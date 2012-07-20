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Dünyanın 3. büyük botnet ağı çökertildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyada hergün gönderilen milyarlarca spam postanın arka planında bulunan botnet ağlarına karşı güvenlik uzmanlarının mücadelesi devam ediyor. Waledac, Zeus ve Rustock'tan sonra dünyanın üçüncü büyük botnet ağı Grum da çökertildi.

Grum botnet ağına düşmüş bilgisayarlardan günde ortalama 18 milyar spam eposta gönderildiğini tahmin eden uzmanlar, bu sayının global spam epostaların yüzde 18'ine tekabül ettiğini belirtiyor.

Güvenlik uzmanları Salı günü Hollanda ve Panama'daki komuta sunucuları bloke ettikten sonra hackerlar 7 farklı komuta merkezi daha açtı. Rus ve İngiliz güvenlik firmalarının da yardımıyla Çarşamba günü yeni komuta merkezleri de çökertildi.

Araştırmacılar botnet ağını kaynağına kadar takip ederek, ağa katılmış bilgisayar kimliklerini internet servis sağlayıcılara ilettiklerini belirtiyor.

Aynı günlerde San Fransisco'da güvenlik araştırmacıları Kalihos.b adlı başka bir botnet ağını daha çökertti.

Ancak hackerlar çökertilen bir ağın yerine yenisini kurmak için vakit kaybetmiyor. Botnet ağlarında merkez sunucunun önemi büyük olduğu için ağlar çökertilince, hackerlar modifiye edemiyorsa tamamen yeni bir ağ kurarak bilgisayarları ele geçirmeye başlıyor. Ağa katılan bilgisayarlar da sahibinin haberi olmadan spam eposta göndermeye başlıyor. 

http://bits.blogs.nytimes.com/2012/07/18/cybersecurity-researchers-say-they-took-down-worlds-third-largest-botnet/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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krago 7 yıl
worm adlı virüsler bu spamlardan geliyor. bu virüsler donanımınıza zarar veriyor ve posta adresinizdeki kişilere sizin adınıza worm gönderiyor. düzenli virüs kontrolleri yapmanız gerekiyor. başımıza ne geldiyse bu internet çıktığında geldi. bakalım daha neler gelecek :)
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ramazandeveli 7 yıl
sade 18 milyarcık mıydı ?
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StilMen 7 yıl
Capt. Awesome
Amaç ne oluyor böyle spam yapınca ?
Birilerine trojan falan göndermek mi ?

Spam'lar sadece bir amaç kurdukları sunucuları bir aracı olarak kullanarak o çökerttikleri ağdaki insanların bilgisayarlarını istedikleri şekilde yönlendirebiliyorlar, artık orasını sen düşün ne isterlerse... 18 Milyar insan bu araç için kullanıldığında ise paralar hackerlara akıyor.
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Sproing 7 yıl
Resim TRON'dan mı alıntı? asdA:SDf.a:DFAS:DADSF:ADS :D :D
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khanjui 7 yıl
Professional hackerler konuya bekleniyor...
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jovanovic 7 yıl khanjui
khanjui

Professional hackerler konuya bekleniyor...

Okan mesela.
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MuradinBronzeBeard 7 yıl
@konuk.net'ten gelen spamlardan illallah ettim artık bunuda biri çökertsin..
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hdtv 7 yıl
Mr.Loney
bilgisayarımızın bir botnet ağına dahil olup olmadığını nasıl öğrenebilirizki :Sbazen botnet olmasada başka şeylerden şüpheleniyorumi boştayken yüksek ısılarda dolanıyor ve bazen yine boştayken birden fan hızlanmaya başlıyor falan filan...

anlayamazsin. arada komut ekranindan netstat yazarak baglantilari kontrol et supheli gelen bir baglanti gorursen kontrol etmeye calis ama yakalaman zor olur sadece islem yapilacagi zaman uyanan bir bot sonucta
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andersin 7 yıl
Haberi okuyunca bilimkurgu kitabi sandim.
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Mr.Loney 7 yıl
bilgisayarımızın bir botnet ağına dahil olup olmadığını nasıl öğrenebilirizki :S
bazen botnet olmasada başka şeylerden şüpheleniyorumi boştayken yüksek ısılarda dolanıyor ve bazen yine boştayken birden fan hızlanmaya başlıyor falan filan...
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sticer12 7 yıl
bence bu böyle olmaz bu işe kökten çözmek lazım
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DemirAtlı 7 yıl
iyi olmuş sevindim
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Brucedeluxe 7 yıl
Spam postaları aracılığı ile alışveriş yapan insan sayısı azımsanmayacak derecede. Spam mail atanlar da bu işten kazanç sağladığı için bu rakamları görmemiz normal
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