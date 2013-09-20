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Donanım Haber, Her Cumartesi saat 18:00'da Tv2'de!

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber, Her Cumartesi saat 18:00'da Tv2'de!

14 Milyonu aşkın aylık tekil ziyaretçi sayısı ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Teknoloji Portalı olan ve Türkiye'nin en çok ziyaret alan siteleri sıralamasında ilk 20'de yer alan Donanimhaber.com, Donanım Haber isimli Bilim ve Teknoloji programı ile Tv2 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.
Cumartesi günleri saat 18:00'da ekranlara gelecek olan Donanım Haber'de hem Teknoloji ve Bilim dünyasındaki öne çıkan başlıkları konuşacağız hem de ürün incelemeleri, nasıl yapılır köşesi, dosya konusu ve sizden gelen sorulara cevaplar verdiğimiz bölümler ile merak ettiğiniz konulara ışık tutacağız.
Kaçıranlar için tekrarı Pazar günü saat 02:20 ve 15:00'da Tv2 ekranlarında olacak programı, Tv2'nin HD kalitesinde online canlı yayını ile internet üzerinden de takip edebileceksiniz.
Bizi sürekli takip eden, yorum ve önerileri ile daha iyi olmamızda yardımcı olan bütün ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. 

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N. Chomsky 6 yıl en beğenilen
Merhaba ben Mesut Çevik diye bir giriş bekliyoruz


Ekleme;Ersin Kılıç da olsa daha zevkli bir program olabilirdi
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tekin-71 6 yıl
Merhaba ben Mesut Çevik'li ilk kare. Şimdi TV'de. Hayatın boyunca en güzel başarılara imza atman dileğiyle hocam


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Merhaba ben Mesut Çevik'li ilk kare. Şimdi TV'de. Hayatın boyunca en güzel başarılara imza atman dileğiyle hocam
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Nétwork 6 yıl
Reytinginiz bol olsun, başarılar.
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18 Avatar Avatar Avatar
Zenci Forvet 5 yıl
Babam izliyordu geçen teknolojik gelişmeleri takip ediyordu.
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arifakinti 5 yıl
Hayırlı olsun hepimize. Ama daha popüler bi kanal olsaydi iyi olurdu. yada tv8 de olabilirdi. Çünkü yakinda baya popüler olacak
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fds14 5 yıl
mesajım bulunsun
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ayumimi 5 yıl
İlk 3-4 bölümden epey sonra bugünkü bölümü izledim. İlk bölümlere göre çok iyi olmuş.
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hesap34 5 yıl
yeni bölümler niye yok internette
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atat54 5 yıl
Hemen senin bir fotoğrafını çekeyim
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atat54 5 yıl
G Flex ; Lg yok

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atomcu 5 yıl
Misafir kullanıcı atsanız müthiş olur
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windroiduser 6 yıl
abi şu videodaki ses kimin ya irite oldum erdi abi konuşsun zira demesine bayılıyorum bide hanım ablamız fazlalık duruyo
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e_capkan 6 yıl
güzel gidiyo bu program.

iyide reklam alıyor :)
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Sentez* 6 yıl
İlk defa izleyeceğim bakalım bu hafta.
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gmyo31 6 yıl
hanımefendi cok soguk duruyo ersinde olabilir bilmiyorum ikisi birin yerini tutmuyo bi turlu
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