Apple Creator Studio kullanıma sunuldu: Türkiye fiyatları ve tüm detaylar

Apple Creator Studio fiyatlandırma nasıl?
Apple Creator Studio paketi içerisinde Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, MainStage, Keynote, Pages ve Numbers uygulamaları yer alıyor. Yakın dönemde FreeForm uygulaması da pakete eklenecek.
Sadece uygulamalar değil uygulamalar ile sunulan en gelişmiş yaratıcılık ve yapay zekâ özellikleri de Apple Creator Studio abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Kısacası Apple yazılım ekosisteminden en verimli şekilde faydalanmak istiyorsanız abone olmanız gerekiyor.
Apple tüm yeni abonelere bir aylık ücretsiz deneme sürümü hediye ediyor. A16, A17 Pro veya M serisi yonga veya üzerine sahip yeni Mac ya da uygun iPad modeli satın alan kullanıcılar, üç aylık uzatılmış ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilecek.
Apple Creator Studio ücretsiz kullanımın bitiminde 349.99TL aylık ya da 3499TL yıllık abonelik ücreti talep edecek. Öğrenci ve Eğitim Aboneliği kapsamında ise aylık 149.99TL, yıllık 1499TL abonelik bedeli söz konusu.
Apple Creator Studio aboneliğiyle gelen uygulamalar
- Mac ve iPad'de Final Cut Pro
- Mac ve iPad'de Logic Pro
- Mac ve iPad'de Pixelmator Pro
- Mac'te Motion
- Mac'te Compressor
- Mac'te MainStage
- iWork (Keynote, Pages, Number)