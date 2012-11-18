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Dizüstü bilgisayarlara 4,5 saate kadar pil ömrü kazandırabilen taşınabilir pil

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni üretim teknolojileri sayesinde yarıiletken dünyası her geçen daha az güç tüketen çipler sunuyor olsa bile, elektronik cihazlar malesef istediğimiz düzeyde pil ömrü sunmaktan çok uzaklar. Gelişen teknoloji aynı zamanda kullanıcı beklentilerini de arttırdığı için, daha düşük güç tüketen işlemcilerden beklediğimiz tasarruf, artan bellek kapasitesi ve/veya büyüyen ekran boyutlarına bağlı olarak avantajını kaybediyor. Bu ve buna benzer nedenlerden ötürü endüstri dünyası pil teknolojilerinde yeni keşifler bekleyedursun, kullanıcıların ihtiyaçlarını dolaylı yoldan da olsa gidermek isteyen firmalar, alternatif çözümleri sunuyorlar.
Japonya merkezli Trust Technology, pil dünyasının lider oyuncularından Energizer ile birlikte, yüksek kapasiteli ve kompakt boyutlu yeni bir taşınabilir batarya hazırladı.  Energizer XP14000 adını taşıyan yeni çözüm, 155 x 98 x 23mm olan boyutları ve 375 gramlık ağırlığı ile taşınabilirliği yüksek olup (özellikle yanında çanta taşıyan profesyoneller tarafından) dizüstü bilgisayarlardan akıllı cihazlara, hatta taşınabilir oyun konsollarına kadar birbirinden farklı çok sayıda cihazı çalıştırabiliyor. 6 farklı giriş seçeneğine sahip olan 14,000 mAh kapasiteli pil, 19V/3A üretebildiği gibi, 5V/1A ve 5V/2.1A USB çıkışları da sağlamakta. 
Trust ve Energizer, 19V/3A gereksinimine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için 12, 15, veya 16V voltaj dönüştürücü kabloları da alternatif olarak sunacak. Intel Atom tabanlı netbook'ları 4,5 saat daha çalıştırabilen harici batarya, daha yüksek konfigürasyonlu bilgisayarlar içinse 2 saatlik ek güç sağlayabiliyor. Tabi iPad ve benzeri diğer tüketici elektroniği ürünleri ve akıllı cihazlar daha uzun süreler boyunca kullanılabiliyor Energizer XP14000 ile. Merak edenler için not düşelim, Lightning konnektörlü iPhone 5 ile de uyumlu olan yeni çözümün yakın zamanda Japonya'da satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

http://www.jtt.ne.jp/products/original/xp14000/ Yorum Yaz
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umutarslan.com 7 yıl
söz konusu cihazın toplam pil kapasitesi 14.000mah olabilir.Olabilir den ziyade öyledir.Çok bilmişlik yapmak istemiyorum ama cihaz adaptör girişinden verdiği için mecbur 19v vermesi lazım.Bu da içinde (EN AZ)5 adet 3.7v lipo notebook pili olduğu anlamına gelir.19v 3a veren cihazın içindeki piller 3.000mah'tir.Bu da toplam kapasitenin 14.000e denmesindeki neden olabilir.zaten notebook pilini söküp eline alan kabaca bu cihazın içine en fazla 6 adet pil alabileceğini kestirir.Gel gelelim 14.000 kapasiteli pilin notebook içindeki 4000ah lık pilden daha az süre vermesine.Bu da pilin 19v olmasından pillerin 3.7v 2800 yada3000mah olmasından.yani pil normalde 3000mah normal notebook'unuzdakinden daha düşük.

Notebooklarda da 6 adet 3.7v 2000a pil oluyor ama total voltaj 11.1V 2li paralel olunca 4000ah kapasitesi oluyor.

eğer bu cihazda 3x3.7=11.1 v şeklinde yapıp diğer 3 pilide bununla paralel yani notebook pillerindeki gibi yapılsa giriş kısmını notebook'un pil kısmına girecek şekilde olsaydı 5600 yada 6000ah bu da süreyi 2 katına çıkartmaya yeterdi..

