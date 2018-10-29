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Dikey kalkışlı ve paraşütle kargo teslim edebilen İHA'yı Ukrayna'da inceledik

6 ay
14b
1
Savunma Sanayi
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Samet Yurtsever
Yazar
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen Arms and Security 2018 savunma sanayii fuarında Ukraynalı UKR Spec Systems şirketi tarafından geliştirilen dikey kalkış kabiliyetli PD-1'i inceledik.
Donanımhaber'den herkese merhaba ben Samet Yurtsever,

Ukrayna'nın başkenti KİEV'de gerçekleştirilen Arms And Security 2018 savunma sanayii fuarına donanımhaber olarak katıldık ve sizler için bir çok farklı savunma sanayii ürününü inceledik.
Bu videomuzda Ukraynalı UKR Spec Systems isimli şirket tarafından geliştirilen hem VTOL yani dikey kalkış yapabilen hem de katapult ile kalkış yapabilen sabit kanat olarak iki farklı versiyonu bulunan PD-1 insansız hava aracını inceleyeceğiz.

Fuarda dikkat çeken stantlardan birisine sahip olan UKR Spec Systems şirketinin yine en çok dikkat çeken ürünü olan PD-1 insansız hava aracının dikey iniş kalkış yapabilen VTOL modeli fuar boyunca sergilendi. Dış görünüşü itibariyle oldukça etkileyici olan İHA, özellikle dikey iniş kalkış yapabilme yeteneği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dilerseniz şimdi PD-1'in teknik özelliklerinden bahsedelim.


Az önce de bahsettiğimiz üzere 2 farklı modeli bulunan PD-1 insansız hava aracının bu modelleri arasında teknik özellikler açısından farklılıklar bulunmakta. Dilerseniz biz daha çok ilgimizi çeken dikey iniş kalkış yapabilen modelinin teknik
özelliklerini inceleyelim.

5 metre kanat açıklığına sahip olan PD-1 herhangi bir piste ihtiyaç duymaksızın yaklaşık 10 metrekarelik bir alandan
rahatlıkla kalkış yapabiliyor. 8-10 saat arası havada kalabilen PD-1, yaklaşık 10 bin feete kadar yükselebiliyor. Kamera sistemi dışında 7 kilogram faydalı yük taşıyabilen ihanın üzerinde faydalı yükleri paraşüt ile bırakması için bir de modül bulunuyor. Bu modül sayesinde her türlü mühimmat vb. İhtiyaçlar muharebe sahasındaki personele kolaylıkla ulaştırılabiliyor.
Faydalı yük olarak aynı zamanda sentetik açıklıklı radar vb. Farklı farklı bir çok yük entegre edilebiliyor. Doğal afet
zamanlarında hem ulaşılamayan bölgelere havadan erzak bırakma için kullanılabilecek olan iha, aynı zamanda afet sonrası iletişim hatlarında sorun yaşanan bölgelerde iletişim sağlanabilmesi için gerekli vericileri taşıyabilir şekilde
geliştirilmiş. 12 litrelik bir yakıt tankına sahip olan iha, havada yaklaşık 90 kilometre hızla seyredebiliyor. 55 kilometreden
gerçek zamanda Full hd video iletebilen iha, ihtiyaç duyulduğu takdirde 20 dakikada uçuşa hazır hale getirilebiliyor.85
kilometreden ise data-link alışverişine imkan sağlayan sistem full otomatik kalkış,uçuş ve iniş gerçekleştirebiliyor. Ayrıca
Ukrayna ordusu tarafından gerçek muharebede kullanılan PD-1 bu sayede combat proven ünvanını almayı haketti.

Dikey kalkış yapabilme yeteneği sayesinde piste ihtiyaç duymayan İHA, engebeli arazilerdeki kritik tesisler, sınır hattı, seyir
halindeki deniz platformları gibi bir çok alanda kullanılabiliyor. Yine istenilen yere dikey iniş gerçekleştirebilen sistem, bu
işlemi pilot müdahalesi olmaksızın otomatik olarak da gerçekleştirebiliyor.

Halihazırda Ukrayna Ordusu için kullanılan sistemin teknoloji transferi ile başka ülkelere de pazarlanabileceği belirtiliyor.

Oldukça iyi düşülerek geliştirilmiş olan PD-1, ülkemiz için çok da kritik bir öneme sahip değil desek yanlış olmaz. İnsansız
hava aracı teknolojisinde dünyada çok önemli bir yere sahip olan ülkemizde de ihtiyaç duyulduğu takdirde bu tarz bir insansız hava aracının kolaylıkla yapılabileceği ni düşünüyorum. Hatta bazı küçük çaplı Türk şirketlerinin bu alanda çalıştıklarını
hatta ürün aşamasına geldiklerini de duymuştuk. Ancak yine de Ukrayna tarafından geliştirilen PD-1'in hakkını vermek gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Kendisine verilen görevi layıkıyla yapabilen ve özellikle dikey kalkış kabiliyet ile çok
önemli bir ihtiyaca cevap veren PD-1 benzeri bir insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için de çok faydalı olacağını düşünmekteyim.

Ukrayna'nın başkenti KİEV'de gerçekleştirilen Arms And Security 2018 fuarıda incelediğimiz ikinci sistem olan PD-1 insansız hava aracını tanıttığımız videomuzun sonuna geldik. Fuarda sizler için yakından incelediğimiz diğer sistemleri tanıttığımız videolarımızda görüşmek üzere, Hoşçakalın.

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sosisvesalam 6 ay en beğenilen The Balance
seçim çalışmasıymış :)
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The Balance 6 ay
%100 yerli miymiş? Bunu sorma imkânınız oldu mu?
1 Yanıt Yanıtla +5
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The souls migration 4 ay
ilginç değil mi. ukrayna bunu yapıyor ve bizden de iha satın alıyor veya alma girişiminde bulunuyor. yok rusya da buna kızıyormuş felan. yalaaan :-) acaba bizdeki ihalarda ne gördü?
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Tensi 6 ay
Bunlardan yuzlercesini suru drone olarak kullanacaksin. Cinlilerin yaptigi olimpiyat gosterilerini hatirlayan vardir, birbiri ile haberlesecekler. Ister bomba yukle arazi temizligi yap, ister us uzerinde karartma amacli kullan. Kritik yerlere doldur bunlardan. Usse ya da gemiye fuze saldirisi yapilirsa bunlari kaldir, saptirsinlar gelen muhimmati. Gecmiste dusmanin vurdugu TCG Muavenet gibi bir olayla karsilasmamak icin kullanilabilir mesela. Ise yarar bir mantigi var.
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Seyrim 6 ay
Foto ve videolar genelde şirketten sanırım.. Sizinkilerde hep flu..
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sericik 6 ay
Görüntülerden hiçbir şey anlaşılmıyor
karman çorman değişik araçları abuk sabuk yakınlıktan görüntülemişler
bu konudan bir şey anlayıp çıkarmak bu iha yı yapmaktan zor
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AqRaMa 6 ay
Bayraktar'ın benzerini yapmışlar
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1BilimAdamı 6 ay
"Motor yerli değil"
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Musty3535123 6 ay
ufak bunlar bizimkilere rakip olamaz
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stalker(1979) 6 ay
Baykar benzerini yapsın bunun. İyiymiş.
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The Balance 6 ay
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sosisvesalam 6 ay The Balance
seçim çalışmasıymış :)
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