Dizüstü bilgisayarlara 4,5 saate kadar pil ömrü kazandırabilen taşınabilir pil

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni üretim teknolojileri sayesinde yarıiletken dünyası her geçen daha az güç tüketen çipler sunuyor olsa bile, elektronik cihazlar malesef istediğimiz düzeyde pil ömrü sunmaktan çok uzaklar. Gelişen teknoloji aynı zamanda kullanıcı beklentilerini de arttırdığı için, daha düşük güç tüketen işlemcilerden beklediğimiz tasarruf, artan bellek kapasitesi ve/veya büyüyen ekran boyutlarına bağlı olarak avantajını kaybediyor. Bu ve buna benzer nedenlerden ötürü endüstri dünyası pil teknolojilerinde yeni keşifler bekleyedursun, kullanıcıların ihtiyaçlarını dolaylı yoldan da olsa gidermek isteyen firmalar, alternatif çözümleri sunuyorlar.
Japonya merkezli Trust Technology, pil dünyasının lider oyuncularından Energizer ile birlikte, yüksek kapasiteli ve kompakt boyutlu yeni bir taşınabilir batarya hazırladı. Energizer XP14000 adını taşıyan yeni çözüm, 155 x 98 x 23mm olan boyutları ve 375 gramlık ağırlığı ile taşınabilirliği yüksek olup (özellikle yanında çanta taşıyan profesyoneller tarafından) dizüstü bilgisayarlardan akıllı cihazlara, hatta taşınabilir oyun konsollarına kadar birbirinden farklı çok sayıda cihazı çalıştırabiliyor. 6 farklı giriş seçeneğine sahip olan 14,000 mAh kapasiteli pil, 19V/3A üretebildiği gibi, 5V/1A ve 5V/2.1A USB çıkışları da sağlamakta.
Trust ve Energizer, 19V/3A gereksinimine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için 12, 15, veya 16V voltaj dönüştürücü kabloları da alternatif olarak sunacak. Intel Atom tabanlı netbook'ları 4,5 saat daha çalıştırabilen harici batarya, daha yüksek konfigürasyonlu bilgisayarlar içinse 2 saatlik ek güç sağlayabiliyor. Tabi iPad ve benzeri diğer tüketici elektroniği ürünleri ve akıllı cihazlar daha uzun süreler boyunca kullanılabiliyor Energizer XP14000 ile. Merak edenler için not düşelim, Lightning konnektörlü iPhone 5 ile de uyumlu olan yeni çözümün yakın zamanda Japonya'da satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
http://www.jtt.ne.jp/products/original/xp14000/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Notebooklarda da 6 adet 3.7v 2000a pil oluyor ama total voltaj 11.1V 2li paralel olunca 4000ah kapasitesi oluyor.
eğer bu cihazda 3x3.7=11.1 v şeklinde yapıp diğer 3 pilide bununla paralel yani notebook pillerindeki gibi yapılsa giriş kısmını notebook'un pil kısmına girecek şekilde olsaydı 5600 yada 6000ah bu da süreyi 2 katına çıkartmaya yeterdi..
Yukarıda verdiğim rakamlar tahminidir.Yani cihaz içindeki pilleri görmeden tahmini pil senaryolarıdır ama doğruya yakındır :))
kısaca ürün geçici çözümler için ideal notebook şarj edilmez ama netbook ve ipad yada 5v ürünler için güzel.Ben şahsi laptop'umda 12v 12ah kuru akü kullanıyorum araba çakmaklığından 12V'u 19v a çıkartan adaptör(inverter) benzeri cihazla.Normal şartlarda 3 kat fazla süre kullanmam gerekirken 12yi 19a yükseltirken elektronik cihazın verim düşüklüğünden max 4 saat (Asus f3e pilsiz) çalıştırabiliyorum.Yani süre 2 katına anca çıkıyor.Eğer arabanız var ise bagajda benim gibi 2 tane 12ah akü gezdirmeniz sorun olmaz.Piknik ve dış meken çekimlerinde 8 saat ekran tam parlak ve sürekli aktif notebook kullanmak iyi oluyor :))
bunu netbook için yapmışlar herhalde resimdeki ufak şey için. E onun yanında bunu taşıyınca boyut baya artmış oluyor.
Kesinlikle katılıyorum ama şuna da dikkat etmek gerek, eğer zaten imkanlı bir durum olsaydı yaparlardı. İlerde bakalım neler olacak.
buda 50w/h felan heralde
taşımaya değmez :D