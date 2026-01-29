Giriş
    Bitcoin fiyatı 10 Ekim çöküşünü bile mumla arıyor, kayıplar yüzde 40'a yaklaştı

    Altın ve gümüş fiyatlarında son haftalarda yaşanan soluksuz yaşanan ralli kripto para piyasasını yerle bir etti. Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana düşüşe devam ediyor.

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Kripto para piyasaları geçen yıl 10 Ekim tarihinde dibi gördüğünü ve yeni yılda toparlanacağını düşünmüştü. Ne var ki piyasayı oyuncağı haline getiren büyük oyuncular inanılmaz satışlar yapmaya devam ediyor. 

    Bitcoin fiyatı dibi bulmaya çalışıyor

    Yeni yıla büyük umutlarla giren Bitcoin bu kez de değerli metallerin kurbanı oldu. Trump'ın agresif politikasının ABD içerisinde de sorun yaratmaya başlaması Dolar endeksine olan güveni zayıflattı. Bunun sonucunda altın fiyatlarında durdurulamaz bir ralli başlarken, elektronik eşya sektöründe talebin artması ile gümüş fiyatı da bu ralliye katıldı. 

    Altın ve gümüş fiyatlarının soluksuz artışı yatırımcının kripto paralardan kaçmasına neden oldu. Kurumsal portföylerin de kripto varlıkların önemli bir kısmını elinden çıkarmaya başlamasıyla 10 Ekim çöküşünü bile mumla aratacak düşüşler yaşandı. 

    Gece saatleri itibariyle Bitcoin fiyatı 83 bin dolar bandını zorlamaya başladı. Böylece Ekim ayındaki tepe fiyatından yüzde 40 civarında düşmüş oldu. Uzmanlar 80000$ bandının da kırılması ile birlikte 72000$ seviyesinin gündeme gelebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle önümüzdeki günlerde olası bir ABD-İran gerilimi düşünüldüğünde kripto para piyasasını daha zor günler bekliyor. 

