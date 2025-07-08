Leica ile yollar ayrılıyor dedikodularına Xiaomi’den resmi açıklama geldi!

Tam Boyutta Gör

Xiaomi ve Leica ortaklığının sona ereceği yönündeki söylentiler, şirketin resmi açıklamalarıyla kesin bir dille yalanlandı. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddiaların ardından konuşan Xiaomi’nin halkla ilişkiler direktörü Wang Hua, daha önce benzer spekülasyonların gündeme geldiğini hatırlatarak bu söylentilerin asılsız olduğunu vurguladı. Wang’ın ifadeleri netti: “Geçen yıl da aynı şey söylendi, o zaman saçmalık demiştim. Şimdi de aynı fikirdeyim.”

Şirketin açıklamalarına göre, Leica ile olan iş birliği yalnızca sürmüyor; aynı zamanda gelişerek devam ediyor. Xiaomi, son bir yıl içinde kamera arayüzünü Leica’nın küresel tasarım diliyle uyumlu hâle getirdi, “Authentic” ve “Vibrant” adlı görüntü profillerini tanıttı. Ayrıca klasik Leica deklanşör seslerini daha fazla modele ulaştırmak için adımlar attı.

Honor Magic V2 Flip’in özellikleri netleşti: İşte detaylar 1 gün önce eklendi

Tüm bu sürecin en görünür örneği ise Xiaomi 15 Ultra modeli. Leica imzası taşıyan bu cihazda özel olarak ayarlanmış lensler, karakteristik renk modları ve altı farklı Leica ton ön ayarı yer alıyor. Görüntü işleme konusunda da Leica’nın mühendislik ekibiyle doğrudan birlikte çalışıldığı belirtiliyor.

Xiaomi, hem kendi hem de Leica'nın mobil fotoğrafçılık vizyonuna uygun şekilde bu ortaklığı büyütmeyi sürdürüyor. Yapılan açıklamalara bakılırsa, ayrılık değil; aksine daha sıkı bir iş birliği kapıda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Leica ile yollar ayrılıyor dedikodularına Xiaomi’den yanıt geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: