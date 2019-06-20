Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Yapay zekâ pizza işine de el attı

Bilgisayar oyunları, tıp dünyasında farklı teşhis yöntemleri derken yapay zekâ şimdi de pizza yapımına el attı. MIT’in yeni yapay zekâsı pizzanın nasıl yapıldığını söyleyebiliyor.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
1,3b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MIT araştırmacıları, tersine mühendislik kullanarak yapay zekanın bir pizzanın nasıl yapıldığını tahmin edebileceğini düşünmüşler. Her ne kadar saçma bir fikir gibi gözükse de geliştirilen yapay zekanın geliştirilerek diğer yiyeceklerin nasıl yapıldığını tahmin edebileceğini ve bir tarif çıkarabileceği düşünülüyor.
Yapay zekâ pizza işine de el attı

PizzaGAN ismindeki yapay zekayı geliştirmek için araştırmacılar 5500 adet clip art tarzında pizza resmini yapay zekaya yüklemişler. Her resimde pizzanın üzerinde 10 kat malzeme varmış. Akabinde sisteme 9213 adet gerçek pizza resmi yüklenmiş.
Elde edilen verilerden zekayı eğiten araştırmacılar, daha sonra bir pizza resmi göstererek pizzanın içeriğini ve içindekilerin hangi sıralamayla konulduğunu tahmin etmesini istemişler. Yapay zekâ neticede pizzanın malzemelerini bilmekle kalmamış, pizzayı farklı malzeme ekleme aşamalarıyla, çiğ ve pişmiş halde ayrı ayrı gösterebilmiş.

PizzaGAN şimdilik sadece pizza üzerinde çalışıyor. Ancak, araştırmacılar yapay zekanın burger ve salata gibi yiyecekler için geliştirilebileceğini düşünüyorlar. Ayrıca giyim sektörüne de uyarlanabileceği düşünülen zekanın, alışveriş asistanı şeklinde çalışarak farklı kombinleri, ürünleri satın almadan, müşterilerin beğenisine sunabileceği belirtiliyor.

https://futurism.com/the-byte/mit-pizza-ai Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
torenbolen 1 gün
İleride kutunun içine sadece malzemeleri atıp bekleyeceğiz. Bize taze pizza olarak geri gelecek. Öyle bir geleceğe gidiyoruz.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ayyasizmir 1 gün yeni yorumcu torenbolen
Orasını Allah bilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 1 gün torenbolen
Büyük ihtimal her gıda-içecek için aynısı geçerli olacak, insanların yapması gereken şeyler sınırlı olacak, çoğu meslek silinip gidecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 gün Üç arka kameralı Vivo Z1 Pro'nun lansman tarihi belli oldu 1 gün Cooler Master yeni Mirage Pro sıvı soğutucusunu duyurdu 1 gün YouTube uygulamasında yorumlarla ilgili önemli bir değişiklik test ediliyor 1 gün Apple Watch kullanıcıları yakında cihazlarındaki yerleşik uygulamaları silebilecek 1 gün Yeni nesil Renault Kangoo böyle görünebilir 1 gün Vivo iQOO Neo, Snapdragon 845 yonga seti ile uygun fiyat sunacak 1 gün Corsair MP600 PCIe Gen 4 M.2 SSD fiyatı belli oldu 1 gün Windows 10 ilk kez çocuklar için kendin yap setine dahil oldu 1 gün iOS uygulama geliştiricileri, Android geliştiricilerinden yüzde 64 daha fazla kazanıyor 1 gün Huawei akıllı telefon siparişlerini azaltmaya başladı 1 gün Renault'dan Hindistan'a özel 7 kişilik kompakt SUV 1 gün Youtube, klasikleşmiş eski müzik videolarını yeniliyor 1 gün Nintendo Switch Mini sızdırıldı 1 gün Huawei boykotunun ABD'li şirketlere maliyeti 11 milyar dolar 1 gün Google uygulamasına arama paylaşma özelliği geliyor 1 gün Monopoly ses asistanına kavuştu 1 gün AMD Ryzen 3000 APU'lar geliyor | Daha hızlı, daha yetenekli 1 gün Volkswagen ve Skoda'ya 23.3 milyon euro para cezası 1 gün Human Fall Flat 26 Haziran’da Android ve iOS’a geliyor 1 gün Huawei MediaPad M6'nın yeni görselleri ortaya çıktı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Yapay zekâ pizza işine de el attı Sonraki YouTube, çocuk içeriklerini ana platformdan kaldırmayı düşünüyor 1 gün Huawei, Kirin 810 yonga seti için poster paylaştı 1 gün Kia'nın yeni kompakt SUV'u tanıtıldı: İşte 2019 Kia Seltos 1 gün Netflix’e zam geldi! İşte zamlı fiyatlar: 1 gün Volvo, otonom kamyonlarında NVIDIA’nın DRIVE platformunu kullanacak 1 gün Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh bataryayı 13 dakikada dolduruyor 1 gün Kindle Oasis renk tonu değiştirme özelliği ile yenilendi 2 gün NASA, Bennu asteroitinin 'şimdiye kadarki en detaylı' görselini yayınladı 2 gün Avengers: Endgame tekrar vizyona giriyor 2 gün Karşınızda Tesla markalı ilk elektrikli pick up 2 gün MSI X570 anakartlar 200 Avro seviyesinden başlıyor 2 gün Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un ilk görüntüsü ortaya çıktı 2 gün Olympus’dan zoom lensler için destek ünitesi 2 gün Dört arka kameralı Motorola One Pro ortaya çıktı 2 gün Galaksilerin çarpışmasından geriye kalan enkazda yaşıyoruz 2 gün Fiyatına inanmak istemiyorum "Razer Raiju Mobile incelemesi" 2 gün Nokia telefonlar gereksiz uygulamalardan arınmış bir şekilde geliyor 2 gün IBM'in yapay zekası, meme kanserini doktor düzeyinde teşhis edebiliyor 2 gün Yeni Ford Transit ve Transit Custom Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün Intel hız aşırtma yazılımını duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim