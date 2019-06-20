Yapay zekâ pizza işine de el attı

MIT araştırmacıları, tersine mühendislik kullanarak yapay zekanın bir pizzanın nasıl yapıldığını tahmin edebileceğini düşünmüşler. Her ne kadar saçma bir fikir gibi gözükse de geliştirilen yapay zekanın geliştirilerek diğer yiyeceklerin nasıl yapıldığını tahmin edebileceğini ve bir tarif çıkarabileceği düşünülüyor.



PizzaGAN ismindeki yapay zekayı geliştirmek için araştırmacılar 5500 adet clip art tarzında pizza resmini yapay zekaya yüklemişler. Her resimde pizzanın üzerinde 10 kat malzeme varmış. Akabinde sisteme 9213 adet gerçek pizza resmi yüklenmiş.

Elde edilen verilerden zekayı eğiten araştırmacılar, daha sonra bir pizza resmi göstererek pizzanın içeriğini ve içindekilerin hangi sıralamayla konulduğunu tahmin etmesini istemişler. Yapay zekâ neticede pizzanın malzemelerini bilmekle kalmamış, pizzayı farklı malzeme ekleme aşamalarıyla, çiğ ve pişmiş halde ayrı ayrı gösterebilmiş.



PizzaGAN şimdilik sadece pizza üzerinde çalışıyor. Ancak, araştırmacılar yapay zekanın burger ve salata gibi yiyecekler için geliştirilebileceğini düşünüyorlar. Ayrıca giyim sektörüne de uyarlanabileceği düşünülen zekanın, alışveriş asistanı şeklinde çalışarak farklı kombinleri, ürünleri satın almadan, müşterilerin beğenisine sunabileceği belirtiliyor.

https://futurism.com/the-byte/mit-pizza-ai