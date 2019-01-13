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Doktor randevusuna gitmeyenlerin ölüm riski sekiz kata kadar artıyor

İskoçyalı bilim adamlarının yaptığı ve türünün en büyüğü olması özelliği taşıyan çalışmaya göre, doktor randevusuna gitmeyen hastaların ölüm riski sekiz kata kadar artıyor.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Doktor randevusuna gitmeyenlerin ölüm riski sekiz kata kadar artıyor
Doktor Ross McQueenie başkanlığında Glasgow, Lancaster ve Aberdeen Üniversitesi’nden bilim adamlarınca 500.000 kişinin 2013-2016 yılları arsında takip edilerek yapıldığı çalışmada, doktor randevusuna gitmeyen hastaların ölüm riskinin üç ila sekiz kat arasında arttığı görülmüş.

Çalışmada öne çıkan önemli bulgular şöyle:

-Uzun süreli çok sayıda hastalığı olan hastaların genel muayenelerini kaçırma olasılığı daha yüksek. Bu hastaların takip eden bir yıl içerisinde ölüm oranları da daha yüksek oluyor.
-Uzun süreli sağlık sorunları bulunan kişilerin yılda iki veya daha fazla randevuya gelmeyenlerin ölüm riski, gelenlere oranla üç kat daha yüksek.
-Zihinsel hastalığı bulunanların yılda ikiden fazla randevu kaçırmaları halinde, kaçırmayanlara oranla ölüm riski sekiz kata kadar artıyor.
Sonuçlar hazırlanırken, hastaların randevularına gelmesini engelleyen olağan etkenler göz önünde bulundurulmuş. Ayrıca, akıl hastalığı bulunan kişilerin ölüm gerekçeleri arasında intihar gibi doğal olmayan nedenlerin başı çektiği görülmüş.
Ayrıca Bkz. "Beyindeki “zombi hücreler” ile obezite kaynaklı anksiyete arasındaki ilginç bağlantı"
Çalışmanın, bir hastanın takibini yapan doktor için önemli bilgiler sunduğunu ifade eden Profesör Wilson, özellikle uzun süreli hastalığı bulunan kişilerde riskin çok yüksek olduğuna ve bunun doğal nedenlerin dışında ölümleri de kapsadığına vurgu yapıyor.

Bilim adamları elde ettikleri sonuçlar üzerine hastaların randevularına gelmelerini nasıl arttırabilecekleri üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Çalışma her ne kadar İskoçya ve Birleşik Krallık özelinde yapılmış olsa da ülkemizde aile hekimliğinin gelmesiyle birlikte, bu hekimler tarafından yapılacak genel kontrollerin ve takibin ne denli önemli olduğunu ortaya konmuş oluyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190111112849.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deoks 4 ay
Başvurusundan 6 ay sonrasına randevu alabilen yurdum insanı ne yapacak peki?
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N. Chomsky 4 ay deoks

Türkiye'de yaşamak ölüm riskini tek başına arttıran bir faktör zaten.
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Seyrim 4 ay
İngiliz ve İskoçların saçma sapan araştırmaları..
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oktayakgoz 4 ay
Gidenlerin ki kaç kat artıyor ?
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