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    iPhone 17 Pro, yarı cam yarı alüminyum tasarımla gelebilir

    Apple, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleriyle birlikte yıllar sonra titanyum tasarımdan vazgeçiyor. Peki, MagSafe ve Qi kablosuz şarj desteği nasıl korunacak? 

    apple iphone 17 pro titanyum yerine alüminyum kasa Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone X’ten bu yana üst seviye modellerde ya paslanmaz çelik ya da titanyum çerçeve kullandı. Yeni bir rapor, şirketin iPhone 17 Pro modelleriyle bu tasarımı sonlandıracağını iddia ediyor.

    iPhone 17 Pro, titanyum kasaya sahip olmayabilir

    iPhone 17 Pro modellerinin alüminyum çerçeveye sahip olacağı ve MagSafe ve Qi kablosuz şarj desteğini korumak için cihazın arkasında cam bir bölüm olacağı söyleniyor. iPhone 17 Pro modelleri için bu yarı alüminyum, yarı cam tasarım daha önce The Information'dan Wayne Ma tarafından bildirilmişti, şimdi de Instant Digital tarafından destekleniyor.

    Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus dahil olmak üzere şimdiye kadar alt modellerde alüminyum çerçeve kullandı. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'te titanyum çerçeve bulunuyor. Bu nedenle Pro kullanıcıları için alüminyuma dönüş önemli bir değişiklik olacak Instant Digital, alüminyum çerçevenin çok ince olacağını ve iPhone 17 Pro modellerinin ultra ince çerçevelere sahip olmasını beklediklerini de belirtiyor.

    Apple, iPhone 17 serisini her yıl olduğu gibi Eylül ayındaki etkinlikte tanıtacak.

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