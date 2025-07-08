Android'e yapay zeka destekli bildirim düzenleyicisi geliyor

Yapay zeka destekli bildirim düzenleyicisi
Bildirim düzenleyici özelliği, gelen bildirimleri analiz etmek için yapay zekayı kullanacak ve bir eşleşme belirlediğinde bildirimi sessize alacak ve dört kategoriden birine dahil edecek.
Satışlar, ürünlerin yeni özellikleri ve daha fazlası Tanıtımlar; en önemli haberler, makaleler ve daha fazlası Haberler; beğeniler, gönderiler ve daha fazlası Sosyal grubu altına alınacak. Kullanıcılara belirli uygulamaları hariç tutmalarına imkan verecek seçenek sunulacak.
Yapay zeka destekli bildirim gruplama özelliğinin Pixel telefonlara özel olabileceği, Pixel 10 modeliyle kullanıma sunulabileceği söyleniyor. Özellik, ayrıca Gemini Nano gibi güçlü cihaz içi yapay zeka modeli gerektirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: