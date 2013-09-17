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Dokunmatik ekranlı bilgisayarlara kişiselleştirilebilir sanal kontrolcü ekleyen yazılım: GestureWorks Gameplay

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlı bilgisayarlara kişiselleştirilebilir sanal kontrolcü ekleyen yazılım: GestureWorks Gameplay

Son zamanlarda piyasaya sunulan çoğu bilgisayar ve bilgisayar ekranı, dokunmatik panel teknolojisi ile karşımıza çıkıyor. Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar sonrası klasik masaüstü bilgisayar modellerine de giren dokunmatik ekran teknolojisi, fare ve klavyenin yerini almaya başlamış durumda. İşte bu bilgisayarlar üzerinde fare ve klavye kullanmadan oyun oynamak isteyen kişiler için hazırlanan GestureWorks Gameplay isimli yazılım, her oyun için kişiselleştirilebilen ayar seçenekleri ile dokunmatik ekranlara sanal kontrolcü ekleyebiliyor.
Windows 8 işletim sistemine sahip dokunmatik ekranlı bilgisayar (Tabet / Masaüstü) modelleri için hazırlanan GestureWorks Gameplay yazılımı, sade ara yüzü üzerinden belirlenen oyunlara özel olarak sanal kontrolcüler hazırlayabiliyor. Bu kontrolcülerin renklerine, konumlarına ve şeffaflık değerlerine kadar değiştirme ya da bir diğer deyişle kişiselleştirme imkanı tanıyan sistem, hazırlanan bu kontrol seçeneklerini internet üzerinden diğer kullanıcılar ile paylaşılmasına da izin veriyor. Aynı ekran üzerinde iki kişinin oyun oynaması için özel ayalara da sahip olan GestureWorks Gameplay, 200 farklı parmak ile kaydırma hareketini de belirlenen özelliklere göre atayabiliyor.
Ideum isimli firma tarafından hazırlanan GestureWorks Gameplay yazılımı, şimdilik resmi internet sitesi üzerinden Beta süreci için kayıt almaya başlamış durumda. Yazılımın tam sürümünün ise Kasım ayında resmen kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Yazılım hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Dokunmatik ekranlı bilgisayarlara kişiselleştirilebilir sanal kontrolcü ekleyen yazılım: GestureWorks Gameplay
Dokunmatik ekranlı bilgisayarlara kişiselleştirilebilir sanal kontrolcü ekleyen yazılım: GestureWorks Gameplay

http://gameplay.gestureworks.com Yorum Yaz
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depeche35 5 yıl
Başta beni esir eden reklam yüzünden soğudum sevdiğim bu forumdan.Nedir başlardaki reklam, resmen esir aldı beni. Lütfen bir çözüm bulun buna artık !
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CopyAndMony 5 yıl
controller´in yerini dolduramayacak yinede ekranlara basmak mi böööggggekk
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saylia 5 yıl
Donanım habere android için olan boat browser ile girdiğimde, girişteki reklamdan ayrılıyorum ana sayfa açılıyor 2 sn. sonra yine reklama gidiyor ve bu şekilde devam ediyor.
Boat ile giremedim. Yardım rica ediyorum, sebep ne olabilir. Maxthon ile girdim ama.
Haa bu arada chrome opera hikaye imiş, Boat ve maxthon browserları varken.
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-1A72C1774 5 yıl saylia
saylia
Donanım habere android için olan boat browser ile girdiğimde, girişteki reklamdan ayrılıyorum ana sayfa açılıyor 2 sn. sonra yine reklama gidiyor ve bu şekilde devam ediyor.
Boat ile giremedim. Yardım rica ediyorum, sebep ne olabilir. Maxthon ile girdim ama.
Haa bu arada chrome opera hikaye imiş, Boat ve maxthon browserları varken.

next ve Dolphin daha iyi bi dene
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CVenturas 5 yıl
Önemli bir eksik yerini doldurmaları iyi olmuş
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