Dijital Perde : Cem Yılmaz'ın yeni filmi ve vizyona girecek diğer filmler

Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. 13 Kasım Cuma günü vizyona girecek yeni filmleri sizler için değerledirdik. Cem Yılmaz'ın yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler de bu hafta vizyonda!

1. Ali Baba ve 7 Cüceler (Komedi, Aksiyon, 110 Dakika)

Başarısız geçen iş hayatlarının yapacakları yurt dışı seyahatinde değişeceğini düşünen Şenay ve İlber, katıldıkları bahçecilik fuarında yanlış kişilerle karşılaşıp beklemedikleri bir olayın tam ortasına düşerler. Zengin olma hayalini bir başka bahara bırakan Şenay ve İlber, dünyayı tehdit eden bir güç ile karşı karşıya olduklarını kısa zamanda anlayarak, hem kendilerini hem de tüm insanlığı bu beladan kurtarmanın yollarını aramaya başlar. Cem Yılmaz'ın yine kendine has esprileri, önceki filmlerinden hatırladığımız kadrosu ile Ali Baba ve 7 Cüceler yine güldürmeye, aynı zamanda aksiyona doyurmaya geliyor. Senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz'a ait olan filmde kendisine, Zafer Algöz, Çetin Altay, Irina Ivkina ve Fevzi Gökçe eşlik ediyor.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt4728338/?ref_=nv_sr_1

2. Hayal Ülkesi (Western, 110 Dakika)

Yanına kızını alan Danimarkalı bir baba, dünyanın diğer ucundaki bir çöle doğru yolculuğa başlar. Gitmek istediği nokta, dünyada hiçbir insanın kolay kolay ulaşamadığı, çok az insanın varabildiği, medeniyetten uzak bir bölgedir. Bu yolda başlarına gelecekler, bu maceranın hiçte kolay olmadığını gözler önüne serecektir. Filmin başlıca rollerinde Viggo Mortensen ve Ghita Norby yer alırken, yönetmen koltuğunda Arjantinli Lisandro Alonso oturuyor.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt2514338/?ref_=nv_sr_1

3. İçimde Akan Nehir (Dram)

Haftanın ikinci yerli yapımı İçimde Akan Nehir'in senaristliğini ve yönetmenliğini Ayna grubundan tanıdığımız solist Erhan Güleryüz üstleniyor. Ciddi sağlık sorunları ve maddi sıkıntılar ile memleketine dönen Hazar Kafkas, buhrandadır ve hayatını sorgulamaktadır. Böylesi sıkıntılı bir süreçteyken çok büyük bir ikilemin içine düşecektir. Babasından kalan evin satışı ile eline bi miktar para geçer. Bu para ile ya oğlunun geleceğini garanti altına alacak, ya da ummadığı anda aşkı bulduğu Nehir'in ölmek üzere olan kızının hayatını kurtaracaktır. Başrollerde Erhan Güleryüz, Tuğçe Kazaz ve Hasan Kaçan gibi isimlerin olduğu film, dram kategorisinde izleyenlerle buluşacak.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt5178580/?ref_=fn_al_tt_1

4. Kurt Baskını (Korku, 90 Dakika)

İnsanlardan uzak sessiz sakin bir çiftlikle ailesiyle yaşayan Adam Wilson, küçükbaş hayvanlarının korkunç bir şekilde öldürülmeleri ile ilgili sıkıntılıdır. Kurtların çiftliğine yaptığı saldırıları bir türlü engelleyememektedir. Öyleki bir gece evlerine gelen polis bile saldırıya uğrayınca, içinde bulundukları tehlikenin iyice farkına varırlar. Eve dadanan sana susamış canavarlar artık çiftlik hayvanları ile yetinmemektedir. Ailesi ise zor durumdan kurtulmak için elinden geleni yapacaktır. Başlıca rollerinde Anna Lise Philips, Jack Campbell, Charles Mayer ve Thomas McNamara'nın bulunduğu filmin yönetmeni ise Nick Robertson.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt4167720/?ref_=fn_al_tt_1

5. Peanuts Filmi (Animasyon, Aile, Macera, 93 Dakika)

Sevilen çizgi film karakteri Snoopy, uzun bir aranın ardından animasyon olarak sinemalara geliyor. Snoopy ile Charlie Brown, Charlie'nin en büyük düşmanı Kızıl Baron'a karşı el ele vererek büyük bir maceraya atılır. Bu çetin mücadelese sırasında Charlie, bir yandan da kızıl saçlı kızın dikkatini çekmek için elinden geleni yapacaktır. Animasyonun yönetmeni Steve Martino iken, seslendirmen kadrosunda Noah Schnapp, Bill Melendez ve Francesca Capaldi bulunuyor.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt2452042/?ref_=nv_sr_1