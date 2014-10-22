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Dorothy ile topuklarınızı vurarak akıllı telefonunuzda çeşitli fonksiyonlar çalıştırabilirsiniz

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dorothy ile topuklarınızı vurarak akıllı telefonunuzda çeşitli fonksiyonlar çalıştırabilirsiniz

Oz Büyücüsü'nde topuklarını üç kere birbirine vurarak evine dönen Dorothy karakteri, teknoloji dünyasında da önemli bir yere sahip. Bugüne kadar pek çok akıllı ayakkabıya ilham olan Dorothy yeni bir projede daha kendisine yer buldu.

iStrategyLabs tarafından geliştirilen Dorothy projesi, Ruby adındaki Bluetooth devrelerin ayakkabı topuklarına yerleştirilmesi ve topukların üç kere birbirine vurularak akıllı telefonlarda çeşitli fonksiyonların çalıştırılmasını sağlıyor. 

Şu an prototip aşamasında olan Ruby henüz ayakkabı topuğuna uyacak kadar küçük değil ancak zamanla nihai şeklinin verileceği belirtiliyor. Cihaz Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve topuklar üç kere birbirine vurulduğunda örneğin sahte bir gelen arama oluşturarak sizi kurtarıyor veya acil bir durumda arkadaşlarınıza konumunuzu göndermenizi sağlıyor. 

Ekip ilerleyen dönemde cihaz ile Uber üzerinden taksi çağırma olanağının da sunulacağını belirtiyor. Dorothy projesinin net olarak ne zaman ticari hayata geçeceği ise bilinmiyor. 

http://istrategylabs.com/2014/10/meet-dorothy-click-your-heels-to-summon-an-uber-call-your-phone-or-text-your-friends/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 4 yıl
Güzel ürün...
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Infinitum 4 yıl
Kullanım alanları gayet mantıklı. Umarım ucuz fiyata satılır.
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SteveMeade 4 yıl
Oyuncak ettiler teknolojiyi
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