Dünyanın 3. büyük botnet ağı çökertildi

Haber Editörü
Dünyada hergün gönderilen milyarlarca spam postanın arka planında bulunan botnet ağlarına karşı güvenlik uzmanlarının mücadelesi devam ediyor. Waledac, Zeus ve Rustock'tan sonra dünyanın üçüncü büyük botnet ağı Grum da çökertildi.
Grum botnet ağına düşmüş bilgisayarlardan günde ortalama 18 milyar spam eposta gönderildiğini tahmin eden uzmanlar, bu sayının global spam epostaların yüzde 18'ine tekabül ettiğini belirtiyor.
Güvenlik uzmanları Salı günü Hollanda ve Panama'daki komuta sunucuları bloke ettikten sonra hackerlar 7 farklı komuta merkezi daha açtı. Rus ve İngiliz güvenlik firmalarının da yardımıyla Çarşamba günü yeni komuta merkezleri de çökertildi.
Araştırmacılar botnet ağını kaynağına kadar takip ederek, ağa katılmış bilgisayar kimliklerini internet servis sağlayıcılara ilettiklerini belirtiyor.
Aynı günlerde San Fransisco'da güvenlik araştırmacıları Kalihos.b adlı başka bir botnet ağını daha çökertti.
Ancak hackerlar çökertilen bir ağın yerine yenisini kurmak için vakit kaybetmiyor. Botnet ağlarında merkez sunucunun önemi büyük olduğu için ağlar çökertilince, hackerlar modifiye edemiyorsa tamamen yeni bir ağ kurarak bilgisayarları ele geçirmeye başlıyor. Ağa katılan bilgisayarlar da sahibinin haberi olmadan spam eposta göndermeye başlıyor.
http://bits.blogs.nytimes.com/2012/07/18/cybersecurity-researchers-say-they-took-down-worlds-third-largest-botnet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Spam'lar sadece bir amaç kurdukları sunucuları bir aracı olarak kullanarak o çökerttikleri ağdaki insanların bilgisayarlarını istedikleri şekilde yönlendirebiliyorlar, artık orasını sen düşün ne isterlerse... 18 Milyar insan bu araç için kullanıldığında ise paralar hackerlara akıyor.
Okan mesela.
anlayamazsin. arada komut ekranindan netstat yazarak baglantilari kontrol et supheli gelen bir baglanti gorursen kontrol etmeye calis ama yakalaman zor olur sadece islem yapilacagi zaman uyanan bir bot sonucta
bazen botnet olmasada başka şeylerden şüpheleniyorumi boştayken yüksek ısılarda dolanıyor ve bazen yine boştayken birden fan hızlanmaya başlıyor falan filan...