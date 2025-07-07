Samsung’un bu çeyrekteki kazancında büyük düşüş bekleniyor

Samsung’da düşüş bekleniyor
Şirketin yaşadığı bu finansal zayıflık, özellikle HBM (yüksek bant genişlikli bellek) çipleri konusunda rakiplerinin gerisinde kalmasıyla ilişkilendiriliyor. Yapay zeka veri merkezlerinde yoğun şekilde kullanılan bu çiplerde SK Hynix ve Micron gibi rakipler daha hızlı ilerlerken, Samsung’un bu yarışta geride kaldığı görülüyor.
Samsung’un en yeni ürünü olan 12 katmanlı HBM3E çiplerin Nvidia tarafından sertifikalanma süreci henüz tamamlanmadı. NH Investment & Securities analisti Ryu Young-ho, bu çiplerin Nvidia’ya gönderimlerinin yıl içinde kayda değer bir hacme ulaşmasının beklenmediğini belirtti. Şirket, Mart ayında bu alanda Haziran itibarıyla anlamlı bir ilerleme kaydetmeyi beklediğini duyurmuştu; ancak, Nvidia ile sertifikasyon süreci hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan AMD, Haziran ayında Samsung’dan bu çipi temin etmeye başladığını duyurdu.
Samsung’un Çin’e olan bağımlılığı da şirketin aleyhine işliyor. ABD’nin Çin'e yönelik çip satış kısıtlamaları, şirketin yapay zeka çiplerinden elde ettiği geliri sınırlıyor. Bu durum, Samsung’un küresel rekabette daha temkinli bir pozisyonda kalmasına neden oluyor.
Akıllı telefon tarafında ise nispeten olumlu bir tablo söz konusu. Özellikle ABD’nin ithal telefonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama ihtimali, stok taleplerini artırarak satışlara destek sağladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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