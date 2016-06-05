Diş fırçalarında kamera dönemi

Son yıllarda istatistiksel veriler tutan ve kullanıcılara tavsiyelerde bulunan akıllı diş fırçaları ilgi görmeye başladı. Diş hekimlerinin de tavsiye ettiği akıllı diş fırçaları, şimdi daha da yetenekli hale geliyor. Artık ağzınızın içini kamera ile görebilmeniz mümkün.

Onvi Prophix, diş fırçalama esnasında aynada ağzınızı görebilmek için eğilip bükülmenizin önüne geçmeyi planlıyor. Fırça başının biraz altına yerleştirilen 10MP çözünürlüğünde ve Full HD video kaydı yapan kamera, minik ışığı ile birlikte ağzınızı rahat bir şekilde görebilmenizi sağlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Kablosuz şarj teknolojisi dizüstüne geliyor"

Artık diş fırçalarken ayna değil uyumlu uygulamaya bakmanız gerekiyor zira canlı olarak kamera akışı ekrana yansıtılıyor. Kullanıcı ayrıca dişlerinde bir problem olduğunu hissederse, bunun fotoğrafını çekerek doktoru ile de paylaşabiliyor. Diş fırçasının baş kısmı ve tutacak kısmı değişebiliyor.

İşinizi bu derece kolaylaştırmak elbette ucuz değil. Onvi Prohpix, 400$ fiyat etiketine sahip ve mevcut akıllı diş fırçalarının yaklaşık olarak iki katı pahalı. Satışına ise önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.