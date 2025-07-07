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    Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin tüm özelikleri belli oldu

    Samsung Unpacked etkinliğine sayılı günler kala, Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE ve Watch 8 serisinin pazarlama metinleri ortaya çıktı ve cihazların tüm özellikleri şimdiden belli oldu.

    samsung z fold 7 & flip 7 teknik detaylar sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Resmi lansmana iki gün kala Samsung’un yeni katlanabilir telefonları hakkında daha fazla ayrıntı sızdırıldı. Son sızıntı, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE’nin öne çıkan özelliklerini ve teknik detaylarını ortaya çıkardı.

    Galaxy Z Fold 7: En ince ve en hafif Galaxy Z Fold

    samsung galaxy z fold 7 teknik özellikleri bilinen Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z Fold7’nin şimdiye kadarki en ince ve en hafif Galaxy Z Fold modeli olacağını söylüyor. Premium renklerde şık yeni tasarım ve daha büyük ekranla bizleri karşılayacak. Z Fold serisinde ilk kez 200 megapiksel kamera göreceğiz. Yüksek çözünürlüklü sensör, gelişmiş ProVisual Engine ile çalışarak zengin renkler sunacak. Galaxy için geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemci, CPU, GPU ve NPU’daki iyileştirmeler ve bugüne kadarki en büyük Fold ekranıyla birlikte yepyeni bir oyun deneyimi de bizleri bekliyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri (bilinen)

    • Ekran: 6.5 inç (katlandığında), 8 inç (açıldığında)
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Ana kamera: 200 MP
    • Batarya: 4400 mAh
    • Boyut ve ağırlık: 8.9 mm (katlandığında), 4.2 mm (açıldığında), 216 g

    Galaxy Z Flip 7: Yeniden tasarlanmış kapak ekranı ve ince çerçeve

    samsung galaxy z flip 7 teknik özellikleri bilinen Tam Boyutta Gör
    Yeni Galaxy Z Flip7, şimdiye kadarki Galaxy Z Flip modelleri arasında en ince çerçevelere sahip yeniden tasarlanmış kapak ekranına sahip olacak. Samsung, dış ekranın yeniden tasarlandığını söylüyor. Bu, FlexWindow ile kullanıcıların daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyacak. Samsung, bu modelde 50 megapiksel kamera kullanıyor ve 4300 mAh bataryasına dikkat çekiyor. Buna karşın Galaxy Z Flip7 FE modelinin şık tasarımlı ve kompakt boyutta olacağı belirtiliyor. Bu telefonun da ana kamerası 50 megapiksel olacak ancak daha ufak bataryayla (4000 mAh) gelecek.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri (bilinen)

    • Ekran: 4.1 inç (katlandığında), 6.9 inç (açıldığında)
    • İşlemci: Exynos 2500
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Ana kamera: 50 MP
    • Batarya: 4300 mAh

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE özellikleri (bilinen)

    • Ekran: 4.1 inç (katlandığında), 6.9 inç (açıldığında)
    • İşlemci: Exynos 2400
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Ana kamera: 50 MP
    • Batarya: 4000 mAh

    Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz'da TSİ 17.00'de başlayacak. Her zamanki gibi etkinlik YouTube üzerinden takip edilebilecek.

    Kaynakça https://www.androidheadlines.com/2025/07/samsungs-marketing-highlights-spill-the-beans-on-galaxy-z-fold-7-flip-7-watch-8.html https://www.theverge.com/news/699152/samsung-galaxy-z-fold-flip-7-fe-specs-leak-battery-storage-camera
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