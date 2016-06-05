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Diş fırçalarında kamera dönemi

Diş fırçalama esnasında aynada ağzınızı görebilmek için eğilip bükülmekten yorulduysanız, Onvi Prophix kablosuz diş fırçası entegre kamerası ile yardımınıza koşuyor.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda istatistiksel veriler tutan ve kullanıcılara tavsiyelerde bulunan akıllı diş fırçaları ilgi görmeye başladı. Diş hekimlerinin de tavsiye ettiği akıllı diş fırçaları, şimdi daha da yetenekli hale geliyor. Artık ağzınızın içini kamera ile görebilmeniz mümkün.

Onvi Prophix, diş fırçalama esnasında aynada ağzınızı görebilmek için eğilip bükülmenizin önüne geçmeyi planlıyor. Fırça başının biraz altına yerleştirilen 10MP çözünürlüğünde ve Full HD video kaydı yapan kamera, minik ışığı ile birlikte ağzınızı rahat bir şekilde görebilmenizi sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Kablosuz şarj teknolojisi dizüstüne geliyor"

Artık diş fırçalarken ayna değil uyumlu uygulamaya bakmanız gerekiyor zira canlı olarak kamera akışı ekrana yansıtılıyor. Kullanıcı ayrıca dişlerinde bir problem olduğunu hissederse, bunun fotoğrafını çekerek doktoru ile de paylaşabiliyor. Diş fırçasının baş kısmı ve tutacak kısmı değişebiliyor.

İşinizi bu derece kolaylaştırmak elbette ucuz değil. Onvi Prohpix, 400$ fiyat etiketine sahip ve mevcut akıllı diş fırçalarının yaklaşık olarak iki katı pahalı. Satışına ise önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

 

http://www.engadget.com/2016/06/04/prophix-smart-toothbrush-hands-on/ Yorum Yaz
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game07 2 yıl en beğenilen
400 dolar nedir ya, lensin fiyatı belli kablosuz vericinin fiyatı belli. Bunu evdeki fırçaya bantlarım daha iyi
:
tr.aliexpress.com/...
400 dolar nedir ya, lensin fiyatı belli kablosuz vericinin fiyatı belli. Bunu evdeki fırçaya bantlarım daha iyi:tr.aliexpress.com/...
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Seefoo 2 yıl
Bir ihtiyaca cevap verecek bir ürün geliştirip kar edemeyen bir firmanın,olmayan bir ihtiyaç yaratma çabası ile geliştirdiği ürünü görüyoruz bu haberde.
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kadirirdem 2 yıl
Çok paraymis
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bydvd 2 yıl
cem yılmaz aklıma geldi.. joistik türkçe anlamı zevk çubuğu ulan millet almış eline zevk çubuğunu oynuyor. aslında türkçe anlamını bilseler eline kimse almaz onu... :) :) :) artık kameralı diş fırsasığlada fantazi yapanlarda olurmu acaba.. :) :) :)
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sukru_32 2 yıl
parası bol olana ihtyaç anlaşılan..
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Captain_Ivy 2 yıl
Millet parayı harcayacak yer bulamıyor
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Barni Moloztaş 2 yıl
Uçuyomu
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kımyasal 2 yıl
Piyasaya yerleştikten sonra,üreten şirket seçeneği artacak ve rekabet ile beraber daha ucuz ürünleri piyasada göreceğiz.Şimdi bize gereksiz gibi gelse de,farklı pencerelerden olaya baktığımızda gayet gerekli.Maddi durumu iyi olan ve diş sağlığı vb. konularda dikkat eden insanlar,özel doktorlarına güncel bilgi verme konusunda bu ürünü tercih edebilir.
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lecagot 2 yıl
Seefoo
Bir ihtiyaca cevap verecek bir ürün geliştirip kar edemeyen bir firmanın,olmayan bir ihtiyaç yaratma çabası ile geliştirdiği ürünü görüyoruz bu haberde.

bu gün bir ihtiyaç olduğuna inandığın ürün/hizmetlerin çoğu bu şekilde oluştu. bu ürün de kendine pazar oluşturabilir pekala.
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game07 2 yıl en beğenilen
400 dolar nedir ya, lensin fiyatı belli kablosuz vericinin fiyatı belli. Bunu evdeki fırçaya bantlarım daha iyi
:
tr.aliexpress.com/...
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Seefoo 2 yıl
Bir ihtiyaca cevap verecek bir ürün geliştirip kar edemeyen bir firmanın,olmayan bir ihtiyaç yaratma çabası ile geliştirdiği ürünü görüyoruz bu haberde.
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