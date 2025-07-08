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    Samsung'un kârı resmen çakıldı: Yüzde 56’lık düşüş var

    Samsung’un ikinci çeyrek kârı yüzde 56 düşerek son altı çeyreğin en düşük seviyesini gördü. ABD’nin çip kısıtlamaları ve Nvidia’ya geciken teslimatlar, şirketin yarı iletken işini zora soktu.

    Samsung'un net kazancı resmen çakıldı: Yüzde 56’lık düşüş var Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, 2024’ün ikinci çeyreğine dair ön verilerini açıkladı. Şirketin faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 oranında gerileyerek 4.6 trilyon wona (3.36 milyar dolar) düştü. Bu rakam, analistlerin ortalama 6.2 trilyon wonluk (4.53 milyar dolar) beklentisinin oldukça altında kaldı. Teknoloji devinin bu denli sert düşüşü, son altı çeyrekteki en zayıf performans olarak kayda geçti. Toplam gelir ise 74 trilyon won (54.06 milyar dolar) oldu.

    Suçlu olarak ABD işaret edildi

    Samsung, gerilemenin başlıca nedenleri arasında ABD’nin Çin’e yönelik yapay zeka çipi ihracat kısıtlamalarını gösterdi. Ancak uzmanlara göre asıl sorun, şirketin yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerini önemli müşterilerinden Nvidia’ya zamanında tedarik edememesi oldu. Mart ayında Samsung, 12 katmanlı HBM3E çiplerinde kayda değer bir ilerleme sağladığını açıklamıştı. Ancak şirket, Nvidia ile ilgili son durum hakkında herhangi bir güncelleme paylaşmadı. Sadece yeni nesil HBM çiplerinin müşteri değerlendirme sürecinde olduğunu ve sevkiyatların sürdüğünü belirtti.

    Samsung, HBM pazarında daha çok Çin’e odaklanırken, rakipleri SK Hynix ve Micron, ABD’deki güçlü yapay zeka talebinden yararlanarak avantaj sağladı. Bu da Samsung’un çip rekabetinde geri düşmesine neden oldu.

    Çip biriminde büyük kâr kaybı

    Samsung'un net kazancı resmen çakıldı: Yüzde 56’lık düşüş var Tam Boyutta Gör
    Şirketin çip bölümündeki faaliyet kârının yaklaşık yüzde 90 düşerek 500 milyar won (365 milyon dolar) civarına gerilediği tahmin ediliyor. Samsung, özellikle elde kalan HBM çiplerinin envanter değerinde yaptığı düzeltmelerin bu zararda etkili olduğunu belirtti. Öte yandan, akıllı telefon biriminin kârlılığında bir miktar iyileşme olduğu bildirildi.

    Ayrıca Samsung’un çip üretim (foundry) iş kolundaki kazançları da düştü. Şirket, bu düşüşün temel nedeninin ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracat kısıtlamaları ve buna bağlı envanter değer düşüşleri olduğunu açıkladı. Ancak yılın ikinci yarısında talep artışıyla birlikte kapasite kullanım oranının yükseleceği ve zararların azalacağı öngörülüyor.

    Analistler, Samsung’un kârında yılın ikinci yarısında kademeli bir toparlanma bekliyor. Bu beklentide, piyasaya sürülecek yeni akıllı telefon modelleri ve Nvidia dışındaki müşterilere yönelik HBM çipi satışlarının artması etkili olacak. Samsung, tüm iş kollarına dair detaylı finansal sonuçlarını 31 Temmuz'da açıklayacak.

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