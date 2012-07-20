Dünyanın 3. büyük botnet ağı çökertildi

Dünyada hergün gönderilen milyarlarca spam postanın arka planında bulunan botnet ağlarına karşı güvenlik uzmanlarının mücadelesi devam ediyor. Waledac, Zeus ve Rustock'tan sonra dünyanın üçüncü büyük botnet ağı Grum da çökertildi.





Grum botnet ağına düşmüş bilgisayarlardan günde ortalama 18 milyar spam eposta gönderildiğini tahmin eden uzmanlar, bu sayının global spam epostaların yüzde 18'ine tekabül ettiğini belirtiyor.





Güvenlik uzmanları Salı günü Hollanda ve Panama'daki komuta sunucuları bloke ettikten sonra hackerlar 7 farklı komuta merkezi daha açtı. Rus ve İngiliz güvenlik firmalarının da yardımıyla Çarşamba günü yeni komuta merkezleri de çökertildi.





Araştırmacılar botnet ağını kaynağına kadar takip ederek, ağa katılmış bilgisayar kimliklerini internet servis sağlayıcılara ilettiklerini belirtiyor.





Aynı günlerde San Fransisco'da güvenlik araştırmacıları Kalihos.b adlı başka bir botnet ağını daha çökertti.





Ancak hackerlar çökertilen bir ağın yerine yenisini kurmak için vakit kaybetmiyor. Botnet ağlarında merkez sunucunun önemi büyük olduğu için ağlar çökertilince, hackerlar modifiye edemiyorsa tamamen yeni bir ağ kurarak bilgisayarları ele geçirmeye başlıyor. Ağa katılan bilgisayarlar da sahibinin haberi olmadan spam eposta göndermeye başlıyor.