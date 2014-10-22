Dorothy ile topuklarınızı vurarak akıllı telefonunuzda çeşitli fonksiyonlar çalıştırabilirsiniz





Oz Büyücüsü'nde topuklarını üç kere birbirine vurarak evine dönen Dorothy karakteri, teknoloji dünyasında da önemli bir yere sahip. Bugüne kadar pek çok akıllı ayakkabıya ilham olan Dorothy yeni bir projede daha kendisine yer buldu.





iStrategyLabs tarafından geliştirilen Dorothy projesi, Ruby adındaki Bluetooth devrelerin ayakkabı topuklarına yerleştirilmesi ve topukların üç kere birbirine vurularak akıllı telefonlarda çeşitli fonksiyonların çalıştırılmasını sağlıyor.





Şu an prototip aşamasında olan Ruby henüz ayakkabı topuğuna uyacak kadar küçük değil ancak zamanla nihai şeklinin verileceği belirtiliyor. Cihaz Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve topuklar üç kere birbirine vurulduğunda örneğin sahte bir gelen arama oluşturarak sizi kurtarıyor veya acil bir durumda arkadaşlarınıza konumunuzu göndermenizi sağlıyor.





Ekip ilerleyen dönemde cihaz ile Uber üzerinden taksi çağırma olanağının da sunulacağını belirtiyor. Dorothy projesinin net olarak ne zaman ticari hayata geçeceği ise bilinmiyor.

http://istrategylabs.com/2014/10/meet-dorothy-click-your-heels-to-summon-an-uber-call-your-phone-or-text-your-friends/