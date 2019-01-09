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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beyindeki “zombi hücreler” ile obezite kaynaklı anksiyete arasındaki ilginç bağlantı

Fareler üzerinde yapılan bir çalışma, beyindeki yaşlı ya da "zombi" hücrelerin temizlenmesiyle birlikte obezite kaynaklı anksiyete benzeri davranışların azalacağını ortaya koydu. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Uluslararası arenadan araştırmacıların yer aldığı bir ekip; obezite, anksiyete ve beyinde biriken “zombi,” ya da ihtiyar hücreler arasında şaşırtıcı bir bağ keşfetti. Fareler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, obezite sonucu söz konusu hücrelerin beyinde hacim artışına uğradığı ve hayvanlarda anksiyete benzeri davranışların geliştiği tespit edildi.

Yaşlı hücreler, bölünmeyi bırakan ancak ölmeyen ve yaş ile birlikte beyinde yığılma yapan tipte hücreler. Bilim insanları da bir süredir durgun tipteki bu hücrelerin beyinde birikerek, yaşa bağlı hastalıkların ortaya çıkmasında bir rol oynayabileceği tezi üzerine araştırmalar yapıyor. Bunun yanında, söz konusu hücrelerin bunamaya karşı verilecek savaşta iyi birer hedef olacağını ifade eden araştırmalar da mevcut.

Newcastle Üniversitesi ve Mayo Kliniğinde görev yapan bilim insanlarınca orta konan son çalışma da birbirleriyle alakasız gibi gözüken araştırma sonuçlarını bir yerde toplamayı hedeflemiş. Depresyon ve anksiyete uzun bir süredir obeziteyle ilişkilendirilmekte. Obezitenin ise yaşlı hücrelerde artışa neden olduğu biliniyor. Bu sebeple obezite merkezli yaşlı hücre yığılmasının, obezite kaynaklı anksiyete benzeri davranışların sergilenmesini tetiklediği tezi doğru bir bakış açısı haline geliyor.

Yukarıdaki veriler ışığında yapılan testin ilk aşamasında, obezitenin neden olduğu davranışsal ve biyolojik değişiklikler gözlemlenmiş. Yüksek yağ oranına sahip bir beslenme modeli uygulanan farelerin beyinlerindeki belirli kısımlarda, yaşlı ve yağ hücreleri yığılmalarında artış gözlemlenmiş. Benzer şekilde hayvanlarda, anksiyete benzeri davranışlarda da artış olmuş.

Testin ikinci aşamasında ise farelere, beyindeki yaşlı hücreleri temizleyecek senolitik (insan vücudundaki yaşlı hücreleri öldürerek, yaşlanmayı durdurmayı/yavaşlatmayı hedefleyen bir grup ilaç) ilaçlar verilmiş. Etkileyici sonuçlar alınan test sonrası hayvanların davranışlarında ciddi düzelmeler tespit edilmiş.

Daha yolun başındayız

Elde edilen veriler neticesinde bilim insanları, senolitik tedavisinin obezite ve anksiyete ilşkisini ortadan kaldırabileceğini ifade etmişler. Ancak mevcut haliyle ulaşılan sonuçların son derece varsayıma dayalı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Takip edecek çalışmalarda bilim insanları, hangi tür yaşlı hücrelerin davranışsal değişikliklere önderlik ettiğinin bulunması gerektiğini ifade ediyorlar.

Önümüzde açıklanması gereken pek çok soru olmasına rağmen, alanında bir ilk olan araştırma sayesinde obezite ile ilişkilendirilen davranışa yönelik biyolojik bir dayanak oluşturulmuş oluyor. Gelişmeler için lütfen bizi takipte kalın.


https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/obese-mice-lose-anxiety-when-zombie-cells-exit-their-brain/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
Varsayalım bu haberin yazarı Alzheimer nasıl kızalım şimdi, ya beyin ölümü gerçekleştiyse ve haberi yoksa, ya zombi ise ne diyecen varsayım ile mi konuşacan. Aslında dünya yokmuş her şey varsayım mış hani miş gibi aynı bu yazı gibi...
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Seyrim 4 ay
Varsayımsal.. Oda güzel.. :) O kadar okudum sonuç bu..
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