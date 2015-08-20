Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı)

4 yıl
17,6b
1
Dijital Perde
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Dijital Perde'den herkese merhaba! Ben Yunus. 21 Ağustos Cuma günü vizyona girecek olan filmleri sizler için derledik. Dijital Perde başlıyor!

1. Pixels (Macera, Aksiyon, 3D - 106 Dakika)
Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı)
Dünya üzerinde geliştirilen atari oyunlarını kendilerince farklı yorumlayıp bir savaş ilanı zanneden Uzaylılar, dünyalılara savaş açarlar. Üstelik bu atari oyunlarındaki karakterleri model alarak kendi askerlerini hazırlarlar. Böylece uzaylılar ile dünyalılar arasında çetin bir mücadele başlar.
Başrollerini Adam Sandler, Michelle Monaghan ve Kevin James'in oynadığı Pixels filminde, Atari oyunları ile saldıraya geçen uzaylılar karşısında son çare olarak Başkan Will Cooper (Kevin James) çocukluk arkadaşı ve 80’lerin video oyunları şampiyonu Sam Brenner’ı (Adam Sandler), yardıma çağırmak zorunda kalır. Will, Eski bir atari üstadı olan Sam'i bu savaşta mücadele edecek kuvvetli bir takımın başına geçirir. Takımın görevi uzaylıları yenmek ve dünyayı bu istiladan kurtarmaktır. Ayrıca bu takıma yeteneklerine güvenilen Teğmen Violet Van Patten (Michelle Monaghan) da katılır.
Yapımcılığını Sony Pictures'in üstlendiği, aksiyon ve video oyun tutkunlarının mutlaka kaçırmaması gereken film 3D seçeneği ile sinemalardaki yerini alacak. 

2. 13 Günah (Gerilim, Korku, 93 Dakika)

Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı)

Son derece azimli bir ticaret adamı olan Elliot Brindle, maddi olarak borç batağında ve psikolojik buhrandadır. Bunca sıkıntının getirisi olarak hayallerini kurduğu evlilik planlarıda suya düşmüştür. Bir yolculuk esnasında Elliot, tanımadığı birinden bir telefon alır. Arayan kişi ona 13 farklı testten oluşan bir oyun oynayacaklarını, eğer hepsini geçip görevini tamamlarsa sonunda milyon dolarlık bir ödül kazanacağını söyler. Bu görevler sırasında kendisi gizli kameralar tarafından izlenmektedir. İlk görevleri yerine getirdikçe, Elliot'ın banka hesabına ödemeler yatmaya başlar. Gelen ödemeler ile umutlanan Elliot, istediği an bu oyuna son verip kurtulacağını düşünerek sonuna kadar gitmeye karar verir. Fakat işler ilerledikçe hem zor hemde çok tehlikeli noktalara varmaya başlar.
Yönetmenlik koltuğunda Daniel Stamm'in oturduğu film gerilim ve aksiyonu bir arada sunuyor. Filmin baş rollerinde Mark Webber, Devon Graye ve Tom Bower var.

3. Hayallerimdeki Kadın (Dram, 97 Dakika)
Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı)
 

Dünyaca ünlü usta Al Pacino'nun zor durumda olan bir çilingiri canlandırdığı filmde, Manglehorn kırk yıl evvel aşık olduğu Clara'yı kaybetmiş ve onu bir türlü unutamamıştır. Uzun yıllar boyunca onu aramış, kafasında oluşturduğu ''mükkemmel kadın Clara'' olgusu ile ona sürekli mektuplar yuzmış, bir türlü bu gidişe kendini inandıramamıştır.
Manglehorn bir yolculuğa çıkar ve ona oğlu ile kediside eşlik eder. Bu yolculukta ona eşlik eden birisi daha vardır. Tanıştığı bu yeni bayan, onu içine düştüğü bu buhrandan çekip kurtarmaya, ona yeniden mutlu bir hayat kazandırmaya çalışacaktır.
Amerikan bağımsız sinemasının öne çıkan isimlerinden David Gordon Green'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde usta aktör Al Pacino bulunuyor. Ona eşlik eden isimler ise Chris Messina ve Holly Hunter.

4. Hitman : Ajan 47 (Aksiyon, 85 Dakika)
Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı)
 

Ajan 47, üst düzey yeteneklere sahip, uzun yıllar boyunca eğitim almış ve tam bir ölüm makinesi olarak nitelendirilen bir çeşit suikastçidir. Ajan'ın yeteneklerinin ve güçlerinin farkında olan bir mega holding, bu ölüm makinesinin arkasındaki sırrı bulmak ve kendi suikastçi ordusunu kurmak niyetindedir. Bu mega holdingi bitirme görevine geçen Ajana bu görevde Katia isimli bir bayan yardımcı olacaktır.
Ajan 47 bu savaş sırasında kendi köklerinde bilmediği şeyleri görecek, Katia kayıp olan babasını bulmaya çalışacaktır. Yönetmenliğini Aleksander Bach'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware ve Emilio Rivera gibi isimler bulunuyor.

5. İnsanlıktan Uzakta (Dram, 102 Dakika)

Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı)

1950'li yıllarda Cezayir'de bağımmsızlık savaşları sürerken, Ufak bir köyde öğretmen olan İspanyol asıllı Cezayirli Daru'nun öyküsünü anlatan film, öğretmenin koloniciler tarafından dışlanmasını konu alıyor. Eski bir Fransız askeri olan Daru'ya bir muhalifi Garnizon'a teslim etme görevi verilir. Bu görev hem Daru'nın iç hesaplaşmalarını daha fazla sorgulamasına, hem de bu iki kaçağın Atlas Dağları'nda zor ve bi o kadar da nefes kesen bir maceraya atılmasına sebep olur.
David Oelhoffen'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Viggo Mortensen, Reda Kateb ve Djemel Barek bulunuyor.

