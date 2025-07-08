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    Xiaomi 16'nın global versiyonu ortaya çıktı

    Xiaomi’nin amiral gemisi modeli Xiaomi 16, Avrupa'da EEC veri tabanında görüntülendi. Henüz tanıtımı yapılmamış olan cihazın, bu gelişmeyle birlikte küresel lansmana doğru ilerlediği netlik kazandı.

    Xiaomi 16'nın global versiyonu ortaya çıktı

    Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisine ait ilk işaretler Avrupa’da ortaya çıkmaya başladı. Henüz resmi olarak tanıtılmayan Xiaomi 16 modeli, Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) veri tabanında tespit edildi. 25113PN0EG model numarasıyla listelenen cihaz, daha önce IMEI veritabanında da aynı kodla yer almıştı. Bu detaylar, modelin Xiaomi 16 olduğuna dair güçlü bir doğrulama sunuyor. Model kodunun sonundaki “G” harfi ise telefonun global versiyonu olduğunu gösteriyor.

    Xiaomi, bu modelin Çin, Hindistan ve global pazarlar için üç farklı versiyonunu hazırlıyor. Ancak sertifikasyon süreci her zaman yakın bir lansman anlamına gelmiyor. Örneğin Xiaomi 15, Mayıs 2024’te benzer bir sertifika almış olmasına rağmen, küresel tanıtımı 2025 Mart ayında, Xiaomi 15 Ultra ile birlikte yapılmıştı. Bu yüzden Xiaomi 16’nın uluslararası lansmanı için biraz daha beklemek gerekecek gibi görünüyor. Çin’deki tanıtımın ise Eylül 2025’te gerçekleşeceği, Xiaomi 16 Pro ve 16 Ultra modelleriyle birlikte duyurulacağı tahmin ediliyor. Küresel pazara sunulmasının ise 2026’nın ilk çeyreğini bulabileceği konuşuluyor.

    Yeni seride en çok merak edilen detaylardan biri de donanım tarafında yaşanacak yenilikler. Gelen bilgilere göre Xiaomi 16, Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olacak. Cihazın 2K çözünürlük sunan 6.3 inçlik RGB OLED ekranla geleceği söyleniyor. Batarya kapasitesinin ise 7.000 mAh seviyesine oldukça yakın olacağı iddia ediliyor.

    Kamera tarafında da güçlü bir kurulum bizleri bekliyor. Cihazın üç adet 50 megapiksellik sensör taşıyacağı; geniş açı, ultra geniş açı ve periskop telefoto işlevlerini bu sensörlerin üstleneceği aktarılıyor. Yazılım cephesinde ise Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 sürümüne yer verileceği ifade ediliyor.

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    turkelvis 9 saat önce

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    aafak437 14 saat önce

    Çok iyi

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