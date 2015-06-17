Dünyada ilk defa ARM Cortex-A72 testi: Yeni mobil işlemci tasarımı video ön inceleme

ARM'ın yüksek performanslı mobil işlemciler için geliştirdiği yeni nesil Cortex-A72 tasarımını kullanan MediaTek'in en yeni işlemcisini sizler için test ettik. İşlemciyi kullanan tabletle oyun deneyimi ve test sonuçları bu videoda. Geliştirme çalışmaları devam eden platformun, piyasaya çıktığında daha yüksek performans sunması bekleniyor.

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