Yukarıda verdiğim rakamlar tahminidir.Yani cihaz içindeki pilleri görmeden tahmini pil senaryolarıdır ama doğruya yakındır :))

kısaca ürün geçici çözümler için ideal notebook şarj edilmez ama netbook ve ipad yada 5v ürünler için güzel.Ben şahsi laptop'umda 12v 12ah kuru akü kullanıyorum araba çakmaklığından 12V'u 19v a çıkartan adaptör(inverter) benzeri cihazla.Normal şartlarda 3 kat fazla süre kullanmam gerekirken 12yi 19a yükseltirken elektronik cihazın verim düşüklüğünden max 4 saat (Asus f3e pilsiz) çalıştırabiliyorum.Yani süre 2 katına anca çıkıyor.Eğer arabanız var ise bagajda benim gibi 2 tane 12ah akü gezdirmeniz sorun olmaz.Piknik ve dış meken çekimlerinde 8 saat ekran tam parlak ve sürekli aktif notebook kullanmak iyi oluyor :))

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OKANATLI 7 yıl
Verilen süre bence az . Gercekten yukarıdaki bir arkadasın yazdıgı gibi ömrümüz su pil teknolofisinin gelişmesini beklemekle geciyor. Bir devrim bekliyoruz ama ne zaman gelecek ...
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teramit 7 yıl
taşınabilir ürünün yanına bunlar geliyorsa taşınabilir olmuyor ki.sen mobil diye cihaz alıyorsun yanına ekstra birşey alman gerekirse o ürüne beraber bakmak lazım.laptop alınca yanına adaptörünü koyun öyle bakın taşınıyormu diye 3 kg laptop 1 kg adaptörle satılıyor ama resmini hiç görmüyoruz o adaptörün.
bunu netbook için yapmışlar herhalde resimdeki ufak şey için. E onun yanında bunu taşıyınca boyut baya artmış oluyor.
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Narthyard 7 yıl teramit
teramit

taşınabilir ürünün yanına bunlar geliyorsa taşınabilir olmuyor ki.sen mobil diye cihaz alıyorsun yanına ekstra birşey alman gerekirse o ürüne beraber bakmak lazım.laptop alınca yanına adaptörünü koyun öyle bakın taşınıyormu diye 3 kg laptop 1 kg adaptörle satılıyor ama resmini hiç görmüyoruz o adaptörün.
bunu netbook için yapmışlar herhalde resimdeki ufak şey için. E onun yanında bunu taşıyınca boyut baya artmış oluyor.

Kesinlikle katılıyorum ama şuna da dikkat etmek gerek, eğer zaten imkanlı bir durum olsaydı yaparlardı. İlerde bakalım neler olacak.
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JoeyBane 7 yıl
14.000 mAH'den beklentim daha yüksekti. Beklentilerin altında kaldı. Şu bataryaları da bi geliştiremediler gitti ya. Otomobil sektörü de aynı dertten muzdarip..
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crashris 7 yıl
jtt.ne.jp/... orjinal site burası ayrıca fiyatını başka bir sitede 94 dolar civarında gördüm yani yurtdışından alsak bile 200tl yi bulan bir fiyat. peki bu fiyat değer mi sizce mesela ekran kartı devre dışıyken bi 15inch notebookta gerçekten bi 3 4 saat fark oluşturabilir mi ?
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savinelli 7 yıl
harici batarya ile dahili bataryayı şarj etmek bence çok verimsiz bir yöntem. üreticiler cihazları biraz daha kalın veya ağır yapma pahasına dahili bataryaları büyütseler de böyle cihazlar taşımak zorunda kalmasak daha güzel olmaz mı? hatta neden aynı modelin bir yüksek kapasiteli versiyonu bide ince hafif versiyonu çıkartılıp, sadece batarya farkı ile model çeşitliliği yaratılmıyor hiç anlamıyorum. harici bataryalara gelecekte oluşturacakları çevre kirliliği ve verimsizlikleri nedeniyle sadece çöp olarak bakıyorum.
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e_capkan 7 yıl
benim laptopta 84w/h batarya var
buda 50w/h felan heralde
taşımaya değmez :D
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malazlar 7 yıl
Yanlis hatirlamiyorsam pilden pile sarj verimliligi %60 gibi. Yani 14000x0.6=8400mah pratikte.
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Gl4dius 7 yıl
çok güzel bi ürüne benziyor türkiye'ye gelirse mutlaka alırım bende inşallah gelirde
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Amedra 7 yıl
Anlaşılan çözüm bulunamıyor, ömrümüz bunları taşımakla geçecek. Hem Telefon hem de bilgisayar için.
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FERFEROS 7 yıl
Ağırlığı çok iyi.Fiyatı da uygun olursa harika bir ürün olur.
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ilker90 7 yıl
güzel ucuz çin işi çıkarsa çok satabilir özellikle 1 kg ultrabook kullanıcıları için ideal bir ağırlık 4 saat ultrabook şarjı gitse 4 saatte bu desek 8 saat süper :)
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takotekin 7 yıl
Herkesin başlıca sorunlarından biri zaten laptopda batarya sorunu.Bu boyutta ve 4.5 saat süre herkesin ihtiyacını karşılar.Umarım fiyatı da makul bir şey olur :)
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altun92 7 yıl
14.000 mah için 2 saat az bir süre gibi geliyor. Bilemedim şimdi :D
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