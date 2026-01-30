A101 marketler Braun ve Oral-B ürünleri satıyor

29 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri
29 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Braun markasına ait vücut bakım makineleri yer alıyor. Braun Series 7 tıraş makinesi 60 dakikalık çalışma süresi, 3 farklı mod gibi özelliklerle 7799TL fiyat etiketine sahip. Braun Series 5 tıraş makinesi 50 dakikalık çalışma süresi, 2 farklı mod ile 3899TL. Braun Silk Expert Pro lazer epilasyon cihazı ise 3 hasssas cilt modu, dakikada 125 defaya kadar flaş atım gibi özelliklerle 16499TL olarak satılıyor.
Oral-B iO 6 şarjlı diş fırçası seyahat kutusu ve yedek kutusu ile 5999TL fiyat etiketine sahipken Oraş-B Aquacare 4 MD20 şarjlı ağız duşu da 2 farklı yoğunluk ve 2 farklı dönen su akışı ile 4499TL seviyesinde.