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Donanım Haber, San Francisco'da; Windows 8.1'i yerinde takip ediyoruz!

5 yıl
20b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türkiye'den davet edilen tek yayın olarak, Microsoft'un Windows 8.1'in detaylarını paylaşıp, genel kullanıma açık ilk beta sürümünü yayınlayacağı Windows 8.1 ile ilgili gelişmeleri yerinde takip ediyoruz. Etkinlik öncesi, konferans alanında ilk izlenim ve Windows 8.1 yorumları bu videomuzda.
 

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Illuminn 5 yıl en beğenilen
donanımhaber son 2-3 yılda çok gelişti, her hafta başka bir yerden haber yapıyor
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fx57 5 yıl Guest-73A8A7D1E
gandalff

emeğinize sağlık , yarınki haberi heyecanla bekliyoruz


Merhaba hocam,

Arada 10 saatlik zaman farkı olduğu için videoda "yarın" diyorum. Aslında bugün yani 26 Haziran'da duyurusu yapılacak.

Teşekkür ederim.

İyi forumlar.
gandalffemeğinize sağlık , yarınki haberi heyecanla bekliyoruzMerhaba hocam,Arada 10 saatlik za...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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fx57 5 yıl Guest-1BAA53B3C
enkarizmanickbende

Windows Phone hakkında bir şey var mı

Merhaba hocam,

Aynı çekirdek yapısı üzerinde şekillendikleri için Windows Phone için de burada yeni şeyler duymamız olası.

Teşekkürler, iyi forumlar.
enkarizmanickbendeWindows Phone hakkında bir şey var mıMerhaba hocam,Aynı çekirdek yapısı üzerinde şekillen...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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2 Avatar Avatar
AssasainTurk 4 yıl
Konu ne ara Pc ye döndü.
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talsuv61 5 yıl
8.1 de metro arayüzü var mı ?
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rapyear 4 yıl
güncellemeyi yapınca laptoptaki bilgiler silinir mi? acil cevap arkadaşlar???
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sensizim1995 5 yıl
Daha win 8 i çözemedik hocam bunu nasıl çözcez :)
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enessezgin 5 yıl
Ben de kaspersky yi yükleyememiştim bir de 2014 RC sürümü. final sürümde düzeltirler umarım.
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lazurat 5 yıl
Her biri 30 liraya 3 tane windows 8 almıştım ilk günkü açıktan. Üç bilgisayarimda da kullaniyorum. Hic sorun olmadi. Masaustu pc 2006 casper. Dizüstü ise 2008 asus. Birde 2012 toshiba var. Ben hepsinden de memnunum. 2006 casper uçtu resmen. Hepsi de 64 bit versiyonu. Siz hala win 7 diye yirtinin. Zamaninda 30 liraya alamayanlar şimdi cemkirip dursun :))
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Theologist 5 yıl
8.1 yükledim her şey çok güzel de Ne AVG ne KASPERSKY nede NORTON 360 bunların hiç birini yükleyemedim uyumluluk sorunu veriyor, sorun gidericisinden de çalışmıyor, antivirüs kurabilen var mı?
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teksalih 5 yıl
aydogdu1453
Biz görsellikten çok performans istiyoruz.Windows 8in makyajlı hali ise biz kalkalım.Windows xp gibisi gelmez bir daha. :(

dalgamı geçiyorsun merak ediyorum i7 8 gb ram laptopumda windows 8.1 adeta uçuyor xp deki sistem hatalarından bıktık biz 8.1 yağ gibi akıcı ve süratlı dün kurdum:D
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enessezgin 5 yıl
Arkadaşlar Windows 8.1 Microsoftun sitesinde indirmeye sunuldu. 3.45 GB boyutu var.
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Theologist 5 yıl enessezgin
enessezgin

Arkadaşlar Windows 8.1 Microsoftun sitesinde indirmeye sunuldu. 3.45 GB boyutu var.

Süpersin teşekkürler
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TeufeL-07 5 yıl
Allah sevdiği kullarının eşeğini önce kaybettirip sonra buldururmuş. Microsoftunki buna döndü. Canım başlat butonu geri geldi diye seviniyoruz. Ben bu işletim sisteminin bukadar değişikliğe gitmesini doğru bulmuyorum. Sonuçta dünyanın en zengin adamı olmayı bu işletim sistemiyle başardı. O metro arayüzü gibi birşeyle gelirse yine artık uygulama oyun çıkmayana dek win 7 ultimate 64 ü bırakmam.
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enessezgin 5 yıl
Bu ISO lar ne zaman çıkacak. Bu saat oldu hala yok.
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VerKurtul 5 yıl
İyi geziyorsunuz
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