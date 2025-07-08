Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic V5’in global lansman tarihi resmi olarak açıklandı

    Honor, yeni nesil katlanabilir telefonu Magic V5’in global lansman tarihini resmen duyurdu. Çin’de tanıtılan model, 15 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikle uluslararası pazarda boy gösterecek.

    Honor Magic V5’in global lansman tarihi resmi olarak açıklandı Tam Boyutta Gör

    Honor’un katlanabilir telefon dünyasındaki en yeni modeli Magic V5, 15 Temmuz’da dünya çapında kullanıcılarla buluşuyor. Çin’de tanıtıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken cihaz, şimdi de Malezya’daki lansmanla küresel sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Markanın iddiası büyük: daha hafif, daha ince ama hiçbir alanda taviz vermeyen bir deneyim.

    Magic V5’in en çarpıcı özelliklerinden biri 5.820 mAh kapasiteli bataryası. Cihazın iç kısmında 7,95 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED bir ekran yer alırken, dış kapakta ise 6,43 inçlik LTPO OLED bir panel bulunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alan telefon, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle geliyor.

    Kamera tarafı da oldukça iddialı. Hem iç hem dış ekranda 20 MP'lik kameralar mevcut. Arka kısımda ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı lens ve 64 MP periskop telefoto kamera yer alıyor. Üstelik ana ve telefoto kameralar OIS desteğiyle donatılmış.

    66W hızlı kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği, USB-C 3.1 bağlantısı, kızılötesi sensör, yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve çift hoparlör sistemi cihazın öne çıkan diğer detayları arasında. 217 gram ağırlığında ve yalnızca 8,8 mm kalınlığında olan Magic V5, taşınabilirliğiyle de dikkat çekiyor.

    Oppo, Vivo ve Samsung gibi dev markaların katlanabilir modellerine rakip olarak sahneye çıkan Honor Magic V5’in bu yarışta nasıl bir konum alacağı ise 15 Temmuz’daki lansmanın ardından netlik kazanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Profil resmi
    turkelvis 9 saat önce

    Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!

    Profil resmi
    aafak437 14 saat önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mb ceza kodu nedir kırmızı ve mavi antifiriz karışırsa ne olur varta akü sorgulama kütahya şivesi marmaray ile avcılar'a nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 11
    Apple iPhone 11
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR A18
    MSI VECTOR A18
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum