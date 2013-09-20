Donanım Haber, Her Cumartesi saat 18:00'da Tv2'de!

14 Milyonu aşkın aylık tekil ziyaretçi sayısı ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Teknoloji Portalı olan ve Türkiye'nin en çok ziyaret alan siteleri sıralamasında ilk 20'de yer alan Donanimhaber.com, Donanım Haber isimli Bilim ve Teknoloji programı ile Tv2 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Cumartesi günleri saat 18:00'da ekranlara gelecek olan Donanım Haber'de hem Teknoloji ve Bilim dünyasındaki öne çıkan başlıkları konuşacağız hem de ürün incelemeleri, nasıl yapılır köşesi, dosya konusu ve sizden gelen sorulara cevaplar verdiğimiz bölümler ile merak ettiğiniz konulara ışık tutacağız.

Kaçıranlar için tekrarı Pazar günü saat 02:20 ve 15:00'da Tv2 ekranlarında olacak programı, Tv2'nin HD kalitesinde online canlı yayını ile internet üzerinden de takip edebileceksiniz.

Bizi sürekli takip eden, yorum ve önerileri ile daha iyi olmamızda yardımcı olan bütün ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.