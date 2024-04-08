Enerji Bakanlığı, HAVELSAN Drive ve DEPO teknolojilerini kullanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde veri depolama ve veri transferi için HAVELSAN’ın milli çözümlerini kullanacak. Bakanlık ile HAVELSAN arasında yapılan iş birliği ile Bakanlık ve Bakanlığa bağlı 16 kurumun uçtan uca veri depolaması ve transfer işlemleri için HAVELSAN Drive ve HAVELSAN DEPO teknolojileri kullanılacak.

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HAVELSAN Drive ve DEPO teknolojileri, kurumların kendi veri merkezine konumlandırılarak ve bulut teknolojilerinden yararlanılarak yüzde 100 veri güvenliği sağlıyor. Veriler yurt dışına çıkmadan saklanıyor ve transfer edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör HAVELSAN Drive teknolojisi ile veriler buluta yedeklenecek ve her yerden erişilebilecek. HAVELSAN DEPO ise, depolama ürünlerinin yönetimini milli imkanlarla sağlıyor.

HAVELSAN Drive özellikleri

Gelişmiş Takvim Yönetimi

E-Posta Yönetimi

Güçlü Arama

Dosya ve Klasör Paylaşımı

Veri Şifreleme

Doküman Tarama

İşlem Kayıtlarını Tutabilme

7/24 Erişim

Ortak Gruplar

Güvenli Yedekleme

Dosyalarınız Güvende

SQL Yedekleme : Veritabanı dosyalarını kolayca buluta yedeklemeyi ve her yerden erişmeyi sağlamaktadır.

: Veritabanı dosyalarını kolayca buluta yedeklemeyi ve her yerden erişmeyi sağlamaktadır. Versiyonlama : Dosyalarda yapılan değişiklikleri versiyonlar halinde kaydetmeyi sağlamakta, istenen versiyona anında ulaşmayı mümkün kılmaktadır.

: Dosyalarda yapılan değişiklikleri versiyonlar halinde kaydetmeyi sağlamakta, istenen versiyona anında ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Office Dosyaları : Ofis dosyalarının ücretsiz ve online olarak düzenlenmesini ve başka kullanıcılarla eş zamanlı olarak çalışılmasını sağlamaktadır.

: Ofis dosyalarının ücretsiz ve online olarak düzenlenmesini ve başka kullanıcılarla eş zamanlı olarak çalışılmasını sağlamaktadır. Medya Arşivi : Tüm medya arşivini orijinal boyutlarında önizleme yapabilmeyi ve indirilmeden görüntülemeyi mümkün kılmaktadır.

: Tüm medya arşivini orijinal boyutlarında önizleme yapabilmeyi ve indirilmeden görüntülemeyi mümkün kılmaktadır. Klasör Takibi : Seçilen bir veya birden fazla klasörün otomatik olarak takip edilmesini, ilgili klasördeki değişikliklerin senkronize edilmesini sağlamaktadır.

: Seçilen bir veya birden fazla klasörün otomatik olarak takip edilmesini, ilgili klasördeki değişikliklerin senkronize edilmesini sağlamaktadır. Not Alma : Kullanıcıların kendileri için notlar almasını ve önemli detayları saklamalarını sağlamaktadır.

: Kullanıcıların kendileri için notlar almasını ve önemli detayları saklamalarını sağlamaktadır. Takvim: Kişisel ve kurumsal takvim oluşturma ve istenilen kişi ile paylaşma imkânı vermektedir.

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Enerji Bakanlığı, HAVELSAN Drive ve DEPO teknolojisini kullanacak