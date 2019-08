Domain, internet sitelerinin adreslerine verilen isimdir. Ara sıra televizyonlarda, bazen sosyal medyada, bazen de cep telefonlarımıza gelen kısa mesajla adını sıkça duyuyoruz. Peki ama nedir bu domain? Nasıl alınır, nasıl satılır?



Konuya giriş yapmadan önce uyaralım. Bu yazımız, başlangıç ve orta seviyeye hitap etmektedir. Domain konusunda profesyonelleşen kişiler için biraz sıkıcı gelebilir. Fakat onlar da yorumlarıyla konuya katkıda bulunabilirler.

Domain (Alan adı) Nedir, ne demektir?

Domain İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı “Alan Adı”’dır. Fakat domain kelimesi, evrensel bir hal almıştır. Yani ülkemizde de sıklıkla İngilizce hali kullanılmaktadır. Fakat Alan Adı ve Domain’in aynı şey olduğunu bilmemiz yeterlidir.

Domain; bir internet sitesinin adı ve adresidir. Chrome, Opera, Explorer, Safari gibi internet tarayıcılarına yazılan adreslerdir. Google.com, Facebook.com gibi düşünün. İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı “Alan Adı”’dır. Fakat domain kelimesi, evrensel bir hal almıştır. Yani ülkemizde de sıklıkla İngilizce hali kullanılmaktadır. Fakat Alan Adı ve Domain’in aynı şey olduğunu bilmemiz yeterlidir.Domain; bir internet sitesinin adı ve adresidir. Chrome, Opera, Explorer, Safari gibi internet tarayıcılarına yazılan adreslerdir. Google.com, Facebook.com gibi düşünün.



İsterseniz bunu bir örnekle açıklayalım.



İnternette biriyle tanıştınız. Onunla bir yerde buluşacaksınız. Kendisine iki türlü adres tarifi verebilirsiniz. İlkinde 40°45'14.2"N 29°57'19.3"E Coğrafi koordinatları verebilir veya doğrudan gideceğiniz mekanın ismini verebilirsiniz. Örneğin “Atatürk Caddesindeki Mc Donalds’ın önünde ya da Kahraman Kuru Fasulyeci’nin yanında buluşalım” demelisiniz. İşte buradaki Mc Donalds ve Kahraman Kuru Fasulyeci, bu dükkânların ismidir. İnternet sitelerinin mantığı da bu şekildedir.



Domain nasıl seçilir?

Bir web sitesi açmaya karar verdiniz. Sitenin içeriğini ve konusunu belirlediniz. Sitede kullanacağınız yazılım dilini (Asp, Php, Java, Python vs. ) seçtiniz. Kullanacağınız altyapıya (Wordpress, Blogger, Vbulletin, Html, Xenforo vs. ) karar verdiniz. Hangi hosting (Barındırma) firmasından hizmet alacağınızı da belirlediniz. Şimdi sıra geldi domain seçimine.



“Domain seçimi nasıl yapılır” diye arama yaptınız ve buraya geldiniz, hoş geldiniz ? En kısa ve en kolay bir şekilde alan adı seçimi yapmanızı sağlayacak birkaç noktayı hemen yazalım.



•Alan adınızda Türkçe karakter kullanmayın: Seçeceğiniz domainde, ğ,ş,ü,ö,ı harfleri olmasın (i harfi olabilir).

•Alan adınızda – ya da rakam kullanmayın: site-adi.com ya da siteadi11.com yerine, siteadi.com seçmeye çalışın.

•Com, net veya org ile başlayın. Öncelik her zaman .com uzantısıdır: Dünyada en fazla kullanılan uzantı Com olduğundan, Google, Yandex, Bing gibi arama motorları, bu uzantıları daha fazla önemsemektedir. Diğer sitelere göre bir adım önde başlamış olursunuz.

•Sağlam ve güvenilir domain kayıt firmalarını tercih edin: Icann Akreditasyonuna sahip olan Turhost gibi firmalardan kaydınızı yaptırabilirsiniz. Adı duyulmamış bir siteden alan adı satın alırsanız, emekleriniz bir anda boşa gidebilir.

•Akılda kalıcı ve mümkün olduğunca kısa bir isim seçin: Türkiye’de örneklerini görüyoruz. N11.com, tatil.com, araba.com gibi jenerik ve kısa bir alan adı seçebileceğiniz gibi, sahibinden.com, hepsiburada.com gibi biraz daha uzun ama akılda kalıcı bir isim de seçebilirsiniz. Ya da anlamsız harfleri bir araya getirip, kulağa hoş gelen, akılda kalıcı olan ama kendi markanızı yansıtan bir domain de seçebilirsiniz. Google, Yahoo gibi dünyaca büyük firmalar zamanında bunu yapmıştı.

