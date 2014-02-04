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Dokunmatik ekranlı cihazların farklı eldiveler ile kullanılması için hazırlanan yeni proje: Nanotips

5 yıl
7,5b
1
8
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlı cihazların farklı eldiveler ile kullanılması için hazırlanan yeni proje: Nanotips
Günümüzde satılan cep telefonlarını neredeyse tamamı üzerlerinde dokunmatik bir ekran taşıyor. Özellikle kış günlerinde ya da herhangi bir amaçla eldiven takılan durumlarda tam anlamıyla kullanılmayan bu cihazlar için hazırlanan Nanotips, Kickstarter'da koyduğu hedefi katlamaya devam ediyor.
Daha önce haberini yaptığımız "AnyGlove" isimli ürün ile benzer bir mantıkla çalışan Nanotips, iletken poliamid sıvı çözümü olarak tanıtılıyor ve temel olarak nanoteknoloji kullanılarak insan dersinin dokunuşunu taklit ediyor. Kullanılan materyale göre siyah ve mavi olmak üzere iki farklı versiyon halinde gelen ürün, basit şekilde eldivenlerin parmak kısmına uygulanıyor ve suya karşı dayanıklı yapısıyla örneğin motorcuların ya da kayak yapanların eldivenleri çıkarmadan akıllı telefonların tam performanslı olarak kullanmasına imkan tanıyor. Kullanım sıklığına göre birkaç hafta ya da ay boyunca dayanabildiği söylenen Nanotips, bir şişede aynı anda birden fazla parmak üzerine uygulanacak kadar yeterli sıvıyla geliyor.
Sunduğu bu kullanışlı yapıyla Kickstarter üzerinden koyduğu 10,500$ hedefi, bitimine daha 21 gün kala 975 bağış ile 31,385$ seviye getiren ve başarıya ulaşan Nanotips, yapılacak 16$ ve 20$ bağışlar (Ücretsiz kargo) ile Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Dokunmatik ekranlı cihazların farklı eldiveler ile kullanılması için hazırlanan yeni proje: Nanotips

http://www.engadget.com/2014/02/04/nanotips/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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Makaroncu 5 yıl en beğenilen
Ben mal gibi eldivenleri cikariyom
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Paul Klee 5 yıl
Biz de Nokia'da kullanıyoruz
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redbest 5 yıl
Nokia'nin hayatimiza soktugu bir yeniligi diger markalarin da takip etmesi guzel.
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Makaroncu 5 yıl en beğenilen
Ben mal gibi eldivenleri cikariyom
2 Yanıt Yanıtla +6
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Balawitz 5 yıl Makaroncu
Kadirhan96
Ben mal gibi eldivenleri cikariyom







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eren..34 5 yıl Makaroncu
Kadirhan96
Ben mal gibi eldivenleri cikariyom


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Paul Klee 5 yıl
Biz de Nokia'da kullanıyoruz
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Kitmaker 5 yıl
Adam günlük yaşamda karşılaştığı soruna küfretmek yerine çözüm üretmiş. Takdir edilesi bir başarı
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Satoshi Nakamoto 5 yıl
Biz Huawei P6 kullanıcıları olarak eldiven moduyla rahatça kullanabiliyoruz.
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10ff 5 yıl Satoshi Nakamoto
AdilKullanımKotası
Biz Huawei P6 kullanıcıları olarak eldiven moduyla rahatça kullanabiliyoruz.


bizde samsung da kullaniyoruz
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