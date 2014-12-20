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Donanım Haber: "Donanım var dediler geldik"
4 yıl
56,7b
1
Donanım Haber
100
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber 6. bölümü ile ekranlarınızda. Her hafta olduğu gibi bu hafta da donanım camiasındaki gelişmeleri değerlendiriyor ve sektördeki önemli konu başlıklarını yorumluyoruz. İyi seyirler.
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2
DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
...var dediler geldik ne saçma başlıktır bu :D
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kucukcuce
4 yıl
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inceleme için teşekkürler
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ilkhe
4 yıl
editörün seçimi
Casper diyince teknolojiden soguyorum.
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ardabeyim
4 yıl
editörün seçimi
yeşil perdeyi iyi ayarlıyamamışsınız saçlar ateş ediyor
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dr_mrh
4 yıl
editörün seçimi
ender bey, erdi bey ile olan programınızda sesiniz hiç duyulmuyor mikrofon dan kaynaklı bir problem herhalde burada sesiniz gayet net ve anlaşılır
diğer programınızda böyle değil orada ufak bir ses ayarı gerekli
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dr_mrh
4 yıl
editörün seçimi
arkadaşlar
Ender bey in bahsettiği 60 70 dolarlık 240 gb ssd ler nereden alınabiliyor?
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KASIMOGLU
4 yıl
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Hiç Yakıştıramadım adam Samsung S6 yı sansürledi ya donanımhaber cizgisinden kayıyor.
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ordnat
4 yıl
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Asus k52jt, Ati Radeon HD 6370M 1gb ekran kartı var benim bilgisayarımda. güncelleme geldi diye yükledim, fakat ekran panelinin parlaklığı gitti. yani paneli aydınlatan ledler söndü. mecbur yeniden kurdum sistemi. vga çıkışında bi sorun oluşturmadı ama. ilginç!
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Salvatuon
4 yıl
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Güzel bir program olmuş, sıkılmadan izledim.
Şu İntel'in ufak makinesi çok güzelmiş. Onunla ilgili gelişmeler oldukça bilgilendirebilirseniz sevinirim.
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bytradm
4 yıl
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şükran.(teşekkürün orj hali)
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AC_Hawker
4 yıl
editörün seçimi
Yine keyifle izlediğim bir program oldu. Gün ağabey de programa hoş bir hava kattı. Emeğinize sağlık.
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gun
4 yıl
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Beni gördüğünüze sevindiğiniz için teşekkürler arkadaşlar bende çok sevindim açıkcası.
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Tekno moomce
4 yıl
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TT nete deme de ne dersen de . ISP pazarında rekabet o yatırım yapmaktalar da nereye hala anlayamadım .Milet almış başını yürümüş biz adil kota upload az 24Mpbs dahi 2033 uplad tanımlankata.Devlet yada Türk telekom kaynaklı herhalde.Şunu da yazayım sınırsız tarifelerlere ulaşmak mümkün değil 75GB adil kotalar ile bu iş yürümez
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diğer programınızda böyle değil orada ufak bir ses ayarı gerekli
Ender bey in bahsettiği 60 70 dolarlık 240 gb ssd ler nereden alınabiliyor?
Şu İntel'in ufak makinesi çok güzelmiş. Onunla ilgili gelişmeler oldukça bilgilendirebilirseniz sevinirim.