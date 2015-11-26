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Dijital Perde : Steven Spielberg'in yeni filmi ve vizyona girecek diğer filmler

3 yıl
21,3b
1
Dijital Perde
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Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. 27 Kasım haftasında vizyona girecek yeni filmleri sizler için değerlendirdik. Steven Spielberg'in yeni filmi Casuslar Köprüsü'de bizlerle...
1. Casus Köprüsü (Gerilim, 132 Dakika)
Üç Oscar Ödül sahibi usta yönetmen Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı Casus Köprüsü, dramatik bir gerilim hikayesi sunuyor. Soğuk savaş döneminde Amerikalı bir pilot Sovyetler'de tutsak duruma düşmüştür. Bu pilotu kurtarmak adına Amerikalı bir avukat CIA tarafından görevlendirilir. Fakat bu görev tehlikeli ve hiç kolay olmayacaktır. Filmin başrollerinde Tom Hanks ve Amy Ryan gibi isimler bulunuyor.

2. Diktatör Adolf Hitler'in Hayatının Esrarengiz Yönleri (Komedi)

Muammer Çetintaş, 50 yılı aşkın süredir Yeşilçam emekçisidir ve 385 filmde reji asistanlığı yapmış fakat çok fazla yeteneği olmayan bir sinemacıdır. Hayatta en değer verdiği şey ise sinema ve sinemacılıktır. Diğer yandan sigara ve alkol bağımlılığı sebebiyle organlarının bazılarını kaybetmek üzeredir.  Bu durum sebebiyle karısı ve oğlu onu terk edip Almanya'ya yerleşmiştir. Sürekli Almanya'ya gidip geldiği için orada ilgi duyduğu Adolf Hitler'i araştırır ve hayatını sinemaya aktarmak ister.  Uzun yıllar üstünde durduğu senaryosunu yazabilmek için babasından kalan evide ipotek ettirir. Filmi zorluklarla çekerken, oğluda Almanya'da sinema akademisi okumaktadır. Fakat filmin akibeti, herşeyi değiştirecektir. Müjdat Gezen’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapımın başrollerinde Ahmet Saraçoğlu, Atilla Sarıkayalı, Barış Hayta, Ercan Bostancıoğlu, Ferdi Merter, Günay Karacaoğlu, Hakan Eke, İlhan Daner, İlker Ayrık, Mehmet Tuncalli, Mustafa Alabora, Şevket Çoruh, Uğur Dündar gibi isimler yer alıyor.

3. Goosebumps: Canavarlar Firarda (Macera, Komedi, Korku, 103 Dakika)

New York'tan Maryland'e taşınan Zach Cooper başlarda buraya alışamaz ve pekte mutlu değildir. Fakat bir süre sonra komşusu Hannah ile tanışır ve kısa sürede iyi bir arkadaşlık ilişkisi kurarlar. Hannah'ın babası ise ünlü Goosebumbs serisinin yazarıdır. Fakat bir gün Zach ve Hannah evin bodrumundaki kütüphanede gizli tutulan gerçekdışı canavarları yanlışlıkla gün yüzüne çıkarınca amansız bir mücadele başlar. Canavarları durdurabilmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Rob Letterman'ın yönettiği filmde Jack Black, Amy Ryan ve Ryan Lee gibi isimler bulunuyor.

4. Sakin Batı (Aksiyon, Gerilim, Western, 85 Dakika)

Genç İskoç'lu Jay, sevdiği kadın Rose'u bulmak için Amerika'yı baştan başa katedip Batı'ya doğru yola çıkar. Fakat yolculuk sırasında bir grup haydut ile karşılaşır. Bu tehlikeli durumdan kendisini bir ödül avcısı kurtarır. Buna karşılık olarak Jay, Silas'ı para karşılığı kendine koruma olarak tutar. Fakat bilmediği bir gerçek vardır ki, sevdiği kadının ve babasının kellesine ödül konmuştur ve Silas'da bu ikisini öldürüp ödülü almak istemektedir. Hedefine hızlı yoldan ulaşmak içinde Jay'i kullanacaktır. John Maclean'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Micheal Fassbender, Kodi Smit ve Ben Mendelson bulunuyor.

5. Uzaklarda Arama (Dram, Komedi, 120 Dakika)

Yönetmenliğini Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray’ın, senaristliğini ise Onur Ünlü'nün üstlendiği Uzaklarda Arama, bizlere çok farklı bir aşk hikayesini anlatıyor. Şehrin göbeğindeki bir pavyon resmi bir karar ile şehir dışına küçük bir kasabaya zorla sürülür. Fakat bu mecburi taşınma yüzünden pavyonda çalışan kadınlar ile kasaba sakini kadınlar arasında ufak ufak bir sürtünme başlar. Kasabada yaşayan kadınlar kocalarının pavyona takılmasını ve oradaki kadınlarla vakit geçirmesini istememektedir. Bunun yanı sıra kasaba erkeklerinin keyifleri yerindedir. Tüm bu olayların yanı sıra gözlerden uzak bir imkansız bir aşk hikayesi vardır. Filmin başlıca rollerinde Sevda Erginci, Mehtap Bayrı, Yağmur Ünal ve Mustafa Uğurlu gibi isimler bulunuyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WarSaw 3 yıl
bukadar ağlamaklı bakacak ne vardı ????
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mahsur kalan adam 3 yıl
slow west çıkalı 1 yıl olacak yeni vizyona giriyor yuhh
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ceo-tr 3 yıl
18 Aralığı bekliyorum
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caneycaney 3 yıl
casuslar köprüsü mü casus köprüsü mü karar verememişsiniz.Yazıda casus köprüsü,Video başlangıcı casuslar köprüsü 00:36 yine casus köprüsü
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ratch 3 yıl
Casuslar KÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ merak ediyorum.
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ShaNexxx 3 yıl
Teşekkürler.
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Mr xXx 3 yıl
güzel filmler vizyona girmiş , gitmek gerek
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Cenkay KESER 3 yıl
Spielberg'i görünce noluyo yunus film mi yapmış dedim
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BÖCCÜK ♂ 3 yıl
Sakin Batı filmini komedi sanıyordum.
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