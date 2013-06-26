Donanım Haber, San Francisco'da; Windows 8.1'i yerinde takip ediyoruz!

Türkiye'den davet edilen tek yayın olarak, Microsoft'un Windows 8.1'in detaylarını paylaşıp, genel kullanıma açık ilk beta sürümünü yayınlayacağı Windows 8.1 ile ilgili gelişmeleri yerinde takip ediyoruz. Etkinlik öncesi, konferans alanında ilk izlenim ve Windows 8.1 yorumları bu videomuzda.

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