Dizüstü bilgisayarlara 4,5 saate kadar pil ömrü kazandırabilen taşınabilir pil

Yeni üretim teknolojileri sayesinde yarıiletken dünyası her geçen daha az güç tüketen çipler sunuyor olsa bile, elektronik cihazlar malesef istediğimiz düzeyde pil ömrü sunmaktan çok uzaklar. Gelişen teknoloji aynı zamanda kullanıcı beklentilerini de arttırdığı için, daha düşük güç tüketen işlemcilerden beklediğimiz tasarruf, artan bellek kapasitesi ve/veya büyüyen ekran boyutlarına bağlı olarak avantajını kaybediyor. Bu ve buna benzer nedenlerden ötürü endüstri dünyası pil teknolojilerinde yeni keşifler bekleyedursun, kullanıcıların ihtiyaçlarını dolaylı yoldan da olsa gidermek isteyen firmalar, alternatif çözümleri sunuyorlar.

Japonya merkezli Trust Technology, pil dünyasının lider oyuncularından Energizer ile birlikte, yüksek kapasiteli ve kompakt boyutlu yeni bir taşınabilir batarya hazırladı. Energizer XP14000 adını taşıyan yeni çözüm, 155 x 98 x 23mm olan boyutları ve 375 gramlık ağırlığı ile taşınabilirliği yüksek olup (özellikle yanında çanta taşıyan profesyoneller tarafından) dizüstü bilgisayarlardan akıllı cihazlara, hatta taşınabilir oyun konsollarına kadar birbirinden farklı çok sayıda cihazı çalıştırabiliyor. 6 farklı giriş seçeneğine sahip olan 14,000 mAh kapasiteli pil, 19V/3A üretebildiği gibi, 5V/1A ve 5V/2.1A USB çıkışları da sağlamakta.

Trust ve Energizer, 19V/3A gereksinimine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için 12, 15, veya 16V voltaj dönüştürücü kabloları da alternatif olarak sunacak. Intel Atom tabanlı netbook'ları 4,5 saat daha çalıştırabilen harici batarya, daha yüksek konfigürasyonlu bilgisayarlar içinse 2 saatlik ek güç sağlayabiliyor. Tabi iPad ve benzeri diğer tüketici elektroniği ürünleri ve akıllı cihazlar daha uzun süreler boyunca kullanılabiliyor Energizer XP14000 ile. Merak edenler için not düşelim, Lightning konnektörlü iPhone 5 ile de uyumlu olan yeni çözümün yakın zamanda Japonya'da satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

http://www.jtt.ne.jp/products/original/xp14000/