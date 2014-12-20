Donanım Haber: "Donanım var dediler geldik"

Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber 6. bölümü ile ekranlarınızda. Her hafta olduğu gibi bu hafta da donanım camiasındaki gelişmeleri değerlendiriyor ve sektördeki önemli konu başlıklarını yorumluyoruz. İyi seyirler.

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