Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin tüm özelikleri belli oldu

Samsung Galaxy Z Fold 7, 16 GB RAM ile geliyor 3 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz'da TSİ 17.00'de başlayacak. Her zamanki gibi etkinlik YouTube üzerinden takip edilebilecek.

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