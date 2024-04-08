Enerji Bakanlığı, HAVELSAN Drive ve DEPO teknolojilerini kullanacak

HAVELSAN Drive ve DEPO teknolojileri, kurumların kendi veri merkezine konumlandırılarak ve bulut teknolojilerinden yararlanılarak yüzde 100 veri güvenliği sağlıyor. Veriler yurt dışına çıkmadan saklanıyor ve transfer edilebiliyor.
HAVELSAN Drive özellikleri
- Gelişmiş Takvim Yönetimi
- E-Posta Yönetimi
- Güçlü Arama
- Dosya ve Klasör Paylaşımı
- Veri Şifreleme
- Doküman Tarama
- İşlem Kayıtlarını Tutabilme
- 7/24 Erişim
- Ortak Gruplar
- Güvenli Yedekleme
- Dosyalarınız Güvende
- SQL Yedekleme: Veritabanı dosyalarını kolayca buluta yedeklemeyi ve her yerden erişmeyi sağlamaktadır.
- Versiyonlama: Dosyalarda yapılan değişiklikleri versiyonlar halinde kaydetmeyi sağlamakta, istenen versiyona anında ulaşmayı mümkün kılmaktadır.
- Office Dosyaları: Ofis dosyalarının ücretsiz ve online olarak düzenlenmesini ve başka kullanıcılarla eş zamanlı olarak çalışılmasını sağlamaktadır.
- Medya Arşivi: Tüm medya arşivini orijinal boyutlarında önizleme yapabilmeyi ve indirilmeden görüntülemeyi mümkün kılmaktadır.
- Klasör Takibi: Seçilen bir veya birden fazla klasörün otomatik olarak takip edilmesini, ilgili klasördeki değişikliklerin senkronize edilmesini sağlamaktadır.
- Not Alma: Kullanıcıların kendileri için notlar almasını ve önemli detayları saklamalarını sağlamaktadır.
- Takvim: Kişisel ve kurumsal takvim oluşturma ve istenilen kişi ile paylaşma imkânı vermektedir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...