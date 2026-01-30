A101 marketler Braun ve Oral-B ürünleri satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin hafta içi Ekstra aktüel kataloğunda vücut bakım ürünlerinden ağız bakım ürünlerine, fitness aletlerinden akıllı televizyonlara ve akıllı telefonlara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

29 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri

29 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Braun markasına ait vücut bakım makineleri yer alıyor. Braun Series 7 tıraş makinesi 60 dakikalık çalışma süresi, 3 farklı mod gibi özelliklerle 7799TL fiyat etiketine sahip. Braun Series 5 tıraş makinesi 50 dakikalık çalışma süresi, 2 farklı mod ile 3899TL. Braun Silk Expert Pro lazer epilasyon cihazı ise 3 hasssas cilt modu, dakikada 125 defaya kadar flaş atım gibi özelliklerle 16499TL olarak satılıyor.

Oral-B iO 6 şarjlı diş fırçası seyahat kutusu ve yedek kutusu ile 5999TL fiyat etiketine sahipken Oraş-B Aquacare 4 MD20 şarjlı ağız duşu da 2 farklı yoğunluk ve 2 farklı dönen su akışı ile 4499TL seviyesinde.





