Dijital Perde : James Bond'un 26.filmi ''Spectre'' ve diğer vizyon filmleri

Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Kasım ayının ilk haftasında vizyona girecek yeni filmleri yine sizler için değerlendirdik. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor...

1. Abluka (Dram, 114 Dakika)

İlk filmi Tepenin Ardı ile beğeni toplayan Emin Alper'in yeni yapımı Abluka, 2015 Venedik Film Festivali'nde ana yarışma bölümüne kalma başarısı yakaladı. Yaklaşık 20 yıllık hapis döneminin ardından Kadir, şartlı tahliye olur.

Bu sırada İstanbul ise siyasi olaylarla çalkalanmaktadır. İstanbul Emniyeti'nde yüksek bir mevkii de bulunan Hamza, Kadir'e emniyette çalışması için bir iş ayarlar. Çöp toplayıcı olarak gecekondu mahallelerinde muhbirlik yapmaya,

olası saldırı planlarını emniyete bildirmeye başlar. İstihbarat çalışmalarını yürüttüğü sırada bir mahallede kardeşi Ahmet ile karşılaşan Kadir, heyecanlanır ve Ahmet ile yakın bir abi-kardeş ilişkisi kurmak için çabalamaya başlar.

Fakat Ahmet'in bu çabaya karşılık vermemesi, Kadir'i farklı komplo teorileri kurmaya sürükler. Başrollerinde Tülin Özen, Mehmet Özgür, Ozan Akbaba ve Müfit Kayacan'ın olduğu filmin yönetmeni Emin Alper.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt4895740/?ref_=fn_al_tt_1

2. Cin Kuyusu (Korku)

Haftanın tek korku filmi olan Cin Kuyusu, çocuk sahibi olamayan bir çiftin, bu isteklerini gerçekleştirmesi için diğer alemlerdeki varlıklardan yardım istemesini konu alıyor. Erkek çocuk sahibi olmak isteyen çiftin yaptırdığı büyü,

ailenin hayatını değiştirecek, onları hiç ummayacakları kadar korkunç bir duruma sokacaktır. Bozulan anlaşmalar sonucu bu kez Cinler, intikam almak için musallat olacaklar. Yönetmen koltuğunda Murat Toktamışoğlu'nun oturduğu filmin

oyuncu kadrosunda Zeynep Buse Kale, Cemal Baykal ve Kubilay Güleçoğlu gibi isimler bulunuyor.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt5154528/?ref_=fn_al_tt_1

3. Gizli Dosya (Biyografi, Dram, 121 Dakika)

2004 yılında başkanlık seçimlerinin yaklaştığı bir tarihte, CBS haber bölümü yapımcısı Mary Mapes, büyük ve sükse yaratacak bir haber yapmanın peşindedir. Daha evvel Ebu Garib Hapishanesi'nde tutukluların gördüğü işkence skandalını

gün yüzüne çıkararak büyük başarı sağlayan Mary, yine bu başarısını tekrarlama niyetindedir. Daha önce orduda görev yapmış olan bir emekli asker tarafından aldığı bir bilgi, ciddi ve büyük bir iddaa barındırmaktadır. Bu iddaaya göre

kongre üyesi George Bush'un oğlu George W.Bush'un 1968'de Vietnam'daki savaşa gitmemek için usulsüzlük yapmıştır. Bu haberi detaylı bir şekilde araştırıp yayına veren ve tüm Amerika gündemini sarsan Mary ve kanal çalışanları mutludur.

Fakat haberde kullanılan belgelerin sahte olduğu iddaaları, tüm ekibi zor durumda bırakacaktır. Yönetmenliğini James Vanderbilt'in üstlendiği filmin başlıca rollerinde Cate Blanchett, Dennis Quaid, Robert Redford ve Topher Grace gibi isimler bulunuyor.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt3859076/?ref_=fn_al_tt_1

4. Spectre (Aksiyon, 150 Dakika)

Geçmiş tarihten gelen bir mesaj, James Bond'u önce Mexico City'e ardından da Roma'ya sürükler. Bond Roma'da azılı bir suçlunun ölümü ardından dul kalan eşi Lucia ile tanışır. Sızdığı bir toplantı esnasında, Spectre adıyla bilinen tehlikeli bir örgütün

varlığını ortaya çıkarır. Bu örgütü dağıtmak isteyen Bond, yardım için eski düşmanı MR.White'ın kızı Madeleine'i aramaktadır. Bond bu örgütün içine girdikçe, aradığı düşmanla bir bağı olduğundan haberdar olacaktır.

24. James Bond filmi'nde Bond karakterini 4.kez Daniel Craig canlandırıyor. Daniel Craig'e Ralph Fiennes, Monica Bellucci,Ben Whishaw gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmeni ise Sam Mendes.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt2379713/?ref_=nv_sr_1

5. Kariyer (Komedi)

Selim, sürekli yalan dolan peşinde olan bir tiptir. Tolga ise üniversite mezunu olmasına rağmen bir türlü iş bulamayan ve sıkıntıda olan biridir. İsmail'de eşiyle boşandıktan sonra kalan son parasıyla Malatya'da bulunan Selim ve Tolga'nın yanına gider.

Selim'den aldığı gazla İsmail, hayatta en önemli şeyin kariyer ve hayat olduğunu düşünerek internet üzerinden yalanlar vasıtasıyla kızları ayartmaya çalışır. Fakat gelişen olaylarla, bu üçlüyü büyük bir macera beklemektedir. Filmin yönetmen koltuğunda Suat Ay bulunurken,

oyuncu kadrosunda Sevil Uyar, Dost Elver, Umut Oğuz, Kayra Şenocak ve Deniz Gönen Türkcan bulunuyor.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt5156720/?ref_=fn_al_tt_1

6. Sevilmli Köpek Lotte (Animasyon, Aile, 81 Dakika)

Deniz kenarında sessiz sakin kasabalardan birinde, mucitler büyük bir saygı kazanmaktadır. Öyle ki bu köyde her sene icatların tanıtıldığı bir yarışma dahi düzenlenir. Yeni düzenlenecek yarışmaya tavşan kabilesinin lideri Adalberth'in eşi, enerjik köpek Lotte'nin babası Oscar dahil birçok kasaba sakini katılır.