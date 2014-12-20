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Donanım Haber: "Donanım var dediler geldik"

4 yıl
56,7b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber 6. bölümü ile ekranlarınızda. Her hafta olduğu gibi bu hafta da donanım camiasındaki gelişmeleri değerlendiriyor ve sektördeki önemli konu başlıklarını yorumluyoruz. İyi seyirler.
 

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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 4 yıl
...var dediler geldik ne saçma başlıktır bu :D
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kucukcuce 4 yıl
inceleme için teşekkürler
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ilkhe 4 yıl
Casper diyince teknolojiden soguyorum.
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ardabeyim 4 yıl
yeşil perdeyi iyi ayarlıyamamışsınız saçlar ateş ediyor
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dr_mrh 4 yıl
ender bey, erdi bey ile olan programınızda sesiniz hiç duyulmuyor mikrofon dan kaynaklı bir problem herhalde burada sesiniz gayet net ve anlaşılır
diğer programınızda böyle değil orada ufak bir ses ayarı gerekli
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dr_mrh 4 yıl
arkadaşlar
Ender bey in bahsettiği 60 70 dolarlık 240 gb ssd ler nereden alınabiliyor?
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KASIMOGLU 4 yıl
Hiç Yakıştıramadım adam Samsung S6 yı sansürledi ya donanımhaber cizgisinden kayıyor.
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ordnat 4 yıl
Asus k52jt, Ati Radeon HD 6370M 1gb ekran kartı var benim bilgisayarımda. güncelleme geldi diye yükledim, fakat ekran panelinin parlaklığı gitti. yani paneli aydınlatan ledler söndü. mecbur yeniden kurdum sistemi. vga çıkışında bi sorun oluşturmadı ama. ilginç!
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Salvatuon 4 yıl
Güzel bir program olmuş, sıkılmadan izledim.

Şu İntel'in ufak makinesi çok güzelmiş. Onunla ilgili gelişmeler oldukça bilgilendirebilirseniz sevinirim.
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bytradm 4 yıl
şükran.(teşekkürün orj hali)
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AC_Hawker 4 yıl
Yine keyifle izlediğim bir program oldu. Gün ağabey de programa hoş bir hava kattı. Emeğinize sağlık.
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gun 4 yıl
Beni gördüğünüze sevindiğiniz için teşekkürler arkadaşlar bende çok sevindim açıkcası.
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Tekno moomce 4 yıl
TT nete deme de ne dersen de . ISP pazarında rekabet o yatırım yapmaktalar da nereye hala anlayamadım .Milet almış başını yürümüş biz adil kota upload az 24Mpbs dahi 2033 uplad tanımlankata.Devlet yada Türk telekom kaynaklı herhalde.Şunu da yazayım sınırsız tarifelerlere ulaşmak mümkün değil 75GB adil kotalar ile bu iş yürümez
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