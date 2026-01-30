Giriş
    A101 marketler Braun ve Oral-B ürünleri satıyor

    29 Ocak A101 Ekstra aktüel kataloğunda Braun markasına ait vücut bakım makineleri ile Oral-B markasına ait şarjlı ağız bakım ürünleri yer alıyor.                 

    29 Ocak A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin hafta içi Ekstra aktüel kataloğunda vücut bakım ürünlerinden ağız bakım ürünlerine, fitness aletlerinden akıllı televizyonlara ve akıllı telefonlara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

    29 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    29 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Braun markasına ait vücut bakım makineleri yer alıyor. Braun Series 7 tıraş makinesi 60 dakikalık çalışma süresi, 3 farklı mod gibi özelliklerle 7799TL fiyat etiketine sahip. Braun Series 5 tıraş makinesi 50 dakikalık çalışma süresi, 2 farklı mod ile 3899TL. Braun Silk Expert Pro lazer epilasyon cihazı ise 3 hasssas cilt modu, dakikada 125 defaya kadar flaş atım gibi özelliklerle 16499TL olarak satılıyor. 

    Oral-B iO 6 şarjlı diş fırçası seyahat kutusu ve yedek kutusu ile 5999TL fiyat etiketine sahipken Oraş-B Aquacare 4 MD20 şarjlı ağız duşu da 2 farklı yoğunluk ve 2 farklı dönen su akışı ile 4499TL seviyesinde. 

     
     

