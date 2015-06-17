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Dünyada ilk defa ARM Cortex-A72 testi: Yeni mobil işlemci tasarımı video ön inceleme

3 yıl
39,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM'ın yüksek performanslı mobil işlemciler için geliştirdiği yeni nesil Cortex-A72 tasarımını kullanan MediaTek'in en yeni işlemcisini sizler için test ettik. İşlemciyi kullanan tabletle oyun deneyimi ve test sonuçları bu videoda. Geliştirme çalışmaları devam eden platformun, piyasaya çıktığında daha yüksek performans sunması bekleniyor.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkadem 3 yıl
16nm sürecinde A72 mimarisi 2,8 GHZ'leri görürse sadece iki çekirdekli olarak yoluna devam edebilir bence. Full HD için yeterli gelir.
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Ray Kurzweil 3 yıl
Yıl olmuş 2015 28nm nedir. Ölü doğan bir işlemci.
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Saab9000 3 yıl
Ahh ahh kaynak kodlarını versen ne güzel olacak mediatek......
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CooL_ROMEO 3 yıl
süpersin abi , A72 nin teknik özellik videosunu iştahla bekliyor olacağım :)
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blackzeros 3 yıl
geekbench tek cekirdek skoru 1367 28 nm 2,0 ghz olmasına ragmen , 20 nmde calisan 2,5 ghz cortex a72 1800-1900 leri rahat gorucek gibi.helio x20 platformunu merak ediyorum simdiden.
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turyunus 3 yıl
Ya Cortex-A72 demişsiniz de millet tek çekirdekte GeekBench de 2000 puana oynarken sen hala 1300 lerde kal Samsung şuan Exynos 7420 ile 1500 puan Apple A8 ile 1600 puan, A8X ile 1800 puan Tegra K1(Denver) 1800-1900 puan alırken işi zor tamam ucuza satacaksın da biraz da pahalı ürünlere odaklan Qualcomm böyle gidersen işin kolay ama üst seviye bir çipset çıkarmalı artık Hem işlemci hem Grafik olarak
1 Yanıt Yanıtla
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Guaire 3 yıl turyunus
turyunus

Ya Cortex-A72 demişsiniz de millet tek çekirdekte GeekBench de 2000 puana oynarken sen hala 1300 lerde kal Samsung şuan Exynos 7420 ile 1500 puan Apple A8 ile 1600 puan, A8X ile 1800 puan Tegra K1(Denver) 1800-1900 puan alırken işi zor tamam ucuza satacaksın da biraz da pahalı ürünlere odaklan Qualcomm böyle gidersen işin kolay ama üst seviye bir çipset çıkarmalı artık Hem işlemci hem Grafik olarak

Ne 1300'ü? 1700'e kadar vurmuş durumda.

http://browser.primatelabs.com/geekbench3/search?dir=desc&q=arm+mt8173&sort=score
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Yürüyen Ölü 3 yıl
İlk sayfada mesajı olunca ne oluyosa
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DH Misafiri 3 yıl
MediaTek'in yükselişi devam ediyor.
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muccos 3 yıl
Önlerden
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OldGamers86 3 yıl
Fiyat avantajı çok iyi.
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