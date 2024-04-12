Google One’ın VPN servisi kapanıyor

Tam Boyutta Gör Google Drive, Google Photos ve Gmail platformlarında depolama alanı sunan abonelik sistemi olan Google One, yakında önemli bir özelliğini kaybedecek. Firma, abonelere sunulan VPN servisinin yakında kapatılacağını duyurdu.

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Pixel VPN çalışmaya devam edecek

Google, 2020 yılında Google One’ın bazı abonelik planlarına VPN desteği eklemişti. Android telefonlara ekstra bir çevrimiçi koruma katmanı olarak sunulan bu servis daha sonraki dönemde iOS, macOS ve Windows platformlarında da kullanıma sunulmuştu. Aylık 1.99$ ve üstü abonelik seçeneklerine sunulan servis, maalesef yakın zamanda Google’ın mezarlığına eklenecek.

Google, servisi yeteri kadar insanın kullanmadığını ve bu nedenle servisin kapatılacağını belirtti. Servisin kapatılmasıyla firma, Google One platformuna daha çok istenen özelliklerin eklenebileceğini belirtti. Tüm bunlara rağmen Google, 2022 yılında Pixel 7 kullanıcılarına sunduğu Pixel VPN servisini desteklemeye devam edecek. Pixel 8 ile tanıtılan ek VPN özellikleri ise önümüzdeki aylarda Pixel 7, Pixel 7 Pro ve Pixel 7a için kullanıma sunulacak.



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