Dijital Perde : Vizyona girecek yeni filmler ve fazlası (Yeni Sinema Programı)

Dijital Perde'den herkese merhaba! Ben Yunus. 21 Ağustos Cuma günü vizyona girecek olan filmleri sizler için derledik. Dijital Perde başlıyor!





1. Pixels (Macera, Aksiyon, 3D - 106 Dakika)

Dünya üzerinde geliştirilen atari oyunlarını kendilerince farklı yorumlayıp bir savaş ilanı zanneden Uzaylılar, dünyalılara savaş açarlar. Üstelik bu atari oyunlarındaki karakterleri model alarak kendi askerlerini hazırlarlar. Böylece uzaylılar ile dünyalılar arasında çetin bir mücadele başlar.

Başrollerini Adam Sandler, Michelle Monaghan ve Kevin James'in oynadığı Pixels filminde, Atari oyunları ile saldıraya geçen uzaylılar karşısında son çare olarak Başkan Will Cooper (Kevin James) çocukluk arkadaşı ve 80’lerin video oyunları şampiyonu Sam Brenner’ı (Adam Sandler), yardıma çağırmak zorunda kalır. Will, Eski bir atari üstadı olan Sam'i bu savaşta mücadele edecek kuvvetli bir takımın başına geçirir. Takımın görevi uzaylıları yenmek ve dünyayı bu istiladan kurtarmaktır. Ayrıca bu takıma yeteneklerine güvenilen Teğmen Violet Van Patten (Michelle Monaghan) da katılır.

Yapımcılığını Sony Pictures'in üstlendiği, aksiyon ve video oyun tutkunlarının mutlaka kaçırmaması gereken film 3D seçeneği ile sinemalardaki yerini alacak.





2. 13 Günah (Gerilim, Korku, 93 Dakika)





Son derece azimli bir ticaret adamı olan Elliot Brindle, maddi olarak borç batağında ve psikolojik buhrandadır. Bunca sıkıntının getirisi olarak hayallerini kurduğu evlilik planlarıda suya düşmüştür. Bir yolculuk esnasında Elliot, tanımadığı birinden bir telefon alır. Arayan kişi ona 13 farklı testten oluşan bir oyun oynayacaklarını, eğer hepsini geçip görevini tamamlarsa sonunda milyon dolarlık bir ödül kazanacağını söyler. Bu görevler sırasında kendisi gizli kameralar tarafından izlenmektedir. İlk görevleri yerine getirdikçe, Elliot'ın banka hesabına ödemeler yatmaya başlar. Gelen ödemeler ile umutlanan Elliot, istediği an bu oyuna son verip kurtulacağını düşünerek sonuna kadar gitmeye karar verir. Fakat işler ilerledikçe hem zor hemde çok tehlikeli noktalara varmaya başlar.

Yönetmenlik koltuğunda Daniel Stamm'in oturduğu film gerilim ve aksiyonu bir arada sunuyor. Filmin baş rollerinde Mark Webber, Devon Graye ve Tom Bower var.





3. Hayallerimdeki Kadın (Dram, 97 Dakika)





Dünyaca ünlü usta Al Pacino'nun zor durumda olan bir çilingiri canlandırdığı filmde, Manglehorn kırk yıl evvel aşık olduğu Clara'yı kaybetmiş ve onu bir türlü unutamamıştır. Uzun yıllar boyunca onu aramış, kafasında oluşturduğu ''mükkemmel kadın Clara'' olgusu ile ona sürekli mektuplar yuzmış, bir türlü bu gidişe kendini inandıramamıştır.

Manglehorn bir yolculuğa çıkar ve ona oğlu ile kediside eşlik eder. Bu yolculukta ona eşlik eden birisi daha vardır. Tanıştığı bu yeni bayan, onu içine düştüğü bu buhrandan çekip kurtarmaya, ona yeniden mutlu bir hayat kazandırmaya çalışacaktır.

Amerikan bağımsız sinemasının öne çıkan isimlerinden David Gordon Green'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde usta aktör Al Pacino bulunuyor. Ona eşlik eden isimler ise Chris Messina ve Holly Hunter.





4. Hitman : Ajan 47 (Aksiyon, 85 Dakika)





Ajan 47, üst düzey yeteneklere sahip, uzun yıllar boyunca eğitim almış ve tam bir ölüm makinesi olarak nitelendirilen bir çeşit suikastçidir. Ajan'ın yeteneklerinin ve güçlerinin farkında olan bir mega holding, bu ölüm makinesinin arkasındaki sırrı bulmak ve kendi suikastçi ordusunu kurmak niyetindedir. Bu mega holdingi bitirme görevine geçen Ajana bu görevde Katia isimli bir bayan yardımcı olacaktır.

Ajan 47 bu savaş sırasında kendi köklerinde bilmediği şeyleri görecek, Katia kayıp olan babasını bulmaya çalışacaktır. Yönetmenliğini Aleksander Bach'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware ve Emilio Rivera gibi isimler bulunuyor.





5. İnsanlıktan Uzakta (Dram, 102 Dakika)





1950'li yıllarda Cezayir'de bağımmsızlık savaşları sürerken, Ufak bir köyde öğretmen olan İspanyol asıllı Cezayirli Daru'nun öyküsünü anlatan film, öğretmenin koloniciler tarafından dışlanmasını konu alıyor. Eski bir Fransız askeri olan Daru'ya bir muhalifi Garnizon'a teslim etme görevi verilir. Bu görev hem Daru'nın iç hesaplaşmalarını daha fazla sorgulamasına, hem de bu iki kaçağın Atlas Dağları'nda zor ve bi o kadar da nefes kesen bir maceraya atılmasına sebep olur.

David Oelhoffen'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Viggo Mortensen, Reda Kateb ve Djemel Barek bulunuyor.





6. Lanet 2 (Korku, Gerilim, 98 Dakika)





Çocuklarına aşırı bağlı ve koruyucu olan bir anne, bu ikiz çocuğu ile birlikte şehrin dışına, taşraya taşınır. Fakat taşındıkları evde işler yolunda gitmezken, hepsi için tehlikeli dakikalar başlamaktadır. Evdeki doğa üstü güç, çocukları etkilemek ve aileyi yerle bir etmek için harekete geçmiştir. Bu dehşet ile baş etmek için bir dedektif konuya el koymak ister. Olaylar hiç ummadıkları gibi gidecektir.

Başroldeki Shannyn Sossamon'a kadroda James Ransone, Nicholas King, Tate Ellington eşlik ediyor. Lanet 2 ile ilk uzun metrajlı filmini sergileyen Ciaran Foy, ilk filmden farklı olarak çok daha derin bir hikayeyi ele alıyor.





7. Minik Kuş (Animasyon, Eğlence, Aile, 91 Dakika)





Yazın bitişi ve havaların soğuması ile beraber uzaklara, Afrika'ya göç etmeye karar veren bir kuş sürüsünün lideri olan Darius kötü bir şekilde sakatlanır ve ekip lidersiz kalır. Hızlı bir şekilde yeni lider seçilmesi gerekir ve ekibin en genci ve en sakarı olan Gus, bir şekilde bu göreve getirilir.

Sürü ise her ne kadar Gus'ın liderliğinden çekinsede, ona güvenmek ve yola devam etmek zorundadır. Genç Gus ise bu yolculuk ile hem deneyim hem de özlemini duyduğu aile hislerini kuvvetlendirmeye çalışacaktır. Eğlence ve macera dolu filmin seslendirmen listesinde Danny Glover, Seth Green ve Zachary Gordon bulunuyor.





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