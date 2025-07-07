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    Samsung’un bu çeyrekteki kazancında büyük düşüş bekleniyor

    Yapay zeka çiplerindeki gecikme ve Çin pazarındaki kısıtlamalar, Samsung’un ikinci çeyrek kâr beklentilerini düşürdü. Analistlere göre faaliyet kârı yüzde 39 gerileyebilir.

    Samsung’un bu çeyrekteki kazancında büyük düşüş bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, yapay zekaya yönelik bellek çiplerinde yaşadığı tedarik sorunları nedeniyle ikinci çeyrek faaliyet kârında yüzde 39’luk bir düşüş yaşayabilir. Şirket, finansal sonuçlarını yakında açıklamaya hazırlanırken, piyasa analistleri Samsung’un Nisan-Haziran döneminde 6,3 trilyon won (yaklaşık 4,62 milyar dolar) faaliyet kârı elde etmiş olabileceğini tahmin ediyor. Bu, son altı çeyrekteki en düşük gelir seviyesi olabilir.

    Samsung’da düşüş bekleniyor

    Şirketin yaşadığı bu finansal zayıflık, özellikle HBM (yüksek bant genişlikli bellek) çipleri konusunda rakiplerinin gerisinde kalmasıyla ilişkilendiriliyor. Yapay zeka veri merkezlerinde yoğun şekilde kullanılan bu çiplerde SK Hynix ve Micron gibi rakipler daha hızlı ilerlerken, Samsung’un bu yarışta geride kaldığı görülüyor.

    Samsung’un en yeni ürünü olan 12 katmanlı HBM3E çiplerin Nvidia tarafından sertifikalanma süreci henüz tamamlanmadı. NH Investment & Securities analisti Ryu Young-ho, bu çiplerin Nvidia’ya gönderimlerinin yıl içinde kayda değer bir hacme ulaşmasının beklenmediğini belirtti. Şirket, Mart ayında bu alanda Haziran itibarıyla anlamlı bir ilerleme kaydetmeyi beklediğini duyurmuştu; ancak, Nvidia ile sertifikasyon süreci hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan AMD, Haziran ayında Samsung’dan bu çipi temin etmeye başladığını duyurdu.

    Samsung’un Çin’e olan bağımlılığı da şirketin aleyhine işliyor. ABD’nin Çin'e yönelik çip satış kısıtlamaları, şirketin yapay zeka çiplerinden elde ettiği geliri sınırlıyor. Bu durum, Samsung’un küresel rekabette daha temkinli bir pozisyonda kalmasına neden oluyor.

    Akıllı telefon tarafında ise nispeten olumlu bir tablo söz konusu. Özellikle ABD’nin ithal telefonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama ihtimali, stok taleplerini artırarak satışlara destek sağladı.

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    aafak437 1 dakika önce

    Çok iyi

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