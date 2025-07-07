Apple, katlanabilir iPhone için hedef belirledi: 2026'da geliyor

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Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar bildiğiniz gibi uzun bir süredir hayatımızda ve Apple halen bu yarışa dahil olabilmiş değil. Dolayısıyla uzun süredir katlanabilir iPhone'un ne zaman piyasaya çıkacağı konuşuluyor. Son olarak Apple'ın katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın donanımı, üretim planı ve hedef kitlesi netleşmeye başladı.

Katlanabilir iPhone için hedef 7 milyon

Kaçıranlar için Apple, 2025'in sonuna kadar katlanabilir modelin deneme üretimini tamamlamayı, 2026'nın ilk yarısında ise nihai ürün testlerine başlamayı planlıyor. Yakın tarihli yeni bir sızıntıda ise, şirketin ilk yıl için yaklaşık 7 milyon adetlik bir üretim planı hedeflediği ortaya çıktı. Bu da, şirketin katlanabilir telefon pazarında %30'un üzerinde bir pay elde etme hedefini gösteriyor.

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Şu an için katlanabilir iPhone'un tedarik zincirinde Foxconn, TSMC ve General Interface Solution gibi Tayvan merkezli firmalar bulunuyor. Cihazın satış fiyatı ise 2.000 ila 2.500 dolar arasında olacak. Bu da iPhone Ultra'nın doğrudan üst segmentte konumlandırılacağını gösteriyor. Yani iPhone 18 serisinin bir parçası yerine ayrı bir kimlikle satışa çıkmış olacak.

Katlanabilir iPhone neler sunacak?

iPhone Ultra'nın öne çıkan detayları arasında titanyum alaşımlı kasa, amorf metal cam menteşe, ve çift 48 MP kamera kurulumu yer alıyor. Özellikle menteşe sisteminde tercih edilen amorf metal cam, geleneksel metal yapıların aksine düzensiz atom yapısıyla daha yüksek dayanıklılık sunuyor. Bu malzemenin, titanyuma göre 2,5 kat daha sert olduğu ve bükülme ile darbelere karşı daha dirençli olduğu aktarılıyor. Aynı zamanda parlak, paslanmaz çelik benzeri bir görünüm de sağlıyor.

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