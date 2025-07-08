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Honor’un katlanabilir telefon dünyasındaki en yeni modeli Magic V5, 15 Temmuz’da dünya çapında kullanıcılarla buluşuyor. Çin’de tanıtıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken cihaz, şimdi de Malezya’daki lansmanla küresel sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Markanın iddiası büyük: daha hafif, daha ince ama hiçbir alanda taviz vermeyen bir deneyim.

Magic V5’in en çarpıcı özelliklerinden biri 5.820 mAh kapasiteli bataryası. Cihazın iç kısmında 7,95 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED bir ekran yer alırken, dış kapakta ise 6,43 inçlik LTPO OLED bir panel bulunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alan telefon, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle geliyor.

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Kamera tarafı da oldukça iddialı. Hem iç hem dış ekranda 20 MP'lik kameralar mevcut. Arka kısımda ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı lens ve 64 MP periskop telefoto kamera yer alıyor. Üstelik ana ve telefoto kameralar OIS desteğiyle donatılmış.

66W hızlı kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği, USB-C 3.1 bağlantısı, kızılötesi sensör, yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve çift hoparlör sistemi cihazın öne çıkan diğer detayları arasında. 217 gram ağırlığında ve yalnızca 8,8 mm kalınlığında olan Magic V5, taşınabilirliğiyle de dikkat çekiyor.

Oppo, Vivo ve Samsung gibi dev markaların katlanabilir modellerine rakip olarak sahneye çıkan Honor Magic V5’in bu yarışta nasıl bir konum alacağı ise 15 Temmuz’daki lansmanın ardından netlik kazanacak.

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Honor Magic V5’in global lansman tarihi resmi olarak açıklandı

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