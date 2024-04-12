Google One’ın VPN servisi kapanıyor

Pixel VPN çalışmaya devam edecek
Google, 2020 yılında Google One’ın bazı abonelik planlarına VPN desteği eklemişti. Android telefonlara ekstra bir çevrimiçi koruma katmanı olarak sunulan bu servis daha sonraki dönemde iOS, macOS ve Windows platformlarında da kullanıma sunulmuştu. Aylık 1.99$ ve üstü abonelik seçeneklerine sunulan servis, maalesef yakın zamanda Google’ın mezarlığına eklenecek.
Google, servisi yeteri kadar insanın kullanmadığını ve bu nedenle servisin kapatılacağını belirtti. Servisin kapatılmasıyla firma, Google One platformuna daha çok istenen özelliklerin eklenebileceğini belirtti. Tüm bunlara rağmen Google, 2022 yılında Pixel 7 kullanıcılarına sunduğu Pixel VPN servisini desteklemeye devam edecek. Pixel 8 ile tanıtılan ek VPN özellikleri ise önümüzdeki aylarda Pixel 7, Pixel 7 Pro ve Pixel 7a için kullanıma sunulacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...