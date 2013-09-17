Dokunmatik ekranlı bilgisayarlara kişiselleştirilebilir sanal kontrolcü ekleyen yazılım: GestureWorks Gameplay









Son zamanlarda piyasaya sunulan çoğu bilgisayar ve bilgisayar ekranı, dokunmatik panel teknolojisi ile karşımıza çıkıyor. Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar sonrası klasik masaüstü bilgisayar modellerine de giren dokunmatik ekran teknolojisi, fare ve klavyenin yerini almaya başlamış durumda. İşte bu bilgisayarlar üzerinde fare ve klavye kullanmadan oyun oynamak isteyen kişiler için hazırlanan GestureWorks Gameplay isimli yazılım, her oyun için kişiselleştirilebilen ayar seçenekleri ile dokunmatik ekranlara sanal kontrolcü ekleyebiliyor.

Windows 8 işletim sistemine sahip dokunmatik ekranlı bilgisayar (Tabet / Masaüstü) modelleri için hazırlanan GestureWorks Gameplay yazılımı, sade ara yüzü üzerinden belirlenen oyunlara özel olarak sanal kontrolcüler hazırlayabiliyor. Bu kontrolcülerin renklerine, konumlarına ve şeffaflık değerlerine kadar değiştirme ya da bir diğer deyişle kişiselleştirme imkanı tanıyan sistem, hazırlanan bu kontrol seçeneklerini internet üzerinden diğer kullanıcılar ile paylaşılmasına da izin veriyor. Aynı ekran üzerinde iki kişinin oyun oynaması için özel ayalara da sahip olan GestureWorks Gameplay, 200 farklı parmak ile kaydırma hareketini de belirlenen özelliklere göre atayabiliyor.

Ideum isimli firma tarafından hazırlanan GestureWorks Gameplay yazılımı, şimdilik resmi internet sitesi üzerinden Beta süreci için kayıt almaya başlamış durumda. Yazılımın tam sürümünün ise Kasım ayında resmen kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Yazılım hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gameplay.gestureworks.com