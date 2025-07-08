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    Anlık Bildirim

    Android'e yapay zeka destekli bildirim düzenleyicisi geliyor

    Google, Android'de yapay zeka destekli bildirim düzenleme özelliği üzerine çalışıyor. Telefona gelen bildirimler, otomatik olarak tanıtım, haber, sosyal medya gibi kategorilere ayrılacak.

    android telefon bildirimleri düzenleyici yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Google, telefon bildirimlerini kategorilere göre gruplamak için yapay zekayı kullanan bildirim düzenleyici özelliği geliştiriyor. Gmail gibi e-posta uygulamalarının gelen kutusunu otomatik olarak sıralamasına benzer şekilde, Android, bildirimleri kategorize edecek.

    Yapay zeka destekli bildirim düzenleyicisi

    Bildirim düzenleyici özelliği, gelen bildirimleri analiz etmek için yapay zekayı kullanacak ve bir eşleşme belirlediğinde bildirimi sessize alacak ve dört kategoriden birine dahil edecek.

    Satışlar, ürünlerin yeni özellikleri ve daha fazlası Tanıtımlar; en önemli haberler, makaleler ve daha fazlası Haberler; beğeniler, gönderiler ve daha fazlası Sosyal grubu altına alınacak. Kullanıcılara belirli uygulamaları hariç tutmalarına imkan verecek seçenek sunulacak.

    Yapay zeka destekli bildirim gruplama özelliğinin Pixel telefonlara özel olabileceği, Pixel 10 modeliyle kullanıma sunulabileceği söyleniyor. Özellik, ayrıca Gemini Nano gibi güçlü cihaz içi yapay zeka modeli gerektirebilir.

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