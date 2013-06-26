Donanım Haber, San Francisco'da; Windows 8.1'i yerinde takip ediyoruz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Türkiye'den davet edilen tek yayın olarak, Microsoft'un Windows 8.1'in detaylarını paylaşıp, genel kullanıma açık ilk beta sürümünü yayınlayacağı Windows 8.1 ile ilgili gelişmeleri yerinde takip ediyoruz. Etkinlik öncesi, konferans alanında ilk izlenim ve Windows 8.1 yorumları bu videomuzda.
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Merhaba hocam,
Arada 10 saatlik zaman farkı olduğu için videoda "yarın" diyorum. Aslında bugün yani 26 Haziran'da duyurusu yapılacak.
Teşekkür ederim.
İyi forumlar.
Merhaba hocam,
Aynı çekirdek yapısı üzerinde şekillendikleri için Windows Phone için de burada yeni şeyler duymamız olası.
Teşekkürler, iyi forumlar.