde işlendiği bu filmin yönetmen koltuğunda Dolibor Matanic bulunurken, başlıca rollerde Tihana Lazovic, Goran Markovic ve Nives Ivankovic bulunuyor.