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    Realme 15 Pro 5G tasarımıyla ortaya çıktı, yapay zekâ odaklı yenilikler yolda

    Realme'nin yeni orta segment modeli 15 Pro 5G, henüz tanıtılmadan resmi görseliyle gündeme geldi. Tasarım açısından selefinden ayrılan cihaz, çift halkalı kamera yapısıyla dikkat çekiyor.

    Realme 15 Pro 5G tasarımıyla ortaya çıktı, işte özellikleri

    Realme'nin yeni orta segment modeli 15 Pro 5G, resmi tanıtımdan önce ortaya çıkan sızıntıyla gündeme geldi. Cihazın paylaşılan basın görseli, önceki modele kıyasla daha modern ve sade bir tasarımı işaret ediyor. Arka bölümde dikey konumlandırılmış çift kamera kurulumu ve hemen yanında yer alan LED flaş dikkat çekiyor. Ana sensörün 50 megapiksel olacağı doğrulansa da ikinci lensin detayları henüz netleşmiş değil.

    Telefonun ön yüzünde ise ince çerçeveler ve ekranın tam ortasına yerleştirilen ön kamera dikkat çekiyor. Parmak izi okuyucusunun ekrana entegre edildiği tahmin ediliyor. Gümüş, mor ve yeşil gibi farklı renk seçenekleriyle sunulması beklenen model, sade şıklığıyla öne çıkıyor.

    Realme 15 Pro 5G'nin yazılım tarafında yapay zekâ desteği öne çıkıyor. “AI Edit Genie” isimli özellik sayesinde, kullanıcılar sesli komutlarla fotoğraf düzenleyebilecek. “AI Party” adını taşıyan başka bir yenilik daha cihazda yer alacak ancak bu özellikle ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmış değil.

    Donanım tarafında ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla başlayan yapılandırmalar, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar çıkıyor. Cihaz, Realme 15 5G modeliyle birlikte piyasaya sürülecek. Henüz net bir tarih verilmiş değil ancak artan sızıntılar lansmanın eli kulağında olduğunu gösteriyor.

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