Samsung'un kârı resmen çakıldı: Yüzde 56’lık düşüş var

Suçlu olarak ABD işaret edildi
Samsung, gerilemenin başlıca nedenleri arasında ABD’nin Çin’e yönelik yapay zeka çipi ihracat kısıtlamalarını gösterdi. Ancak uzmanlara göre asıl sorun, şirketin yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerini önemli müşterilerinden Nvidia’ya zamanında tedarik edememesi oldu. Mart ayında Samsung, 12 katmanlı HBM3E çiplerinde kayda değer bir ilerleme sağladığını açıklamıştı. Ancak şirket, Nvidia ile ilgili son durum hakkında herhangi bir güncelleme paylaşmadı. Sadece yeni nesil HBM çiplerinin müşteri değerlendirme sürecinde olduğunu ve sevkiyatların sürdüğünü belirtti.
Samsung, HBM pazarında daha çok Çin’e odaklanırken, rakipleri SK Hynix ve Micron, ABD’deki güçlü yapay zeka talebinden yararlanarak avantaj sağladı. Bu da Samsung’un çip rekabetinde geri düşmesine neden oldu.
Çip biriminde büyük kâr kaybı
Ayrıca Samsung’un çip üretim (foundry) iş kolundaki kazançları da düştü. Şirket, bu düşüşün temel nedeninin ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracat kısıtlamaları ve buna bağlı envanter değer düşüşleri olduğunu açıkladı. Ancak yılın ikinci yarısında talep artışıyla birlikte kapasite kullanım oranının yükseleceği ve zararların azalacağı öngörülüyor.
Analistler, Samsung’un kârında yılın ikinci yarısında kademeli bir toparlanma bekliyor. Bu beklentide, piyasaya sürülecek yeni akıllı telefon modelleri ve Nvidia dışındaki müşterilere yönelik HBM çipi satışlarının artması etkili olacak. Samsung, tüm iş kollarına dair detaylı finansal sonuçlarını 31 Temmuz'da açıklayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: