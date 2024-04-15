Çin’in savunması gelişmiş kuantum bilgisayarına emanet

Aktarılanlara göre Çin, yeni şifreleme teknolojisinin ülkenin ilk yerli üçüncü nesil süper iletken kuantum bilgisayarı olan Origin Wukong'a operasyonel verilerinin güvenliğini sağlamak üzere kurdu. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler de kuantum bilgisayarı saldırılarına etkili bir şekilde karşı koymak için benzer kriptografi teknikleri üzerinde çalışıyor. Bu yeni yöntemler güçlü hesaplama yeteneklerine sahip kuantum bilgisayarlar karşısında savunmasız kalabilecek geleneksel açık anahtarlı kriptografi sisteminin yerini alacak.
Çin'in kuantum bilgisayarı saldırı ve savunma yapma yetneğine erişti
Üçüncü nesil Origin Wukong, Wukong çipi olarak da bilinen 72 kübitlik yerli süper iletken kuantum çipinden güç alıyor. Geleneksel hesaplamada bit, sıfır ya da bir değerini temsil eden temel bilgi birimiyken bir kuantum biti ya da kübit, sıfırı, biri ya da her ikisini aynı anda temsil ederek bilgi bilişimini bir adım öteye taşıyor.
Kuantum bilgisayarlar aynı anda birden fazla olasılığı temsil edebildikleri için, şu anda kullandığımız günlük bilgisayarlara kıyasla önemli ölçüde daha hızlı ve daha güçlü hesaplama için teorik potansiyele sahipler. Bu potansiyel veri güvenliğinde kullandığımız mevcut şifreleme teknikleri için riskler oluşturuyor. Ancak bu teknolojinin merkezinde yer alan atom altı parçacıklar kırılganlar, kısa ömürlüler ve hataya meyilliler. Bu nedenle çoğu kuantum bilgisayarı, bozulmayı önlemek için son derece izole ve aşırı soğuk ortamlarda çalıştırılıyor. Benzer şekilde Wukong çipinin normal çalışma sıcaklığı da mutlak sıfır ya da eksi 273,15 santigrat dereceye yakın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)