•Seçeceğiniz isim, site içeriğinizi yansıtsın: Biraz önce dediğimiz gibi, anlamsız bir kelime bularak markalaşabileceğiniz gibi, site içeriğinizi yansıtan bir isim de seçebilirsiniz. Kitapozetleri, haberler, enguzelpastalar gibi.

Domain sorgulama nedir, nasıl yapılır?

Domain (Alan adı) sorgulama, kafanızda belirlediğiniz alan adının daha önceden alınıp alınmadığının, boşta olup olmadığının kontrol edilmesidir. Evrensel adı “Whois”’dir. Bu domain kime ait ya da bu domain boşta mı gibi sorularınıza cevap bulursunuz. Domain sorgulama işlemleri, ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu, internetin iş dünyası, teknik, akademik ve kullanıcı gruplarının geniş katılımıyla oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşudur.) tarafından yetki verilen firmalar tarafından yapılır.



Domain sorgulama sayfasında, domain adını yazacağınız bir alan bulunur. Buraya belirlediğiniz ismi yazarsınız ve “Domain Search” ya da “Domain Ara” yazan kısma tıklarsınız. Sorguladığınız alan adlarının boşta olup olmadığını size gösterecektir.



Domain satın alma nasıl yapılır?

Domain seçimini yaptınız, sorguladınız ve boşta olduğunu gördünüz. Şimdi sıra geldi, seçtiğiniz domaini satın almaya.

Yukarıda; markalaşmış, kendisini kanıtlamış, yıllarca hizmet veren, kaliteli bir alan adı firmasından alışveriş yapmanız gerektiğini söylemiştik. İnternetten domain kampanyalarını araştırdınız. Uygun fiyata alan adı satışı yapan kaliteli bir marka seçtiniz.



Markanın web sitesine girdiğinizde ilk yapmanız gereken kayıt ya da üye olmaktır. Üye olurken, gerçek bilgilerinizi girmenizi tavsiye ederiz. İleride alan adınızla ilgili bir sorun olduğunda sizden kimlik bilgileriniz istenebilir. Doğrulama yapamazsanız, alan adınız silinebilir.



Üye olma aşamasında; Ad, soyad, email adresi, adres ve iletişim bilgileriniz istenir. Üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra, Domain Satın Alma ya da Domain Tescil sayfasına giderek, istediğiniz alan adını satın alabilirsiniz.

Domain ile ilgili merak edilenler

Domain ne demek, domain sorgulama nasıl yapılır, domain seçimi nasıl yapılır, domain nasıl satın alınır gibi konulardan bahsettik. Şimdi de kısa kısa, domain ile alakalı en fazla merak edilen sorulara cevap verelim.



Domain fiyatları ne kadar?

Domain fiyatları; domain kayıt, domain transfer ve domain yenileme olarak değişir. Genellikle domain kayıt aşamasında, uygun ve kampanyalı fiyatlar verilir. Fakat 1 yıl sonunda alan adınızın süresi sona erdiğinde, domaini uzatmak için oldukça yüksek bir fiyatla karşılaşabilirsiniz.



Domain fiyatları, alan adının uzantısına göre değişiklik gösterir. Ortalama olarak 10.00$ olduğunu söyleyebiliriz. Fakat firmaların kapmayanlarını takip etmekte fayda var.



Turhost.com’da domain fiyatları şu şekildedir;

•Com domain fiyatı: 6.99$

•Net domain fiyatı: 9.79$

•Org domain fiyatı: 10.99$

•Xyz domain fiyatı: 0.99$

•Com.tr domain fiyatı: 3.99$

adresinden domain ile ilgili ürün sayfasına gidebilirsiniz. Turhost.com’da domain fiyatları şu şekildedir;•Com domain fiyatı: 6.99$•Net domain fiyatı: 9.79$•Org domain fiyatı: 10.99$•Xyz domain fiyatı: 0.99$•Com.tr domain fiyatı: 3.99$ https://www.turhost.com adresinden domain ile ilgili ürün sayfasına gidebilirsiniz.

Domain değeri nedir?

Domain değeri, global bazda Domain Authority olarak isimlendirilir. Sahip olduğunuz ya da olmayı düşündüğünüz alan adının otoritesi hakkında bilgi verir. Domain değerini ölçen çeşitli siteler vardır. Her ne kadar birçoğu sahte ya da sallama bilgi verse de, bazıları gerçeğe yakın bilgiler verir. Alan adının backlinklerine, marka değerine, bilinirliğine ve kalitesine göre bir puan belirlenir. Arama motorları web sitelerini, bu puana göre sıralar. Kısacası, domain authority değeri, Google sıralamalarında oldukça önemlidir. Domain appraisal (domain değerlendirme) hizmeti veren sitelerden de yardım alabilirsiniz.



Domain hakkında en fazla merak edilen sorulara açıklık getirmeye çalıştık. Sürçü lisan ettiysek affola? Aklınıza takılan farklı konular olursa, yorum olarak yazabilirsiniz.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı