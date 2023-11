Mercedes A200 AMG inceleme: Sportiflik mi yoksa konfor mu?

Otomobil inceleme köşemizde bu kez Mercedes'in giriş seviye modeli olan Mercedes A200'ü konuk ettik. AMG donanımıyla oldukça sportif bir görünüm ve sürüş deneyimi sunan modele gelin yakından bakalım.

Otomobil inceleme köşemizde bu kez Mercedes'in giriş seviye modeli olan Mercedes A200'ü konuk ettik. AMG donanımıyla oldukça sportif bir görünüm ve sürüş deneyimi sunan modele gelin yakından bakalım.

00:00 - Giriş

00:30 - Dış tasarım

05:24 - Bagaj

07:10 - İç mekan (arka bölüm)

10:00 - İç mekan (ön bölüm)

19:10 - Sürüş (Motor ve 48V hafif hibrit sistem)

21:30 - Performansı nasıl?

22:40 - Şehir içi ve şehirler arası yollarda kullanımı rahat mı? (Süspansiyon, yalıtım)

25:07 - Direksiyon tepkileri

25:39 - Yakıt tüketimi

27:13 - Fiyat

Neler vadediyor?

Makyajlı Mercedes A200 AMG'nin dış tasarımında yenilenen LED farlar, küçük yıldızlarla bezeli ön panjur ve sportif görünümün olmazsa olmazı büyük hava girişleri dikkat çekiyor. Arkada LED stoplar ve yeni difüzör ile görece daha küçük dokunuşların yer aldığı modelin iç mekanında ise yeni üç kollu direksiyon simidi ve 10.25'er inçlik ekranlardan oluşan dijital panel hemen göze çarpıyor.

Kaputun altında 1.3 litre benzinli motorla gelen yeni Mercedes A200'ün en büyük artılarından biri 48V hafif hibrit sisteme sahip olması. Bu sayede, 163 hp güç ve 270 Nm tork sunan benzinli motor, ani kalkışlarda bu sistemden birkaç saniyeliğine de olsa 10 kW (14hp) kadar destek alabiliyor. Bu sistemin diğer bir artısı da yakıt tüketimini saf benzinli motora göre biraz daha aşağıya çekebiliyor olması.

Süspansiyon ve direksiyon tepkileri

Özetlemek gerekirse, A200'ün alışıldık Mercedes konforundan ziyade daha çok sportif kullanıma odaklanan, sert süspansiyona sahip bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Buna karşın, yine bu alçaltılmış süspansiyon sayesinde yola adeta yapışıyor olması da sürücü için büyük bir güven oluşturuyor. Direksiyon çapı gayet iyi ve direksiyonun dönüş çapı da bir tam turdan biraz fazla. Zaten sportif bir otomobil kullandığımız için kısa turlu olması gayet iyi bir özellik.

Şehir içi ve şehir dışı kullanımda nasıl?

Şehir içinde oldukça rahat ve sessiz bir sürüş vadediyor. Sürüş asistanlarının size destek olması sayesinde trafikte bile sıkıntısız ilerleyebiliyorsunuz. Sadece bizim bozuk yollarımızda sert süspansiyon biraz can sıkabiliyor. Uzun yolda motor sesi duymak için Sport sürüş moduna almanız yeterli. Otomobil istediğiniz atikliği size her an sağlayabiliyor. Aman bu devirde yakıt ekonomisi önemli derseniz de hız sabitleyiciyi 120 km/s'e ayarlayarak 7. viteste 2200 devirde rahat ve sessiz bir biçimde ilerleyebilirsiniz. Burada sizi tek rahatsız eden şey bazen kulağınıza gelecek olan yol sesi olacaktır.

İç mekan (MBUX, ses sistemi vs.)

İç mekanda 64 renkli ambiyans aydınlatması özellikle geceleri çok güzel bir görünüm oluşturuyor. MBUX adı verilen multimedya sistemi gayet sezgisel ve hızlı çalışıyor. Menüler arası geçişler oldukça kolay, arayüzü karmaşık değil. İki ekran da ayrıca direksiyon üzerindeki tuşlarla kolayca kontrol edilebiliyor. Klima ve ses kontrolleri için ayrıca fiziksel düğmelere yer verilmiş olması da oldukça iyi. Ses sistemi bence başarılı. Standart ayarlar dışında kendi zevkinize göre ayar da yapabilirsiniz.

Ön koltuklar oldukça konfor ve viraj alırken sürücüyü iyi kavrıyor. Arka koltukların 3 kişinin çok rahat edeceği şekilde tasarlandığını pek söyleyemem. Orta alan hem sırtlık tarafında hem de şaft tüneli olarak uzun seyahatler için pek oturmaya uygun değil. Çocuklu aileler için isofix bağlantıları da mevcut. Bagaj hacmi 355 litre ile segment ortalamasında diyebilirim. Dolayısıyla tek çocuklu aileler için A200 önerilebilir ancak daha fazlası için crossover-SUV gibi seçeneklere bakmak daha mantıklı olacaktır.

Mercedes A200'ü dilim döndüğünce eksileriyle artılarıyla anlatmaya çalıştım. Mutlaka değinmeyi unuttum noktalar vardır. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.