6. Lanet 2 (Korku, Gerilim, 98 Dakika)
Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı)
 

Çocuklarına aşırı bağlı ve koruyucu olan bir anne, bu ikiz çocuğu ile birlikte şehrin dışına, taşraya taşınır. Fakat taşındıkları evde işler yolunda gitmezken, hepsi için tehlikeli dakikalar başlamaktadır. Evdeki doğa üstü güç, çocukları etkilemek ve aileyi yerle bir etmek için harekete geçmiştir. Bu dehşet ile baş etmek için bir dedektif konuya el koymak ister. Olaylar hiç ummadıkları gibi gidecektir. 
Başroldeki Shannyn Sossamon'a kadroda James Ransone, Nicholas King, Tate Ellington eşlik ediyor. Lanet 2 ile ilk uzun metrajlı filmini sergileyen Ciaran Foy, ilk filmden farklı olarak çok daha derin bir hikayeyi ele alıyor. 

7. Minik Kuş (Animasyon, Eğlence, Aile, 91 Dakika)

Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı)
 
Yazın bitişi ve havaların soğuması ile beraber uzaklara, Afrika'ya göç etmeye karar veren bir kuş sürüsünün lideri olan Darius kötü bir şekilde sakatlanır ve ekip lidersiz kalır. Hızlı bir şekilde yeni lider seçilmesi gerekir ve ekibin en genci ve en sakarı olan Gus, bir şekilde bu göreve getirilir. 
Sürü ise her ne kadar Gus'ın liderliğinden çekinsede, ona güvenmek ve yola devam etmek zorundadır. Genç Gus ise bu yolculuk ile hem deneyim hem de özlemini duyduğu aile hislerini kuvvetlendirmeye çalışacaktır. Eğlence ve macera dolu filmin seslendirmen listesinde Danny Glover, Seth Green ve Zachary Gordon bulunuyor.

Filmler hakkındaki görüşlerinizi alt kısımda bulunan yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Gelecek hafta yeni filmler ile görüşmek üzere, hoşcakalın!

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Cenkay KESER 4 yıl en beğenilen
Program güzel olmuş, DH'nin daha sosyal olması güzel. Devamını bekliyoruz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spielberg 4 yıl Glitz
Glitz
İnovasyon bekledik ama 10 yıldır her tv kanalında vizyonda filmlerinin tanıtıldığı programları goruyoruz, umarım sadece bir yeniliğin tek parçasıdır.

Merhaba,

Dijital Perde henüz yeni bir program. Zamanla konsepti daha iyi oturacak, teknoloji ve sinemayı birleştiren farklı dosya konuları ile program daha uzun ve daha bilgilendirici hale gelecek. Görüş, istek ve şikayetlerinizi dikkatle takip ediyor olacağım.

İlgi ve alaka için herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.
Glitzİnovasyon bekledik ama 10 yıldır her tv kanalında vizyonda filmlerinin tanıtıldığı programları goruyoruz, umarım sadece bir yeniliğin tek...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 4 yıl
süper fikir. devam edin.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihburak95 4 yıl
İnanılmaz güzel bir alt dal... TV de fragmanlar gelince çok sever izlerdik çok çok güzel bir program olmuş tebrikler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 4 yıl
süper fikir. devam edin.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
Güzel olmuş :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Ele edin ki hep böyle yapin. Guzel olmus
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Bu akşam SouthPaw'a gittim. Çok iyiydi.
Yarın da Hitman ile Pixels'e gideceğim kısmetse.
Yarın dediğim yani saat 02:47 olduğuna göre, bugün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cakalll 4 yıl
seyrettiğim filmlerin hepsi guzeldi hitmendeki karakter oynasaydı daha guzel olurdu şimdiki karakter tam uymamış gibi sanki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Şu yaz döneminde de ne kadar saçma ve gereksiz film varsa çıkıyor. Film gibi filmler ancak kışa doğru, Oscar zamanı çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glitz 4 yıl
İnovasyon bekledik ama 10 yıldır her tv kanalında vizyonda filmlerinin tanıtıldığı programları goruyoruz, umarım sadece bir yeniliğin tek parçasıdır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spielberg 4 yıl Glitz
Glitz
İnovasyon bekledik ama 10 yıldır her tv kanalında vizyonda filmlerinin tanıtıldığı programları goruyoruz, umarım sadece bir yeniliğin tek parçasıdır.

Merhaba,

Dijital Perde henüz yeni bir program. Zamanla konsepti daha iyi oturacak, teknoloji ve sinemayı birleştiren farklı dosya konuları ile program daha uzun ve daha bilgilendirici hale gelecek. Görüş, istek ve şikayetlerinizi dikkatle takip ediyor olacağım.

İlgi ve alaka için herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunskrgl 4 yıl
Bunu her en az 2 haftada 1 istiyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHBSC55 4 yıl
devamını bekleriz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cenkay KESER 4 yıl en beğenilen
Program güzel olmuş, DH'nin daha sosyal olması güzel. Devamını bekliyoruz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
741 izlenme · 10 sa. yeni video
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,8b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
3,8b izlenme · 20 sa. yeni video
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
08:17
Avatar Yüzünden 16 Yıl Geciken Alita: Battle Angel Film İncelemesi
16b izlenme · 3 ay
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,9b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim