Çin’in savunması gelişmiş kuantum bilgisayarına emanet

Tam Boyutta Gör Halihazırda Çin'in en gelişmiş süper iletken kuantum bilgisayarı olan Origin Wukong, diğer kuantum sistemlerinin olası saldırılarının savunulmasına yardımcı olmak güncellendi. Devlete ait Çinli yayın organının aktardığına göre bağımsız olarak geliştirilen ve bu yılın başlarında küresel kullanıcılara açılan Origin Wukong’a güçlü bir "anti-kuantum saldırı kalkanı" yerleştirildi.

Aktarılanlara göre Çin, yeni şifreleme teknolojisinin ülkenin ilk yerli üçüncü nesil süper iletken kuantum bilgisayarı olan Origin Wukong'a operasyonel verilerinin güvenliğini sağlamak üzere kurdu. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler de kuantum bilgisayarı saldırılarına etkili bir şekilde karşı koymak için benzer kriptografi teknikleri üzerinde çalışıyor. Bu yeni yöntemler güçlü hesaplama yeteneklerine sahip kuantum bilgisayarlar karşısında savunmasız kalabilecek geleneksel açık anahtarlı kriptografi sisteminin yerini alacak.

Çin'in kuantum bilgisayarı saldırı ve savunma yapma yetneğine erişti

Tam Boyutta Gör Anhui Kuantum Hesaplama Mühendisliği Araştırma Merkezi müdür yardımcısı Dou Menghan, yaptığı açıklamada "Bu, Çin'in kendi geliştirdiği süper iletken kuantum bilgisayarının kuantum bilişim alanında hem saldırı hem de savunma yapabileceğini gösteriyor. Bu aynı zamanda Çin'de yeni veri güvenliği teknolojilerinin uygulanmasına yönelik önemli bir keşif anlamına geliyor." dedi.

Üçüncü nesil Origin Wukong, Wukong çipi olarak da bilinen 72 kübitlik yerli süper iletken kuantum çipinden güç alıyor. Geleneksel hesaplamada bit, sıfır ya da bir değerini temsil eden temel bilgi birimiyken bir kuantum biti ya da kübit, sıfırı, biri ya da her ikisini aynı anda temsil ederek bilgi bilişimini bir adım öteye taşıyor.

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Kuantum bilgisayarlar aynı anda birden fazla olasılığı temsil edebildikleri için, şu anda kullandığımız günlük bilgisayarlara kıyasla önemli ölçüde daha hızlı ve daha güçlü hesaplama için teorik potansiyele sahipler. Bu potansiyel veri güvenliğinde kullandığımız mevcut şifreleme teknikleri için riskler oluşturuyor. Ancak bu teknolojinin merkezinde yer alan atom altı parçacıklar kırılganlar, kısa ömürlüler ve hataya meyilliler. Bu nedenle çoğu kuantum bilgisayarı, bozulmayı önlemek için son derece izole ve aşırı soğuk ortamlarda çalıştırılıyor. Benzer şekilde Wukong çipinin normal çalışma sıcaklığı da mutlak sıfır ya da eksi 273,15 santigrat dereceye yakın.

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