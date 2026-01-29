Apple Creator Studio kullanıma sunuldu: Türkiye fiyatları ve tüm detaylar

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın yaratıcı uygulamalarına ve yapay zekâ özelliklerine tek pakette erişmenizi sağlayan Apple Creator Studio global çapta erişime açıldı. Ülkemizde de ister paket isterseniz de paket içerisindeki bileşenlere tek tek erişebiliyorsunuz.

Apple Creator Studio fiyatlandırma nasıl?

Apple Creator Studio paketi içerisinde Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, MainStage, Keynote, Pages ve Numbers uygulamaları yer alıyor. Yakın dönemde FreeForm uygulaması da pakete eklenecek.

Sadece uygulamalar değil uygulamalar ile sunulan en gelişmiş yaratıcılık ve yapay zekâ özellikleri de Apple Creator Studio abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Kısacası Apple yazılım ekosisteminden en verimli şekilde faydalanmak istiyorsanız abone olmanız gerekiyor.

Apple tüm yeni abonelere bir aylık ücretsiz deneme sürümü hediye ediyor. A16, A17 Pro veya M serisi yonga veya üzerine sahip yeni Mac ya da uygun iPad modeli satın alan kullanıcılar, üç aylık uzatılmış ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilecek.

Apple Creator Studio ücretsiz kullanımın bitiminde 349.99TL aylık ya da 3499TL yıllık abonelik ücreti talep edecek. Öğrenci ve Eğitim Aboneliği kapsamında ise aylık 149.99TL, yıllık 1499TL abonelik bedeli söz konusu.

Apple Creator Studio aboneliğiyle gelen uygulamalar

Mac ve iPad'de Final Cut Pro

Mac ve iPad'de Logic Pro

Mac ve iPad'de Pixelmator Pro

Mac'te Motion

Mac'te Compressor

Mac'te MainStage

iWork (Keynote, Pages, Number)

