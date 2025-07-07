Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin tüm özelikleri belli oldu

Galaxy Z Fold 7: En ince ve en hafif Galaxy Z Fold
Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri (bilinen)
- Ekran: 6.5 inç (katlandığında), 8 inç (açıldığında)
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Ana kamera: 200 MP
- Batarya: 4400 mAh
- Boyut ve ağırlık: 8.9 mm (katlandığında), 4.2 mm (açıldığında), 216 g
Galaxy Z Flip 7: Yeniden tasarlanmış kapak ekranı ve ince çerçeve
Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri (bilinen)
- Ekran: 4.1 inç (katlandığında), 6.9 inç (açıldığında)
- İşlemci: Exynos 2500
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Ana kamera: 50 MP
- Batarya: 4300 mAh
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE özellikleri (bilinen)
- Ekran: 4.1 inç (katlandığında), 6.9 inç (açıldığında)
- İşlemci: Exynos 2400
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Ana kamera: 50 MP
- Batarya: 4000 mAh
Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz'da TSİ 17.00'de başlayacak. Her zamanki gibi etkinlik YouTube üzerinden takip edilebilecek.
Kaynakça
https://www.androidheadlines.com/2025/07/samsungs-marketing-highlights-spill-the-beans-on-galaxy-z-fold-7-flip-7-watch-8.html
https://www.theverge.com/news/699152/samsung-galaxy-z-fold-flip-7-fe-specs-leak-battery-storage-camera
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